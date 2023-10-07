Колос - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Ворскла 07.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 07.10.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 29.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший матч команды Колос был сыгран против Полесье - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 30.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

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