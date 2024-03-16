Черноморец - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Верес 17.03.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 17.03.2024

Время начала матча: 13:40

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Верес и Черноморец в предыдущем футбольном матче 01.09.2023 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Олег Шандрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Ворскла - 09.03.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Прошедший матч команды Верес был сыгран против Динамо - 07.03.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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