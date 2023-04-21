Верес - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 14.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Металіст - 15.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Кривбас - 14.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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