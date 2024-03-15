Оболонь - Полісся онлайн трансляція матчу

між командою Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Полісся (Житомир):
між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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