Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023

Чемпионат Украины, 15-й тур

25 ноября 2023. Ровно, “Авангард”

“Верес” 15:00 “Металлист 1925”

Телетрансляция – официальный ютуб Вереса

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Верес” еще ни разу не проиграл на своем поле “Металлисту 1925” в матчах чемпионатах Украины, и как минимум надеется на продолжение этой серии в очередной встрече с харьковчанами.

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Новости Вереса

Паузу в чемпионате “Верес” провел спаррингом с “Колосом”. Команда Сергея Лавриненко смогла испытать редкие победные эмоции – один из аутсайдеров лиги выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил бразилец Жулио Сезар.

Это была не единственная хорошая новость для “Вереса” – также восстановился после травмы Виталий Дахновский. Лавриненко признает, что 24-летний атакующий центрхав еще не в идеальном состоянии, однако тренер “Вереса” надеется, что Дахновский сможет помочь команде в игре с “Металлистом 1925”.

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“Вересу” нужны голы и победы. Команда Лавриненко в последний раз брала три очка в матче УПЛ первого сентября в игре с “Черноморцем”. С того времени – четыре ничьи и четыре поражения.

Новости Металлиста 1925

Как и “Верес”, “Металлист 1925” в последний раз брал три очка в игре с “Черноморцем”. Правда это случилось не в начале сентября, а в позапрошлом туре.

Это была единственная победа “Металлиста 1925” в последних семи турах. Неудивительно, что харьковская команда находится во второй половине турнирной таблицы. Правда, отрыв от второго с конца “Вереса” составляет шесть очков.

“Металлист 1925” тоже заполнил паузу в чемпионате спаррингом, сыграв с “Оболонью”. Выиграла киевская команда – 2:1. В этом матче тяжелую травму получил Дмитрий Кравченко, также “Металлист 1925 остается без Безуглого, Червака, Рудавского.

Статистика команд, цифры и факты

“Верес” еще не проиграл ни одного домашнего матча “Металлисту 1925” (две победы, ничья).

“Верес” не может выиграть в чемпионате восемь матчей (четыре ничьи, четыре поражения).

Гостевая серия без побед “Металлиста 1925” длится пять матчей (две ничьи, три поражения).

“Металлист 1925” в пропускал в последних шести матчах чемпионата как минимум один гол.

“Верес” пропустил в домашних матчах УПЛ 13 голов. Больше только “Ворскла” – 15.

Последние пять матчей Вереса и Металлиста 1925

Верес

11.11 “Александрия” 0:1 (УПЛ)

05.11 “Заря” 2:2 (УПЛ)

29.10 “Минай“ 0:0 (УПЛ)

22.10 “Рух” 2:5 (УПЛ)

07.10 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)

Металлист 1925

11.11 “Полесье” 1:2 (УПЛ)

05.11 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)

29.10 “Ворскла“ 2:2 (УПЛ)

20.10 “Кривбасс” 1:3 (УПЛ)

08.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0 2 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0 3 Кривбасс 14 8 3 3 26-14 +12 27 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0 8 Динамо Киев 11 6 1 4 25-16 +9 19 0 9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 -8 18 0 10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 -3 16 0 11 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 -3 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 15 Верес 13 1 5 7 10-20 -10 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Личные встречи

“Верес” выиграл у “Металлиста 1925” три последних матча чемпионата с общим счетом 7:1. Харьковская команда единственный раз выигрывала у соперника в мае 2021 года.

Ставки и Коэффициенты на матч Верес – Металлист 1925

Прогноз на матч Верес – Металлист 1925 от UA-Football

И “Верес”, и “Металлист 1925” редко побеждают. Какие аргументы могут быть у той или иной команды? В последних турах они совсем не впечатляют. Вероятно, голы в матче все же будут, но победитель не будет определен. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.