СК Дніпро-1 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Кривбас 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.06.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Шахтар - 28.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Металіст 1925 - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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