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Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023

Премьер-лига
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Незаурядный матч в Ровно

Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023

НК "Верес"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

6-й тур УПЛ открывает поединок между абсолютным аутсайдером чемпионата и довольно неожиданным топом. "Верес" пока идет в сезоне без единой победы и показывает довольно посредственный уровень футбола. Однако ровенчане попытаются сделать все возможное, чтобы получить хотя бы один зачетный пункт.

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Содержание

УПЛ. 6 тур

Ровно. Стадион "Авангард"

“Верес” 17:00 “Черноморец”

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Новости "Вереса"

Начало сезона для "волков" является откровенно плохим —2 только 1 ничья (поединок с "Шахтером" 1:1). Казалось бы, сохранение места в УПЛ по итогам переходных матчей должно было положительно повлиять на мотивацию игроков, однако улучшений не было. Более того, команду еще до старта нового розыгрыша чемпионата покинул главный тренер Юрий Вирт.

Заметно, что команда и ее новый коуч Сергей Лавриненко до сих пор не смогли найти общий язык и адаптироваться друг к другу. Это заметно по отсутствию каких-либо изменений: как в рисунке игры, так и в действиях отдельных футболистов. Поэтому победа над "Черноморцем" имеет еще и психологический фактор, ведь это позволит оторваться от конкурентов в зоне вылета.

На поле стадиона "Авангард" не выйдет Виталий Дахновский (восстановление после травмы) и Максим Марусич (дисквалификация после удаления в матче с "Ворсклой").

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Гагун, Курко, Вовченко, Балан, Близниченко, Яго, Кучеров, С.Шарай, В.Шарай, Гайдучик

Новости "Черноморца"

У одесситов результаты значительно лучше — 3 победы в 5 матчах. Жертвами команды Романа Григорчука стали "ЛНЗ", "Оболонь" и "Динамо". Хотя сам главный тренер имеет особые претензии к судейству, которые лишь усилились после поражения от полтавской "Ворсклы". Однако к игре "моряков" значительно меньше претензий — они буквально выгрызают каждый момент на поле и это заслуживает комплиментов.

Это непосредственно влияет на результативность команды — 8 забитых мячей. Особо стоит отметить успехи новичков "Черноморца": Иеде, Бойчука, Шпорна... Интересно будет взглянуть на их игру в перспективе.

Роман Григорчук не будет рассчитывать на Бадибангу в выездном матче в Ровно — бельгиец получил травму и сроки восстановления после нее пока не определены.

Ориентировочный состав "Черноморца": Шевченко, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Брагару, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бойчук, Иеде

“Верес”-”Черноморец”. Статистика личных встреч

На уровне украинской Премьер-Лиги команды сыграли 9 матчей. Пять раз побеждал «Черноморец», трижды успех был на стороне «Вереса», еще один поединок завершился вничью. Разница мячей 12-8 в пользу одесситов.

Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023 - изображение 4

“Верес”-”Черноморец”. Последние матчи команд

Ровенчане имеют целую полосу неудач в УПЛ, однако определенного оптимизма добавляет победа над "Эпицентром" в Кубке Украины.

Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023 - изображение 5

"Черноморец" же имеет более уверенный результат в чемпионате и Кубке (победа над "Левым Берегом 2:1), но свой последний матч команда проиграла "Ворскле".

Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023 - изображение 6

“Верес”-”Черноморец”. Турнирное положение команд

В турнирной таблице наблюдается диаметрально противоположная ситуация — последняя 16-я строчка у "Вереса" и 4-я позиция у "Черноморца". Таким образом, одесситы делают серьезную заявку на первую половину таблицы уже на старте сезона.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 5 3 2 0 10-6 +4 11 0
2 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0
3 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0
4 Черноморец 5 3 0 2 8-6 +2 9 0
5 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0
6 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0
7 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0
8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0
9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0
10 Ворскла 4 2 0 2 6-8 -2 6 0
11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0
12 Оболонь 5 1 2 2 4-7 -3 5 0
13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0
14 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0
15 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 0
16 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0

“Верес”-”Черноморец”. Ставка и коэффициенты

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“Верес”-”Черноморец”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Черноморца" 0:2. "Моряки" очень уверенно начали сезон и воспользуются преимуществом в мотивации в матче против "Вереса".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) УПЛ Прогнозы
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