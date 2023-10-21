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ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 октября 2023, 19:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
3'
Колос
Ковалевка
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Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
35%
Ничья
35%
Колос
29%
П1: 2.97 Х: 2.18 П2: 3.17
Интересные факты
  • Во время последних 10 встреч, команда Александрия выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-13 в пользу команды Александрия
  • В прошлом сезоне Александрия выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (4-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 8 играх.
  • Колос Ковалёвка не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка без побед над Александрия в последних 3 играх.
  • Александрия не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 0-4-0
  • Kyrylo Sigeev получил больше всего желтых карточек (4) в Александрия. Mykyta Burda получил 5 в Колос Ковалёвка.
  • Год назад, Александрия была на 4 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 13 месте с 9 очками.
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Колос Ковалёвка не забивает в последних 3 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 25% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Александрия забивает 1.4 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Колос Ковалёвка - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Колос Ковалёвка - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Александрия забивает 1.84 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
4
Побед
10
Игр
4
Побед
Колос
Премьер-лига 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс П
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
35%
Ничья
35%
Колос
29%
П1: 2.97 Х: 2.18 П2: 3.17
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Полузащитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 32
    Popov, Kiril
    Нападающий
  • 19
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Vyshnyak, Yaroslav
LIVE
Трансляция матча ФК Александрия - Колос
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MEGOGO
Трансляция
Все готово к началу матча. Только по традиции весь стадион уважает минутой молчания Героев войны Украины против россии
Игроки обеих команд на поле и прослушивают Гимн Украины перед началом матча
Инфо
Главный арбитр встречи: Дмитрий Кривушкин. На матче также будет присутствовать система VAR. Арбитр VAR: Дмитрий Бондаренко
Главный тренер Александрии: Руслан Ротань
На скамье запасных: Шевченко, Кравченко, Эрнандес, Кулаковский, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Безерра, Погорилый, Долгий
Инфо
Александрия (стартовый состав): Ермаков – Савченко, Логинов, Мартынюк – Сигеев, Смирный, Шостак, Михайленко – Ковалец (с), Шулянский, Калитвинцев
Главный тренер Колосса: Ярослав Вишняк
На скамейке запасных: Горох, Мысак, Золотов, Гончаренко, Богданов, Болбат, Велетень, Мякушко, Салабай, Безбородько
Инфо
Колос (стартовый состав): Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Милько (с), Демченко, Силва Нацименто Сантос Диего, Ильин – Попов
У Колоса ситуация немного лучше, но все же после десяти сыгранных игр у них также две победы и шесть ничьих. Двенадцать очков позволяют команде располагаться на девятом месте в УПЛ
Старт сезона у Александрии оказался не самым удачным. После десяти матчей у команды две победы и три ничьи, что соответственно дает им всего девять очков и они занимают двенадцатое место турнирной таблицы
Матч пройдет в Александрии на культурно-спортивном комплексе "Ника" и начнется в 19:00
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги Александрия – Колос
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Анонс матча ФК Александрия - Колос 21.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 21.10.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 15.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Колос можно посмотреть 21.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ЛНЗ - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Ворскла - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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