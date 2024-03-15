Оболонь - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Полісся 16.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 16.03.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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