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Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 сентября 2023, 17:00 - Авангард . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
19'
Черноморец
Одесса
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Ход матча
10' Salyuk, Volodymyr
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Верес
26%
Ничья
32%
Черноморец
42%
П1: 2.10 Х: 2.60 П2: 4.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Черноморец Одесса 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, команда Верес Ровно выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-7 в пользу команды Верес Ровно
  • Игры прошлого года: 1-3 (Верес Ровно дома) и 0-1 (Черноморец Одесса дома).
  • Черноморец Одесса имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-2
  • Год назад, Верес Ровно была на 5 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 15 месте с 1 очками.
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 15 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 4 месте с 9 очками.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 20% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 37% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 2 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно забивает 1.8 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Черноморец Одесса - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Черноморец Одесса - 1.2.
  • Верес Ровно забивает 1.3 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Mykhailo Shestakov получил больше всего желтых карточек (2) в Верес Ровно. Jon Sporn получил 3 в Черноморец Одесса.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
5
Побед
8
Игр
3
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье П
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Левый Берег 1 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец П
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Главные события
10'
Salyuk, Volodymyr
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Верес
26%
Ничья
32%
Черноморец
42%
П1: 2.10 Х: 2.60 П2: 4.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 99
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
    10
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 5
    Gucek, Luka
    Защитник
  • 20
    Артур Авагимян
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Романс Григорчукс
Статистика матча
1
Удары мимо
1
Угловые
1
КК
1
ЖК
2
Штрафные
1
1
Фолы
LIVE
Трансляция матча Верес - Черноморец
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Трансляция
17'
Желтая карточка
13'
11'
Опасный момент
Яго выполнил удар со штрафного над правой девяткой.
10'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! У границы собственного штрафного схватил руками Владислава Шарая Салюк во время заброса.
8'
Опасный момент
Паст спокойно забрал в руки попытку дальнего выстрела от Ермакова с левого фланга.
6'
Опасный момент
Кузык с правого фланга штрафной выполнил удар с разворота мимо дальней штанги.
5'
Одесситы перешли к позиционной атаке на чужой половине.
3'
Кузыка атаковал с фолом на левом фланге чужой половины Станислав Шарай.
1'
Команды начали игру уж слишком осторожно.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Черноморец идет четвертым с 3 победами и 2 поражениями - 9 очков.
Инфо
Верес идет последним с 1 ничьей и 3 поражениями - 1 очко.
Запасные: Билык, Варакута, Хадида, Бойчук, Вакула, Иеде, Дада, Сытников, Ухань, Данилюк.
Черноморец: Шевченко - Путря, Гучек, Салюк, Ермаков - Кузык, Васильев, Шпорн - Штогрин, Авагимян, Брагару.
Запасные: Когут, Коркодим, Жулио Сезар, Близниченко, Шестаков, Марусич, Хондак, Свитюха
Верес: Паст - Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко - Кучеренко, Кучеров - Яго, С. Шарай, В. Шарай - Гайдучик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ровно, Украина) сыграют ровенский Верес и одесский Черноморец.
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Анонс матча Верес - Черноморец 01.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 01.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Черноморец в предыдущем футбольном матче 04.03.2023 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Черноморец можно посмотреть 01.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Эпицентр - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Ворскла - 27.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Верес - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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