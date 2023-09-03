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Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 вересня 2023, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
2 - 0
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58'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
3' Szoboszlai, Dominik 19' Дієго Карлос Вийшов: Леон Бейлі 22' Cash, Matty 26' Kamara, Boubacar
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Астон Вілла
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa when Liverpool FC is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 6 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 52-28 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 58 meetings, Liverpool FC have won 34 times, there have been 11 draws while Aston Villa have won 13 times. The goal difference is 103-63 in favour of Liverpool FC.
  • Aston Villa's last away win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 1-3 (Aston Villa at home).
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Aston Villa in their last 5 encounters.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 38% of their matches, Aston Villa in 46% of their matches.
  • Liverpool FC wins 38% of halftimes, Aston Villa wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Liverpool FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Aston Villa won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 0.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 1.2.
  • Liverpool FC scores 2.19 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches.
  • A year ago, Aston Villa were number 13 in the table with 3 points. Now they are number 7 with 6 points.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Liverpool FC were number 16 in the table with 2 points. Now they are number 4 with 7 points.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 2. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (2).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
21
Ігор
5
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
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Останні матчі - Астон Вілла
Ліга конференцій 2023/2024
31.08.2023 - 22:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Гіберніан В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Бернлі 1 - 3 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2023/2024
23.08.2023 - 19:45 Гіберніан 0 - 5 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 19:30 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Головні події
26'
Kamara, Boubacar
ГООЛ! Cash, Matty
22'
19'
Дієго Карлос
Вийшов: Леон Бейлі
ГООЛ! Szoboszlai, Dominik
3'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Астон Вілла
32%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
2
Gomez, Joe
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
10
Mac Allister, Alexis
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Martinez, Emiliano
4
Konsa, Ezri
3
Дієго Карлос
14
Torres, Pau
2
Cash, Matty
44
Kamara, Boubacar
6
Luiz, Douglas
12
Люка Дінь
19
Diaby, Moussa
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
    3
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 19
    Diaby, Moussa
    Форвард
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
    22
  • 44
    Kamara, Boubacar
    26
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
    19
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 1
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Удари в отвір
5
Удари повз
3
5
Штрафні
6
2
Кутові
1
3
Офсайди
1
3
Фоли
4
2
Блоковано ударів
ЖК
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочався!
Ліверпуль прекрасно стартував і конвертував свою перевагу в два забиті голи. Після цього своє атакуюче прагнення “мерсісайдці” зменшили, однак все одно створили ще кілька моментів. Вілла теж прокинулася згодом і теж створила убивчий шанс – підвела реалізація.
Свисток
Перерва!
45+3'
Небезпечний момент
Мартінес рятує гостей! Салах без опору пробив у площину - аргентинець записав до свого активу сейв.
45+1'
Аліссон без проблем забрав до рук навіс Діня. Надто очевидним був цей пас.
45'
Інфо
Чотири хвилин додав арбітр до першого тайму.
42'
Непогано Діабі пробивав з-під Гомеса - м'яч пролетів поруч з стійкою
40'
Собослай скинув під удар Тренту, а той щільно приклався до м'яча і влучив у рекламні щити. Не вийшов дальній постріл в захисника.
38'
Небезпечний момент
Нуньєс після стіночки з Салахом обвідним ударом з межі штрафного влучив у поперечку!
36'
Передача Діня дійшла до Воткінса у чужому штрафному, але йому завадили пробити відразу двоє: Гомес і свій партнер Бейлі.
33'
Небезпечний момент
Гомес на рівному місці привіз контратаку від гостей два в два. Її завершував Макгінн, але з убивчої позиції пробив вище.
30'
Мартінес забрав до рук навіс Трента з флангу.
25'
Міг Матіп робити рахунок розгромним, але зрвсім трохи йому не вистачило для хорошого удару головою після подачі Собослая зі стандарту. Лише зачепив мʼяч.
22'
Гоооол!!!
Прикрість для гостей… Салах прострілив на Нуньєса - той пробив у стійку. Мʼяч від каркасу воріт відскочив до Кеша і влучив у нього. Захисник не встиг зреагувати, як круглий влетів у ворота.
19'
Заміна
Вимушена заміна в нас. Замість центрбека Карлоса вийшов вінгер Бейлі. Ще й схему міняє Емері.
14'
Гомес міг пристойно привезти. Захисник віддав пас назад, але Воткінс уже перекрив лінію для передачі. Щастя для господарів, що Аліссон вчасно вийшов і підстрахував.
11'
Вдалося Віллі вибігти в контратаку. В її завершальній фазі Діабі намагався прострілом знайти Воткінса, але Собослай перехопив пас.
10'
Значну перевагу має Ліверпуль на старті. Поки гості лише слідкують за подіями на полі.
7'
Офсайд
Загострював Собослай передачею на Салаха, однак опинився в офсайді перед тим.
Інфо
Дебютний гол Собослая за Ліверпуль.
3'
Гоооол!!!
Швидкий гол у нашому матчі! Трент подав з кутового на Собослая - той відкрив рахунок точним ударом.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Наразі Ліверпуль перебуває на п'ятій позицій в АПЛ, а Астон Вілла іде на восьмому рядку турнірної таблиці. Між командами розрив лише в один заліковий пункт.
Астон Вілла: Мартінес - Конса, Дієго Карлос, Торрес - Кеш, Камара, Дуглас Луїз, Дінь - Діабі, Макгінн - Воткінс.
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Матіп, Гомес, Робертсон - Собослай, Макаллістер, Джонс - Салах, Нуньєс, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансялцію матчу четвертого туру АПЛ, у якому Ліверпуль зіграє проти Астон Вілли.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" 03.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 03.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 27.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Гіберніан - 31.08.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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