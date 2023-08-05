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ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 серпня 2023, 20:15 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 0
Оновити
45'
Металіст 1925
Харьков
Дивитись трансляцію
Хід матчу
36' Kulakov, Andriy 37' Shulyanskyi, Artem
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
44%
Нічия
29%
Металіст 1925
27%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-3 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 5 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 36% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 17% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 36% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 2.5 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.25 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Metalist 1925 Kharkiv is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.5.
  • FC Oleksandriya scores 2.06 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.69 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено Агробізнес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
10.07.2023 - 16:06 Металіст 1925 4 - 0 Завершено ФК Мостиська В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Верес П
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Головні події
ГООЛ! Shulyanskyi, Artem
37'
Kulakov, Andriy
36'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
44%
Нічия
29%
Металіст 1925
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Shulyanskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 19
    Андрій Ткачук
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Эдмар
Статистика матчу
7
Штрафні
6
6
Фоли
5
Удари в отвір
2
2
Удари повз
2
Сейви
5
Кутові
1
Офсайди
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Металіст 1925
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В ефірі
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Трансляція
40'
Жовта картка
Безуглий прийняв на стегно Кулакова – отримав жовту
38'
Гоооол!!!
Гоооол! 1:0! Шулянський! Після кутового перший удар у Бабогло не вийшов, але м'яч прискакав до Артема, який з 5-ти метрів і заштовхав ворота!
36'
Жовта картка
Кулаков дуже вже артистично завалився у чужій штрафній - отримав жовту за симуляцію
34'
Небезпечний момент
А ось помилка містян у центрі поля, Русин вискочив на ударну, пробив метрів з 20-ти, але знову не переграв Шевченка
33'
Кутовий
Калітвінцев знову подав кутовий - знову туди, ближче до воріт, але перекрутив, і м'яч вилетів за лицьову
31'
А тренерський штаб Олександрії голосно із брівки вимагає пресингу від своїх гравців
30'
Знов у нас певний застій у грі
27'
Кутовий
А ось перший кутовий для гостей – невелика метушня, але все-таки відбилися містяни
25'
Інфо
3:0 за кутовими, така статистика на даний момент
24'
Простріл з правого флангу – прямо до рук Мозілю
22'
Небезпечний момент
Кутовий для Олександрії. Калітвінцев класно навісив, але удар не вийшов! Певне переше загострення від господарів!
20'
20 хвилин – гра досить прісна. Хоча харків'яни трохи цікавіше виглядають
18'
Офсайд
Бичек у офсайд заліз. Хоч і апелює, але поза грою там було
15'
Ах, був моменту Плакси метрів з 15-ти стрільнути, але затягнув, затягнув із ударом
13'
Якщо Олександрія йде в атаку, харків'яни всією командою опускаються на свою половину
11'
Бичек жваво промчав флангом, скинув під удар Русину, але у Ростислава удар не вийшов - Шевченко спокійно забрав
10'
І знову пара дрібних фолів у центрі поля
9'
Темп гри невисокий у нас. Очевидно, що душно
6'
Бичек зачепив Кулакова у центрі поля. Такий собі фол
4'
Бичек пройшов лівим флангом, але зрештою так і не вирішив, що робити з м'ячем - і не віддав і не пробив нормально
2'
Олександрія катає на своїй половиною поля. А ось гості намагаються досить високо пресингувати
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле!
Інфо
Матч розпочнеться о 20:15!
Інфо
19:42. Відбій тривоги у Кіровоградській області!
Інфо
19:39. У деяких областях вже дали відбій
Інфо
19:27. Тривога триває по всій території України!
Інфо
Тривога може затягнутися. Повідомляють про запуск Кинджалів з території РФ! Пройдіть в укриття!
Інфо
Початок матчу відкладено через повітряну тривогу!
Небезпечний момент
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу! На Кіровоградщині в тому числі! Повідомляють про можливу ракетну атаку!
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Мельник, Савченко, Авагімян, Андрійчук, Базаєв, Ващенко, Скорко, Калюжний, Матюшенко, Єрмаков, Погорілий
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Бабогло, Сігєєв, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Плакса, Бєляєв, Копина, Смирний
Інфо
Запасні Металіста 1925: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Вачіберідзе, Арі Моура, Абдуллаєв, Дмитренко, Чирук, Ногейра, Островський
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Жичіков, Ткачук, Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук, Бичек, Юсов, Сидоров
У першому турі Олександрія мінімально обіграла Кривбас (1:0), а Металіст 1925 поступився Шахтарю з рахунком 1:2.
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00, судитиме гру Володимир Новохатній
Добрий вечір всім! УПЛ, 2-й тур, матч Олександрія – Металіст 1925 як текстовий онлайн на UA-Футбол
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Анонс матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 05.08.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 20:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Эдмар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 можна подивитися 05.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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