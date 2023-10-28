Заря - Полесье онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 16:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Заря и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.07.2022 закончилось с таким счетом: 5:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Оболонь - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.
Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Ворскла - 22.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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