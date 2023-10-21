ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Во время последних 10 встреч, команда Александрия выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-13 в пользу команды Александрия

В прошлом сезоне Александрия выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (4-1 дома и 2-0 на выезде)

Колос Ковалёвка без побед в последних 8 играх.

Колос Ковалёвка не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Колос Ковалёвка без побед над Александрия в последних 3 играх.

Александрия не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 0-4-0

Kyrylo Sigeev получил больше всего желтых карточек (4) в Александрия. Mykyta Burda получил 5 в Колос Ковалёвка.

Год назад, Александрия была на 4 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 13 месте с 9 очками.

Колос Ковалёвка не пропускает в 3 матчах подряд.

Колос Ковалёвка не забивает в последних 3 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 25% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 25%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

У команды Колос Ковалёвка серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Александрия забивает 1.4 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Колос Ковалёвка - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Колос Ковалёвка - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды не забили в своем последнем матче.