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Верес - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2023, 15:00 - Авангард
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
32'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
28%
ФК Минай
44%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Minaj scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • Veres Rivne haven't won in their last 6 games.
  • Veres Rivne have played 4 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-2-7.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Igor Gonchar is FC Minaj's biggest assister (2).
  • Veres Rivne wins 1st half in 24% of their matches, FC Minaj in 22% of their matches.
  • Veres Rivne wins 24% of halftimes, FC Minaj wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than Veres Rivne.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (7) than any other player at Veres Rivne. Oleg Gorin has collected 9 for FC Minaj.
  • If Dmytro Klyots scores against FC Minaj it will be his 5th goal for Veres Rivne this season.
  • If Vladislav Sharay receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершено ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
28%
ФК Минай
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
  • 19
    Khondak, Danyil
    Захисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
4
Штрафні
Кутові
1
Фоли
4
1
Удари повз
1
Трансляція
27'
Навіс із лівого флангу Курко перед воротарським перевів на кутовий.
25'
Небезпечний момент
Кравчук низом відігравав назад у площину воріт із центральної зони, а Бандура недбало пропустив м'яч під ногою, після чого той дивом прокотився повз ліву стійку за його спиною.
22'
Жовта картка
Горін чогось вирішив, що настав час падати на лівому фланзі штрафного в боротьбі проти Блізніченка.
19'
Горін виконав подачу з лівого флангу, яка в останній момент пірнула повз дальню стійку.
17'
Забрав до руки дальній постріл низом від Владислава Шарая з лівого флангу Бандура.
15'
Станіслав Шарай у дотик на ближньому куті воротарського перевів повз дальню стійку передачу Пасіча з правого флангу.
13'
Заблокували подачу Гечева з правого флангу, але він одразу потужно пробив над воротами.
12'
Відсутнє завершення в подачі з лівого флангу від Владислава Шарая.
11'
У центрі поля почали фолити команди.
10'
Пасіч перекрутив подачу з правого флангу на дальню стійку, і та вийшла за межі поля ще в повітрі.
8'
Є проблеми в господарів із постачанням м'ячів до штрафного.
6'
Владислав Шарай набирав лівим флангом атаки, але його збили поштовхом у спину.
4'
У спину Хондаку влетів Вишневський у спробі завершити подачу з правого флангу перед воротарським.
3'
Нємчанінов не пропустив собі за спину до лівого флангу штрафного Блізніченка під час дриблінгу.
1'
Контролює м'яч на власній половині поля Верес.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Минай іде одинадцятим із 5 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 21 очко.
Інфо
Верес іде тринадцятим із 5 перемогами, 5 нічиїми та 11 поразками — 20 очок.
Запасні: Кемкін, Дмитрук, Петько, Трубочкін, Шишка, Колесник, Коломоєць, Голуб, Паламар, Байдал, Булеза.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв, Нємчанінов — Горін, Вітенчук — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Вишневський.
Запасні: Когут, Протасевич, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Годя, М. Шестаков, Коркодим, Поворознюк.
Верес: Ющишин — Г. Пасіч, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц — Блізніченко, Гайдучик, В. Шарай.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Євген Арановський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та закарпатський Минай.
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Коментарі(1)
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Djibouti (Djibouti)
22.04.2023 о 15:31
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Анонс матчу Верес - ФК Минай 22.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 14.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Минай можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Металіст - 15.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 14.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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