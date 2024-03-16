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Черноморец - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 марта 2024, 13:40 - Черноморец
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 1
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перерыв
Верес
Ровно
Ход матча
6' Mrvaljevic, Marko 13' Евгений Банада
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
40%
Ничья
33%
Верес
28%
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иВерес Ровно, когда Черноморец Одесса играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Верес Ровно 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-8 в пользу команды Верес Ровно
  • Игры прошлого года: 0-1 (Черноморец Одесса дома) и 1-3 (Верес Ровно дома).
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 31% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 8% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 35% голов между минутами 31-45?
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 6 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-3-6
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 40% матчей, Верес Ровно выигрывает в 15% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Верес Ровно выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 2 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • У команды Черноморец Одесса серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда Верес Ровно выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Черноморец Одесса забивает 1.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Верес Ровно - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Верес Ровно - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Черноморец Одесса забивает 1.42 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.76 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
3
Побед
9
Игр
6
Побед
Верес
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
01.02.2024 - 14:30 Черноморец 1 - 4 Завершен Алашкерт П
Премьер-лига 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 0 Завершен Колос В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершен Колос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
12.02.2024 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершен Лиепая В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:00 Верес 2 - 2 Завершен Сигма Н
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Главные события
13'
Евгений Банада
6'
Mrvaljevic, Marko ГООЛ!
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
40%
Ничья
33%
Верес
28%
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 11
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 5
    Gucek, Luka
    Защитник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 20
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 39
    Зигуй Бабибанга
    Нападающий
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 99
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 74
    Евгений Банада
    Полузащитник
    13
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 30
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Нападающий
    6
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Олег Шандрук
Статистика матча
14
Штрафные
6
5
Фолы
14
5
Удары мимо
3
ЖК
1
Удары в створ
2
1
Офсайды
1
Сейвы
1
Угловые
1
Блокировано ударов
3
Трансляция
Опасный момент
Пуск баллистики из Крыма, в Николаеве слышны взрывы!
Опасный момент
13:56 А в Одессе объявлена воздушная тревога!
Не самый интересный первый тайм у нас в плане игры, но интересный в плане результата. Верес забил уже на 6-й минуте - Мрвальевич ногой замкнул средний навес после стандарта. А вот Черноморец в атаке выглядел пока что очень слабо. За весь тайм моряки ничего интересного так и не придумали. Ждем второй тайм
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерыв! 1:0, Верес пока что ведет в счете!
45+1'
Инфо
2 минуты компенсировано к первому тайму
45'
Опасный момент
А вот почти момент у ЧО - после навеса со штрафного с фланга, Ермаков пробил головой! Было близко, но все-таки мимо!
43'
Зиги активен на фланге, но снова же - без каких-либо обострений
41'
Вот Бадибанга навесил с правого фланга, но прямо в руки киперу гостей
39'
А Роман Григорчук активно поясняет Штогрину - ударьте по воротам, без ударов нет остроты, суть такая...
36'
Ну а с Зиги все в порядке, он уже вернулся на поле
35'
Банада, у которого уже есть желтая, снова фолит на Авагимяне - аккуратнее нужно быть
32'
Бадибанга на газоне страдает, держась за ногу, врачи Черноморца на поле
30'
Опасный момент
Ой ой! А вот Верес снова чуть не забил! Навес с углового, Банада скинул поперек и Мрвальевич пробивая головой, чуть промазал!
28'
Вот Штогрин с фланга вошел в штрафную, раскачал соперника, пробил, но попал в Банаду
27'
Откровенно пресная сейчас у нас игра. У Черноморца ничего особо не выходит, а Вересу и не нужно...
24'
А вот намек на моменту хозяев - после очередного навеса с фланга Штогрин с разворота пытался пробить ногой, но снова неточно
23'
Авагимян нервничает, игра у команды не идет, и Артур высказывает на повышенных тонах партнерам
22'
Инфо
0 ударов у Черноморца в створ ворот, а у Вереса - два. Такая статистика
20'
Ермаков с правого фланга навесил в штрафную Вереса - и снова верховая борьба, ничего опасного и интересного
17'
Уголовой
Угловой для ЧО - пошел навес на Гучека, тот в борьбе пробил головой, но снова же - очень неточно
15'
Не получается пока что у моряков в атаке. У Вереса также не особо, но свой гол гости уже забили
13'
Желтая карточка
Банада уже третий раз идет в подкат с фолом. Судья по совокупности выдала желтую
12'
У Черноморца сейчас проблемы с доставкой мяча в третью зону на обострение
11'
Удар Дахновского метров с 25-ти, но это без проблем для Варакуты
9'
Штрафной для ЧО на фланге - пошел навес от Авагимяна, но отбились гости
7'
Да, не самое лучшее начало для моряков...
6'
Гоооол!!!
Гооол! Мрвальевич опередил Штогрина и переправил головой в сетку после навеса ! Вышел вперед Верес в начале матча!
3'
Яго, который вернулся в стартовый состав Вереса, стрельнул метров с 25-ти, но очень мимо
1'
Черноморец сразу же сбегал в фланговую атаку, но прострел Авагимяна на Штогрина не прошел
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Вереса: Когут, Кулик, Балан, Курко, Кухарук, Смиян, Клец, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков
Инфо
Стартовый состав Вереса: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго
Инфо
Запасные Черноморца: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсич, Голуб
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авогимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин
Верес в весенних матчах также взял только 1 очко. Команда занимает 15-е место (13 баллов) и борется за выживание
Инфо
Черноморец в трех весенних матчах взял всего 1 очко и занимает в таблице 10 место (23 балла)
Инфо
Матч пройдет в Одессе и начнется в 13:00. Судить игру будет Анастасия Романюк. Также на матче будет ВАР
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 21-го утра УПЛ, в котором Черноморец примет Верес
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Анонс матча Черноморец - Верес 17.03.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 17.03.2024
Время начала матча: 13:40

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Верес и Черноморец в предыдущем футбольном матче 01.09.2023 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Олег Шандрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Верес можно посмотреть 17.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Ворскла - 09.03.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Динамо - 07.03.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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