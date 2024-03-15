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Оболонь - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 березня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
34%
Нічия
31%
Полісся
34%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Obolon Kyiv have won 5 times, there have been 1 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 2 times. The goal difference is 12-6 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 6 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, FC Obolon Kyiv have not lost to FC Polissya Zhytomyr in their last 3 encounters.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 1-4-4.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 4 goals. Beni Makouana has scored 4 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 14% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 14% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 2 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Polissya Zhytomyr (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 3, FC Polissya Zhytomyr won 1, 1 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 1.4 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 0.8 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.89 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
5
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Полісся
Перша ліга України 2022/2023
23.04.2023 - 13:33 Полісся 0 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 10:40 Оболонь 1 - 1 Завершено ХБ Кёге Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 15:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Шкупі Н
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Стьярнан Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Kalmar П
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
34%
Нічия
31%
Полісся
34%
Трансляція
Інфо
У першому колі перемогло Полісся — 2:0.
Інфо
Полісся йде шостим із 9 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 33 очки.
Інфо
Оболонь іде чотирнадцятою з 3 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 15 очок.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Луїфер, Мустафаєв, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кушріненко, Кравець, Чечер.
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Крушинський — Козак, Фортюне, Назаренко — Будківський.
Запасні: Федорівський, Рибка, Нагієв, Чернов, Груша, Суханов, Косовський, Тарануха, Вишневський, Запорожець, Вовкун, Лук’янчук.
Оболонь: Кичак — Грисьо, Приймак, Дубко, Осман — Мединський, Черненко, Мороз, Прокопенко — Слободян, Краснопір.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Полісся 16.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Полісся можна подивитися 16.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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