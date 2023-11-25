Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023

Паузу в чемпионате “Верес” провел спаррингом с “Колосом”. Команда Сергея Лавриненко смогла испытать редкие победные эмоции – один из аутсайдеров лиги выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил бразилец Жулио Сезар.
Это была не единственная хорошая новость для “Вереса” – также восстановился после травмы Виталий Дахновский. Лавриненко признает, что 24-летний атакующий центрхав еще не в идеальном состоянии, однако тренер “Вереса” надеется, что Дахновский сможет помочь команде в игре с “Металлистом 1925”.
“Вересу” нужны голы и победы. Команда Лавриненко в последний раз брала три очка в матче УПЛ первого сентября в игре с “Черноморцем”. С того времени – четыре ничьи и четыре поражения.
Новости Металлиста 1925
Как и “Верес”, “Металлист 1925” в последний раз брал три очка в игре с “Черноморцем”. Правда это случилось не в начале сентября, а в позапрошлом туре.
Это была единственная победа “Металлиста 1925” в последних семи турах. Неудивительно, что харьковская команда находится во второй половине турнирной таблицы. Правда, отрыв от второго с конца “Вереса” составляет шесть очков.
“Металлист 1925” тоже заполнил паузу в чемпионате спаррингом, сыграв с “Оболонью”. Выиграла киевская команда – 2:1. В этом матче тяжелую травму получил Дмитрий Кравченко, также “Металлист 1925 остается без Безуглого, Червака, Рудавского.
Статистика команд, цифры и факты
“Верес” еще не проиграл ни одного домашнего матча “Металлисту 1925” (две победы, ничья).
“Верес” не может выиграть в чемпионате восемь матчей (четыре ничьи, четыре поражения).
Гостевая серия без побед “Металлиста 1925” длится пять матчей (две ничьи, три поражения).
“Металлист 1925” в пропускал в последних шести матчах чемпионата как минимум один гол.
“Верес” пропустил в домашних матчах УПЛ 13 голов. Больше только “Ворскла” – 15.
Последние пять матчей Вереса и Металлиста 1925
Верес
11.11 “Александрия” 0:1 (УПЛ)
05.11 “Заря” 2:2 (УПЛ)
29.10 “Минай“ 0:0 (УПЛ)
22.10 “Рух” 2:5 (УПЛ)
07.10 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)
Металлист 1925
11.11 “Полесье” 1:2 (УПЛ)
05.11 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)
29.10 “Ворскла“ 2:2 (УПЛ)
20.10 “Кривбасс” 1:3 (УПЛ)
08.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
СК Днепр-1
14
9
3
2
19-11
+8
30
0
2
Полесье
15
9
3
3
22-10
+12
30
0
3
Кривбасс
14
8
3
3
26-14
+12
27
0
4
Шахтер
13
7
4
2
22-13
+9
25
0
5
Рух
14
6
6
2
24-16
+8
24
0
6
Колос
14
4
8
2
11-9
+2
20
0
7
Черноморец
13
6
1
6
21-16
+5
19
0
8
Динамо Киев
11
6
1
4
25-16
+9
19
0
9
Ворскла
14
5
3
6
15-23
-8
18
0
10
ЛНЗ
14
4
4
6
14-17
-3
16
0
11
Металлист 1925
13
4
3
6
12-15
-3
15
0
12
Оболонь
14
3
4
7
10-20
-10
13
0
13
ФК Александрия
14
3
4
7
8-18
-10
13
0
14
Заря
12
2
4
6
13-17
-4
10
0
15
Верес
13
1
5
7
10-20
-10
8
0
16
ФК Минай
14
0
6
8
6-23
-17
6
0
Личные встречи
“Верес” выиграл у “Металлиста 1925” три последних матча чемпионата с общим счетом 7:1. Харьковская команда единственный раз выигрывала у соперника в мае 2021 года.
Ставки и Коэффициенты на матч Верес – Металлист 1925
Прогноз на матч Верес – Металлист 1925 от UA-Football
И “Верес”, и “Металлист 1925” редко побеждают. Какие аргументы могут быть у той или иной команды? В последних турах они совсем не впечатляют. Вероятно, голы в матче все же будут, но победитель не будет определен. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.