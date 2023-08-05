ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 20:15
Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Эдмар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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