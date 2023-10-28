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ЛНЗ - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 октября 2023, 13:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Обновить
27'
Оболонь
Киев
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Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
36%
Оболонь
32%
П1: 2.62 Х: 2.37 П2: 3.25
Интересные факты
  • LNZ Cherkasy не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 39% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 22% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 39% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 22%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Obolon Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • У команды LNZ Cherkasy серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • LNZ Cherkasy забивает 1.57 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • LNZ Cherkasy без побед в последних 4 играх.
  • LNZ Cherkasy не забивает в последних 3 матчах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
ЛНЗ
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Оболонь
Первая лига Украины 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен ЛНЗ
Первая лига Украины 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух В
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
36%
Оболонь
32%
П1: 2.62 Х: 2.37 П2: 3.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 7
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 27
    Tyshchenko, Ivan
    Полузащитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Полузащитник
  • 20
    Дмитрий Фатеев
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 2
    Александр Осман
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 10
    Олег Слободян
    Полузащитник
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Валерий Иващенко
Статистика матча
2
Штрафные
8
8
Фолы
2
1
Угловые
1
Удары в створ
Удары мимо
2
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча ЛНЗ - Оболонь
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Трансляция
24'
Слободян опасно с фланга прострелил на Краснопира, но в борьбе последний не сумел пробить
23'
А вот сейчас темп игры невысокий. Подсели команды после стартового отрезка
21'
Интересно, что Пасич сегодня играет форварда. Дулуб выставил, кажется, классические 4-4-2
19'
Пасич поборолся с Приймаком, затолкал мяч в сетку, но после свистка - фол в атаке
18'
Груша заработал уже третье нарушение на себе за последние 10 минут. Апеллирует к арбитру, что пора бы уже достать и желтую карточку
16'
Фатеев подыграл себе рукой в центре поля. Козырякий улыбаясь, дал штрафной для Оболони
14'
Фактически без центра поля играют команды. Желание есть
12'
А у Олега Дулуба сегодня юбилей - 70-й матч в УПЛ во главе разных команд
11'
Бойко пытался разрезать зону, но Рыбка вышел вовремя и подстраховал защитников
10'
Вот почти момент у Оболони, когда после навеса с фланга со штрафного Приймак пробивал, но немного не попал
8'
Активно начали команды. Пробуют играть в атаку. Конечно, качества пока нет, но желание присутствует
6'
Краснопир по флангу ворвался, прострелил правда в руки киперу ЛНЗ. Офсайда не было, и прими игрок Оболони другое решение, могло быть опасно
5'
Хобленко в борьбе упал в штрафной соперника. Судья свисток дал, но углядел фол в атаке
4'
Уголовой
Угловой для хозяев поля. Пошел навес - отбились киевляне
3'
Пока что все спокойно. Борьба в центре поля
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
На поле уже команды
Инфо
Запасные Оболони: Федоривский, Тарануха, Суханов, Нагиев, Косовский, Дубко, Вовкун, Мухаматгалеев, Прокопенко, Лукьянчук
Инфо
Стартовый состав Оболони: Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Груша, Слободян, Краснопир, Чернов
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Савин, Банада, Рыбалка, Лопыренок, Наумец, Прядун, Олейник, Хамелюк, Тарасенко, Насонов, Селин
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Калюжный, Шестаков, Бойко, Пасич, Норенков, Тищенко, Муравский, Хобленко, Ковалев, Стасюк
У Оболони 12 пунктов и 10-е место в таблице
ЛНЗ сейчас находится на 14-м месте в таблице. 9 очков после 11 матчей
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить поединок будет Роман Блавацкий
Добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 12-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет Оболонь
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Анонс матча ЛНЗ - Оболонь 29.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ЛНЗ (Черкассы) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Оболонь, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение Оболонь и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 15.10.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Оболонь можно посмотреть 29.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Шахтер - 21.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Заря - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ЛНЗ - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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