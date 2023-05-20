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Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 травня 2023, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Астон Вілла
Бирмингем
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
32%
Астон Вілла
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa when Liverpool FC is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 5 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 51-27 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 57 meetings, Liverpool FC have won 34 times, there have been 10 draws while Aston Villa have won 13 times. The goal difference is 102-62 in favour of Liverpool FC.
  • Aston Villa's last away win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season Liverpool FC won both games against Aston Villa (1-0 at home and 2-1 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Aston Villa scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Aston Villa haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Aston Villa in their last 4 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 6 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 13-4-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 19 goals. Ollie Watkins has scored 14 times for Aston Villa.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 11. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (6).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 35% of their matches, Aston Villa in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 35% of halftimes, Aston Villa wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Aston Villa.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Aston Villa won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.4 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 0.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.19 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Aston Villa were number 12 in the table with 44 points. Now they are number 8 with 57 points.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
20
Ігор
5
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
32%
Астон Вілла
36%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес, Кеш, Конса, Мінгз, Дінь, Макгінн, Камара, Луїс, Ремсі, Бейлі, Уоткінс
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон Бекер, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо, Джонс, Салах, Гакпо, Діас
Вілла знаходиться на 8 місці із 57 очками.
Ліверпуль знаходиться на 5-му рядку в таблиці – 65 очок. Команда Клоппа набрала чудовий хід, вигравши 7 останніх матчів у чемпіонаті поспіль!
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, головний суддя поєдинку – Джон Брукс!
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 37-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Астон Віллу!
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 2 Абердин Абердин 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 1 Брентфорд Брентфорд 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Прикарпаття Прикарпаття 0 СК Полтава СК Полтава 1 Завершено 14:00 - Сьогодні ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 0 Скорук Скорук 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 ФК Чернігів ФК Чернігів 0

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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" 20.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 26.12.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 15.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Тоттенхем" - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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