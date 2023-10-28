ЛНЗ - Оболонь онлайн трансляция матча

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами ЛНЗ (Черкассы) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение Оболонь и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 15.10.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Шахтер - 21.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Заря - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.
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