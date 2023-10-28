ЛНЗ — Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.10.2023

Матч дебютантов обещает быть на удивление активным и полным борьбы, ведь обе команды борются за прописку в элите украинского футбола.

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УПЛ. 12-й тур

Черкассы. Центральный стадион

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)

“ЛНЗ” 13:00 “Оболонь”

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Новости "ЛНЗ"

Абсолютным дебютантам УПЛ сейчас очень тяжело — лишь две победы в 11 матчах. Причем последний раз черкащане праздновали победу еще в середине сентября, а после этого началась тяжелая четырехматчевая серия из ничьих и поражений.

Причем в последнем поединке с донецким "Шахтером" команде не хватило характера, чтобы побороться хотя бы за один зачетный пункт. Выход Келси на замену при счете 1:0 закончился дублем венесуэльца.

Вот что говорил об этом матче Олег Дулуб:

"Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на два тайма. Первый тайм мы провалили, во втором было значительно легче. "Шахтер" под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но они восстановились после травм. Только этим"

И сегодня было объявлено о пополнении в тренерском штабе ЛНЗ — к команде присоединился Александр Грановский. Он является давним помощником Олега Дулуба и работал с ним в "БАТЭ", "Атырау" и ФК "Львов".

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Пеньков, Насонов, Муравский, Селин, Стасюк, Рыбалка, Калюжный, Бойко, Норенков, Хобленко, Прядун

Новости "Оболони"

Киевляне тоже начали свои выступления в УПЛ после реорганизации клуба, однако их результаты несколько лучше. Они имеют на своем счету три победы, однако из которых над "Днепром-1" (2:1). Также подопечные Валерия Иващенко пробились в четвертьфинал Кубка Украины после победы в драматическом матче с киевским "Динамо". Как видим, с командами с громкими именами "пивовары" играть умеют.

Однако прослеживается определенная нестабильность в результатах. Возьмем, например, последний матч с "Зарей". После ведения в счете 2:1 "Оболонь" умудрилась пропустить трижды и все же проиграть. И это при большем количестве ударов в створ ворот. Тем не менее главный тренер признает ошибки игроков и тренерского штаба:

"Надо работать, есть положительные моменты. Есть также психологические моменты, надо поработать с ребятами, чтобы таких ошибок не было. Они сами знают, что после таких ошибок такие команды, как Динамо, Шахтер, Заря не прощают"

Посмотрим, удастся ли киевлянам достичь результата в матче с "ЛНЗ", а затем еще и в кубковом четвертьфинале с полтавской "Ворсклой".

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев, Черненко, Мороз, Косовский, Тарануха, Краснопир

“ЛНЗ”-”Оболонь”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках УПЛ.

“ЛНЗ”-”Оболонь”. Последние матчи команд

Клуб из Черкасс продолжил серию без побед поражением от "Шахтера".

При этом "Оболонь" также проиграла, пропустив четыре мяча от "Зари".

“ЛНЗ”-”Оболонь”. Турнирное положение команд

"ЛНЗ" сейчас на 14-ой позиции (зона переходных матчей), у "Оболони" - десятая строчка. В случае победы черкащане догонят "пивоваров" по количеству очков.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 11 6 3 2 13-10 +3 21 0 5 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 9 5 1 3 23-15 +8 16 0 8 Колос 12 3 7 2 8-8 0 16 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

“ЛНЗ”-”Оболонь”. Ставка и коэффициенты

“ЛНЗ”-”Оболонь”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Обе команды заслуживают победы, однако четкого победителя мы не видим. Поэтому ничья — приемлемый результат.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.