Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 25.11.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Верес в предыдущем футбольном матче 08.07.2023 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против ФК Александрия - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Полесье - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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