ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 21.10.2023
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 15.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ЛНЗ - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Ворскла - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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