Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Черноморец Одесса 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 8 встреч, команда Верес Ровно выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-7 в пользу команды Верес Ровно

Игры прошлого года: 1-3 (Верес Ровно дома) и 0-1 (Черноморец Одесса дома).

Черноморец Одесса имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-2

Год назад, Верес Ровно была на 5 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 15 месте с 1 очками.

Год назад, Черноморец Одесса была на 15 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 4 месте с 9 очками.

Верес Ровно пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 20% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 37% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 2 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Верес Ровно забивает 1.8 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Черноморец Одесса - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Черноморец Одесса - 1.2.

Верес Ровно забивает 1.3 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".