ЛНЗ - Оболонь онлайн трансляция матча

LNZ Cherkasy не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 39% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 22% матчей.

LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 39% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 22%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).

Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Obolon Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.

FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.

У команды LNZ Cherkasy серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

LNZ Cherkasy забивает 1.57 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).

LNZ Cherkasy без побед в последних 4 играх.

LNZ Cherkasy не забивает в последних 3 матчах.