Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Ліверпуль прекрасно стартував і конвертував свою перевагу в два забиті голи. Після цього своє атакуюче прагнення “мерсісайдці” зменшили, однак все одно створили ще кілька моментів. Вілла теж прокинулася згодом і теж створила убивчий шанс – підвела реалізація.