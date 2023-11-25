Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Металлист 1925 25.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 25.11.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Верес в предыдущем футбольном матче 08.07.2023 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против ФК Александрия - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Полесье - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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