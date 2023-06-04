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СК Дніпро-1 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Авангард . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
Оновити
26'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
35%
Нічия
35%
Кривбас
29%
Цікаві факти
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 24 goals. Rifet Kapic has scored 6 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 34% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 14% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 34% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • SC Dnipro-1 scores 1.9 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • Domingo Blanco has more yellow cards (7) than any other player at SC Dnipro-1. Yevhen Banada has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 17:10 Кривбас 2 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
35%
Нічия
35%
Кривбас
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 31
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 17
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари повз
1
4
Штрафні
4
4
Фоли
3
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Кривбас
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В ефірі
2+2
Трансляція
22'
Бланко виграв підбирання після подачі з кутового, але вдарив по горобцях.
21'
Танчик прорвався правим флангом до штрафного майданчика і заробив кутовий.
21'
Дніпряни більше контролюють м'яч, а криворіжці намагаються грати на контратаках.
19'
Атака Дніпра-1 завершилася фолом Каплієнка проти Хомченовського.
16'
Офсайд
Капич отримав м'яч на прваому фланзі, прострілив на Луньова у центр і той пробив. Влучив у захисників, але арбітр зафіксував офсайд.
11'
Піхальонок на правому фланзі підібрав м'яч під ліву ногу і подав - захисники гостей впоралися з подачею.
Інфо
VIP-гість на матчі: Євген Селезньов слідкує за поєдинком на трибунах.
8'
Довбик опинився на вістрі атаки, але в боротьбі з Понєдєльніком втратив м'яч і сфолив в атаці.
6'
Довбик зі стандарту з метрів 25-ти гарматним ударом запустив м'яч вище воріт.
5'
Передачу Капіча перехопив у центрі Каплієнко і Дніпро-1 вибіг в контратаку, яка була зірвана порушенням.
3'
Після закидання вперед на Домінго Бланко м'яч дійшов до Кліщука, котрий високо вийшов з воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Головний арбітр матчу: Бондаренко Дмитро. На поєдинку присутній ВАР.
Запасні гостей: Сарнавський, Хома, Опанасенко, В. Вернидуб, Д. Шевченко, Кораблін, Татарков, Задерака, Устименко.
Кривбас: Кліщук - Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Семотюк, Луньов, Капич, Хомченовський, Дебелко, Соса.
Запасні господарів: Рибак, Гомес, Адамюк, Лучкевич, Хайнер, Назаренко, Когут, Підлепенець.
Дніпро-1: Валеф - Каплієнко, Сарапій, Сваток, Пасіч, Мінго, Танковський, Рубчинський, Піхальонок, Танчик, Довбик.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Команди продовжують боротися за єврокубки. Дніпряни досі перебувають на другому місці і мають однакову кількість очок з Зорею. Криворіжці ідут на сьомому місці і випадку перемоги та осічок Ворскли і Олександрії мають шанс зачепитися за п'яте місце.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол провед для вас текстову пряму трансляцію матчу 30-го туру УПЛ, у якому Дніпро-1 зустрінеться з Кривбасом.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Кривбас 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Кривбас можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Шахтар - 28.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Металіст 1925 - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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