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Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 ноября 2023, 15:00 - Авангард
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
2 - 1
Обновить
46'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
2' Shevchenko, Yevgeniy 2' Андрей Борячук 7' Сергей Полянчук 9' Андрей Ткачук Вышел: Иван Коваленко 11' Денис Балан 13' Shevchenko, Yevgeniy 33' Андрей Кухарук 35' Sharaj, Vladislav
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Верес
31%
Ничья
34%
Металлист 1925
34%
П1: 1.82 Х: 2.61 П2: 5.61
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Верес Ровно выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-5 в пользу команды Верес Ровно
  • В прошлом сезоне Верес Ровно выиграл обе игры против Металлист 1925 (1-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 40% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Верес Ровно без побед в последних 9 играх.
  • Верес Ровно сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Металлист 1925 не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Металлист 1925 без побед над Верес Ровно в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Верес Ровно не проигрывает Металлист 1925 в последних 3 встречах.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 13% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 19% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 4, команда Металлист 1925 выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно забивает 1.8 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 1 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Металлист 1925 - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Металлист 1925 - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Верес Ровно забивает 1.5 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
4
Побед
6
Игр
1
Побед
Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металлист 1925 1 - 4 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес П
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полесье 2 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
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Главные события
ГООЛ! Sharaj, Vladislav
35'
Андрей Кухарук
33'
ГООЛ! Shevchenko, Yevgeniy
13'
Денис Балан
11'
9'
Андрей Ткачук
Вышел: Иван Коваленко
7'
Сергей Полянчук
Shevchenko, Yevgeniy
2'
2'
Андрей Борячук ГООЛ!
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Верес
31%
Ничья
34%
Металлист 1925
34%
П1: 1.82 Х: 2.61 П2: 5.61
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 6
    Julio Cesar
    Защитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
    11
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    35
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
    33
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
    13 2
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Полузащитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
    7
  • 74
    Farina, Marian
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
    9
  • 8
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Борячук
    Нападающий
    2
Запасные игроки
Тренеры
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Олег Голодюк
Статистика матча
3
ЖК
КК
1
2
Удары в створ
2
1
Штрафные
Фолы
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
1
Сейвы
Трансляция
Первые минуты тайма явно доминировали гости, они даже сумели забить гол. Но все сменила красная карточка на 7-й минуте и тогда Верес понял, что этой возможностью нужно пользоваться. И они это использовали забив два гола и имели возможность забивать еще. Сергей Вольваков должен что-то делать, чтобы забирать очки в сегодняшнем матче, а вот сможет ли, узнаем через пятнадцать минут
45+1'
Свисток
Виталий Романов дает свисток о завершении первого тайма
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсирована одна минута
45'
На последних минутах первого тайма гости пытаются выйти в свою атаку и под занавес первой половины встречи сравнять счет
42'
Уголовой
Жулио Сезар мог забивать третий гол своей команды в этом матче. После навеса с углового на правом фланге от Шарая, бразилец оказался первым на мяче и ногой пытался переправить мяч в ворота, но неудачно и мяч пролетел рядом со штангой
41'
Уголовой
Теперь угловой на левом фланге и после розыгрыша у флажка и навеса на ближнюю стойку была попытка удара по воротам, но довольно неудачная
40'
Уголовой
Угловой у хозяев и после навеса с правого фланга на дальнюю стойку они сумели только заработать право на еще один корнер
38'
Шестаков пытался красиво забить гол, ударом в падении через себя в районе одиннадцатиметровой отметки, но удар оказался довольно неточным и мяч пролетел мимо ворот
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шарай выводит Верес вперед! Владислав получает передачу на линии штрафной на правом фланге, обыгрывает оппонента и пробивает в дальний угол ворот. Мозиль не сумел дотянуться до мяча и тот очутился в сетке! 2:1 в пользу Вереса
34'
Опасный момент
Снова Яго Сикера пробивает по воротам, на этот раз с угла штрафной площадки на левом фланге в дальний угол и снова мяч пролетает в нескольких сантиметрах от штанги
33'
Желтая карточка
Кухарук нарушает правила в центре поля и получает предупреждение от арбитра за срыв атаки соперника
32'
Опасный момент
Яго Сикера наносит великолепный удар по воротам соперника из-за пределов штрафной, мяч подкручивается и пролетает в нескольких сантиметрах от штанги
30'
Уголовой
Неудачный угловой выполнили волыняне. После навеса на противоположный фланг и попытки нанести удар по воротам мяч пролетел довольно далеко от ворот
30'
Опасный момент
Снова опасность создают игроки Вереса и после навеса от Шевеченко с левого фланга защитники сумели опередить хозяев и перевести мяч на угловой
29'
Уголовой
Угловой у хозяев. После навеса с левого фланга и попытки удара мяч пролетел мимо ворот
28'
Снова момент у ворот гостей, Шевченко выполняет передачу с левого фланга, на мяч набегал Шестаков, но его опередил Ткачук и после рикошета от защитника мяч оказался в руках голкипера
26'
Опасный момент
Дахновский получил мяч в штрафной площадке, пробивал в верхний дальний угол, неплохой удар, но мимо ворот
25'
Пока борьба проходит в центре поля
22'
Опасный момент у гостей после навеса со штрафного на правом фланге на дальнюю стойку от Габелока Когут в прыжке отбивает мяч и переводит его на аут
21'
Опасный момент
Опасно у ворот харьковчан, после передачи с левого фланга и удара по воротам с штрафной, мяч полетел выше ворот
19'
Опасный момент
Русин продемонстрировал отличный дриблинг обыграв трех соперников и ворвался в штрафную соперника, пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной
17'
Опасный момент у ворот Вереса, но гости не сумели нанести удар по воротам
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шевченко сравнивает счет! Кучеров с правого фланга отдал передачу на Дахновского на одиннадцатиметровую отметку, тот пробивает по воротам, Мозиль парирует этот удар, но как и во время гола своей команды, отбивает мяч перед собой и Шевченко добивает его в падении, выигрывая борьбу у соперника на линии ворот! Счет снова ровный
13'
Желтая карточка
Балан нарушил правила в центре поля и получил предупреждение от арбитра
12'
Уголовой
Первый угловой в матче. Навес с правого фланга в штрафную, Балан набежал на мяч и сумел пробить по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой
11'
Опасный момент
Снова падение Дахновского, на этот раз в штрафной, но арбитр указывает на угловой
9'
Замена
Очень оперативно после удаления Сергей Вольваков производит замену и снимает с игры Ткачука и выпускает Коваленко
8'
Опасный момент
Хозяева пробили со штрафного по воротам, но попали в стенку, на добивании был Кухарук, но после его удара мяч пролетел мимо ворот
7'
Красная карточка
Красная карта! Прямое удаление получает Курило за нарушение правил против Дахновского! Игрок Вереса выбегал в контратаку и соперник сбил его с ног прямо перед линией штрафной. Виталий Романов не раздумывая показал игроку красную карточку
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Борячук открывает счет в матче! После навеса со штрафного игроки Металлиста 1925 года выполнили удар по воротам, Когут сумел отразить этот удар, но отбил прямо перед собой и на подборе был Борячук, пробивший на противоход голкиперу! 1:0 в пользу харьковчан
3'
Желтая карточка
Шевченко нарушает правила в центре поля и жестко сбивает с ног соперника в подкате, за что и получает предупреждение от арбитра
1'
Свисток
Матч начат
Инфо
Главный арбитр матча: Виталий Романов. На матче будет работать система VAR, арбитр: Ярослав Козик
Главный тренер Металлиста 1925: Сергей Вольваков
На скамейке запасных: Сидоренко, Потомков, Коваленко, Ари Моура, Ременюк, Абдулла, Бычек, Дмитренко, Чирук, Сидоров
Инфо
Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль - Капинус, Ткачук, Курило, Фарина - Габелок (с), Русин, Ткачук, Мартынюк - Юсов, Борячук
Главный тренер Вереса: Сергей Лавриненко
На скамейке запасных: Паст, Коркодим, Курко, Близниченко, Клец, Ковалюк, Хондак, Шарай, Гакман, Гайдучик, Свитюха
Инфо
Верес (стартовый состав): Когут (с) – Жулио, Кучеренко, Балан, Шевченко – Дахновский, Яго, Шарай, Кухарук – Шестаков
После тринадцати сыгранных матчей Верес находится на предпоследнем месте УПЛ и имеет в своем активе только одну победу и пять ничейных матчей. Металлист 1925 имеет немного лучшую ситуацию и занимает одиннадцатую строчку с пятнадцатью очками благодаря четырем победам и трем ничейным счетам
Матч пройдет в Ровном на стадионе "Авангард" и начнется в 15:00
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Верес примет в гостях Металлист 1925
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Анонс матча Верес - Металлист 1925 25.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 25.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Верес в предыдущем футбольном матче 08.07.2023 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Металлист 1925 можно посмотреть 25.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против ФК Александрия - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Полесье - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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