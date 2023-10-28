  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Заря - Полесье Смотреть онлайн
В тренде

Заря - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 октября 2023, 16:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
До начала
00 : 00 : 00
Полесье
Житомир
Смотреть трансляцию
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
29%
Полесье
37%
П1: 3.22 Х: 2.39 П2: 2.62
Интересные факты
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 30% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что FC Polissya забил 50% голов между минутами 76-90?
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Заря Луганск не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Polissya не проигрывает в последних 5 играх.
  • Заря Луганск не забивает в 2 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Polissya не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Заря Луганск в сезоне 0-1-2
  • Eduardo Guerrero лучший бомбардир Заря Луганск с 4 голами. Beni Makouana забил 3 раз за FC Polissya
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 35% матчей, FC Polissya выигрывает в 45% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 35% случаев, FC Polissya выигрывает в 45%.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Заря Луганск забивает 1.59 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Заря 5 - 3 Завершен Полесье
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря В
Кубок Украины 2023/2024
12.10.2023 - 13:00 ФСК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
29%
Полесье
37%
П1: 3.22 Х: 2.39 П2: 2.62
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 94
    Олег Данченко
    Защитник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 22
    Мицин, Петар
    Нападающий
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Полузащитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 11
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Kalitvintsev, Yuriy
LIVE
Трансляция матча Заря - Полесье
play-btn
play sound
В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
Инфо
Полесье идет вторым с 7 победами, 1 ничьей и 3 поражениями - 22 очка.
Инфо
Заря идет тринадцатой с 2 победами, 3 ничьими и 4 поражениями - 9 очков.
Запасные: Кудрик, Поспелов, Морозко, Гитченко, Грицук, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Огиря, Шастал, Микитюк.
Полесье: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Кушниренко, Шабанов - Танковский, Шаповал - Козак, Мустафаев, Макуана - Ариелсон.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Головкин, Чурко, Венделл, Нагнойный, Мишнев, Антюх, Бугай, Алефиренко.
Заря: Турбаевский - Данченко, Джордан, Батагов, Вантух - Жан Клод, Яцык - Кирюханцев, Мичин, Горбач - Герреро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Левый берег (Киев, Украина) сыграют луганская Заря и житомирское Полесье.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 13:45 - Сегодня ФК Хуст ФК Хуст 1 Прикарпатье Прикарпатье 2 Завершен 13:35 - Сегодня ФК Кудровка ФК Кудровка 0 Рух-2 Рух-2 1 Завершен 13:30 - Сегодня Реал Фарма Реал Фарма 0 ФК Тростянец ФК Тростянец 2 Завершен 13:30 - Сегодня Кечкемет Кечкемет 3 Залаэгерсег Залаэгерсег 1 Завершен 13:30 - Сегодня Варта Варта 1 Пяст Пяст 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Заря - Полесье 28.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Полесье (Житомир):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Заря и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.07.2022 закончилось с таким счетом: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Полесье можно посмотреть 28.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Оболонь - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Ворскла - 22.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Заря - Полесье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.