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Колос - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 октября 2023, 17:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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90'+1
Ворскла
Полтава
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Ход матча
49' Demchenko, Oleksandr 64' Денис Безбородько 65' Сергий Мякушко Вышел: Олег Ильин 65' Денис Безбородько Вышел: Popov, Kiril 66' Сергей Болбат 76' Якубу, Наджиб Вышел: Illia, Krupskyi 80' Сергей Болбат Вышел: Veleten, Vladyslav
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
31%
Ворскла
41%
П1: 3.12 Х: 2.03 П2: 4.16
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Колос Ковалёвка и Ворскла Полтава 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Колос Ковалёвка недавно выиграл 5 из 8 матчей против Ворскла Полтава.
  • За последние 5 встреч когда команда Колос Ковалёвка играла дома, команда Колос Ковалёвка выиграла 1 раз, 0 сыграла в ничью и 4 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 7-4 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 8 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-4 в пользу команды Ворскла Полтава
  • В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 7 играх.
  • Колос Ковалёвка без побед над Ворскла Полтава в последних 3 играх.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 24% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 29% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.6 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Ворскла Полтава - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Ворскла Полтава - 0.6.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.89 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Andriy Tsurikov лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Oleksandr Sklyar забил 3 раз за Ворскла Полтава
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30?
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
8
Игр
7
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ворскла В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Главные события
Сергей Болбат
Вышел: Veleten, Vladyslav
80'
76'
Якубу, Наджиб
Вышел: Illia, Krupskyi
Сергей Болбат
66'
Сергий Мякушко
Вышел: Олег Ильин
65'
Денис Безбородько
Вышел: Popov, Kiril
65'
Денис Безбородько
64'
Demchenko, Oleksandr
49'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
31%
Ворскла
41%
П1: 3.12 Х: 2.03 П2: 4.16
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
    49
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
    65
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
    65 64
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
    80 66
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 25
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    76
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
Удары в створ
1
1
Сейвы
5
Блокировано ударов
1
11
Штрафные
13
11
Фолы
10
4
Удары мимо
1
7
Угловые
1
2
Офсайды
1
3
ЖК
LIVE
Трансляция матча Колос - Ворскла
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
87'
Штрафной для хозяев, навес в штрафную, защитники сумели отбиться, но потом снова нарушили правила и у Колоса будет право на еще один штрафной неподалеку от ворот Ворсклы
85'
Уголовой
И снова угловой, но на этот раз защитники выбивают мяч
84'
Хозяева апеллируют к арбитру, что было нарушение правил, но Юрий Иванов непреклонен в своем решении
84'
Уголовой
Снова угловой у Колосса. Навес в штрафную, Бурда пробивает по воротам головой и мяч попадает в перекладину, Исенко на газоне, ковалевцы на доигрывании, но защитники корпусом выталкивают соперника и переводят мяч на еще один угловой
83'
Опасный момент
81'
Уголовой
Еще один угловой для хозяев. Навес в штрафную, борьба игроков обеих команд и сброс на Бурду, тот ударом через себя пробивает по воротам, но удар слишком слаб и Исенко забирает мяч в руки
Замена
80'
Уголовой
Угловой для Ворсклы, Милько бьет головой и Исенко снова спасает свою команду, отбивая мяч прямо под перекладиной
80'
Опасный момент
Ильин навешивает на Мильку, тот пробивает по воротам и только Исенко спасает ворота своей команды
77'
Первую ротацию проводит Виктор Скрипник. Вместо Якубу на поле появился Крупский
76'
Офсайд
Неплохая атака Ворсклы. Степанюк отдает пас через себя на Якубу, тот сбрасывает на Кане, последний пробивает по воротам и мяч летит рядом со штангой. Но затем арбитр фиксирует положение вне игры еще в начале атаки
75'
Угловой у ворот Ворсклы, навес и Челядин выбивает подальше, но на подборе ковалевцы, пас на Бурду и тот пробивает по воротам, мяч летит выше ворот
74'
Опасный момент
Ильин получает отличный пас на линии вратарской, пробивает по воротам, но после рикошета от соперника мяч переходит на угловой
72'
Очередная пауза в игре. Якубу оказался на газоне и нуждается в помощи врачей команды
70'
Опасный момент
Еще одна атака от Ворсклы. Скляр отдает неплохой пас на Челядина, того прессингует Золотов и он пытается в падении пробить по воротам, но мяч срезается с ноги и летит за пределы поля
69'
Опасный момент
Корниенко издалека пробивает по воротам, Фесюн прыгал в нужный угол, но мяч летит мимо ворот, хотя удар был довольно неплохим
66'
Желтая карточка
Пердута демонстрировал отличный дриблинг на поле, но его проход довольно жестко остановил Болбат, за что последний и получает горчичник от арбитра. Уже третья желтая карточка в активе Колоса, Ворскла пока играет без карточек
65'
Замена
Двойную замену производит Ярослав Вишняк. Ильин меняет на поле Мякушко, а Попов - Безбородька
64'
Желтая карточка
Безбородько нарушает правила в атаке и получает за это второе предупреждение в активе своей команды от Юрия Иванова
63'
Гости до сих пор находятся в атаке, но пройти к воротам Фесюна так и не сумели
61'
Полтавчане перехватили мяч и уже они включаются в игру
58'
Болбат оказался на газоне упав в штрафной соперника, Юрий Иванов не назначает пенальти, ведь игра была именно в мяч
52'
Уголовой
Еще один угловой для кузнецов. Теперь с правого фланга, снова навес, но никто из команды хозяев не смог замкнуть эту передачу
57'
Золотов очень опасно простреливал на ближнюю стойку, но там никого из его одноклубников не оказалось и гости перехватили мяч
51'
Уголовой
Угловой для Колоса, навес от левого флажка. Милько бьет по воротам головой и только Пердута, оказавшийся на линии ворот, блокирует этот удар и переводит мяч на угловой, очень опасно!
55'
Пока в начале второго тайма активнее играют именно игроки Колоса, полтавчане пока сидят в защите
51'
Бурда выполнил неплохой проход по правому флангу и выполнил навес, но передача была слишком сильна, и мяч перелетел всех игроков
49'
Желтая карточка
Демченко получает предупреждение за грубую игру против Скляра, которому во время отмашки попал в подбородок из локтя. Первое предупреждение в матче
48'
Первые две минуты второго тайма игра проходит на половине поля Ворсклы
46'
Свисток
Юрий Иванов дает свисток о начале второго тайма
Достаточно сложно назвать этот матч интересным и интенсивным. Команды играют достаточно ровно, владение мячом по итогам первого тайма на стороне Колосса, но это 52% против 48%. Удары по воротам хозяева также нанесли больше, четыре против двух, однако у полтавчан есть один удар в створ ворот, а у ковалевцов ни одного. В основном команды играют в центре поля и ждут появления пути к воротам соперника. Если кто-то из тренеров желает одержать победу в этом матче, то ему обязательно нужно что-то менять
45+3'
Свисток
Юрий Иванов дает свисток о завершении первого тайма
45+2'
Опасный момент
Демченко получает пас за пределами штрафной, принимает пас грудью и с лета пробивает по воротам, мяч летит выше ворот
45+1'
Инфо
К первому тайму добавлены две минуты
44'
Гости находятся в атаке, навес Кане не прошел, а дальше они вернули мяч обратно для развития новой атаки
42'
Прекрасный навес выполняет Скляр на Кане на одиннадцатиметровую отметку, но тот не смог ни пробить, ни принять мяч, и защитники выбили мяч
40'
Игра идет в равномерном темпе, обе команды поочередно владеют мячом, но пройти к воротам соперника не могут
37'
Уголовой
Первый угловой для Ворсклы. Навес с левого фланга защитники Колоса выбивают мяч
36'
Инфо
Гол не засчитан. Счет остается неизменным
35'
Юрий Иванов ожидает подсказки от VAR арбитра Алексея Деревинского, чтобы тот подтвердил факт офсайда или опровергнет это и гол будет засчитан
34'
Офсайд
Безбородко получает пас в спины защитников, проходит в штрафную, и пробивает по воротам, Исенко не смог спасти свои ворота и мяч залетает в сетку. Безбородко радуется, но Юрий Иванов дает свисток о положении вне игры
33'
Уголовой
Первый угловой в матче. Навес с правого фланга выполняют игроки Колоса, но мяч перелетает всех игроков и переходит на другой фланг
33'
Демченко выполнял опасный прострел, Якубу блокирует передачу и переводит мяч на угловой
30'
Офсайд
Первый офсайд в матче, Челядин забежал за спины защитникам и оказался в положении вне игры
29'
Опасный момент
Колос ошибается в атаке, Кане получает пас в штрафной площадке и выходит один на один с Фесюном и вратарь Колоса парирует удар малийца
28'
Бурда то ли пытался пробить по воротам, то ли выполнял навес с правого фланга в метрах 35 от ворот, мяч пролетел выше ворот, да и Исенко контролировал этот удар
27'
Ворскла находилась в атаке, но Челядин нарушил правила против Болбата
26'
Демченко пытался пробить по воротам Ворсклы из пределов штрафной, Скляр заблокировал этот удар
25'
Ковалевцы перехватили мяч и уже они перекатывают его в центральной части
23'
Ворскла перекатывает мяч на своей половине поля, пытаясь вытащить соперника подальше из зоны защиты
21'
Прекрасный пас на Емца, но Кане отлично отработал в защите и перевел мяч на аут
18'
Опасный момент
Бурда пробивает по воротам метров с 20, мяч пролетает очень близко к перекладине, но все же выше ворот. Исенко даже не прыгал, если бы Бурда попал в створ ворот, то счет уже был бы открыт
16'
Достаточно много фолов в матче. Через четверть часа уже более пяти фолов на обе команды
15'
Полтавчане едва не ошиблись в защите, Корниенко отдавал пас на Исенко и голкипер едва успел к мячу перед Болбатом
13'
Игра идет ровно, команды высоко прессингуют друг друга и очень осторожно идут в атаку
11'
Полтавчане выходили в атаку, Якубу был с мячом, но защитники заставили нигерийца нарушить правила
9'
Мякушко получает пас от Безбородька и пробивает по воротам с линии штрафной, но мяч летит мимо
8'
Мякушко бьет по воротам со штрафного, пробивает низом, но попадает в стенку, на подборе сыграли ковалевцы, но пас в штрафную не прошел
7'
Очень опасный штрафной исполнят игроки Колоса, почти с линии штрафной площадки
6'
А теперь атака Колоса, но защита полтавчан отработала на отлично
5'
Пока полтавчане играют более активно и больше контролируют мяч
4'
Первый удар по воротам. Корниенко пробивает издалека по воротам Фесюна, но удар слишком легок для голкипера Колосса
1'
Свисток
Матч начался
3'
Пока команды играют в центре поля без обострений
Ворскла начнет этот матч с центра поля
Арбитр встречи: Юрий Иванов. Арбитр VAR: Алексей Деревинский
Главный тренер Колосса: Ярослав Вишняк
На скамейке запасных: Мысак, Горох, Кукошь, Гончаренко, Ильин, Велетень, Гусол, Попов
Инфо
Стартовый состав Колосса (3-4-2-1): Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько (с), Демченко, Золотов, Емец, Безбородько, Мякушко – Болбат
Главный тренер Ворсклы: Виктор Скрипник
На скамейке запасных: Ермолов, Домолега, Крупский, Хрипчук, Изотов, Тиагуиньо, Черныш, Островский, Бацула
Инфо
Стартовый состав Ворсклы (4-2-3-1): Исенко - Корниенко, Павлюк, Сантана, Пердута (с) - Скляр, Якубу, Челядин, Нестеренко, Кане - Степанюк
После девяти матчей Колос имеет в своем активе одиннадцать очков за две победы и пять ничьих, клуб из Ковалевки занимает десятую строчку турнирной таблицы. У Ворсклы на один балл больше, благодаря четырем победам, что дает им право занимать восьмую строчку чемпионата, однако у полтавчан одна игра в запасе
Матч пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос" и начнется в 17:00
Здравствуйте, уважаемые ценители украинского футбола. Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча десятого тура Украинской Премьер-лиги Колос – Ворскла
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Анонс матча Колос - Ворскла 07.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 29.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Ворскла можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Полесье - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 30.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Колос - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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