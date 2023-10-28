Заря - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Полесье 28.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 28.10.2023

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Заря и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.07.2022 закончилось с таким счетом: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Оболонь - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Ворскла - 22.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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