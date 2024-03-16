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Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2024
Черноморец - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Одесситы и ровенчане в первых трех турах весенней части УПЛ добыли лишь по одному очку. Завтра, 17-го марта "Черноморец" и "Верес" очным поединком официально закроют 21-й тур. Встреча состоится на домашней арене "моряков".
- "Черноморец" 13:00 "Верес"
- "Черноморец": последние новости
- "Верес": последние новости
- "Черноморец" - "Верес". Последние матчи
- "Черноморец" - "Верес". Личные встречи
- "Черноморец" - "Верес". Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" - "Верес". Турнирное положение команд
- "Черноморец" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
17.03.2024. "Черноморец", Одесса.
Арбитр: Романюк Анастасия
"Черноморец" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Черноморец": последние новости
Одесситов снова штормит. Первую часть украинского первенства подопечные Романа Григорчука триумфально завершили минимальной победой над "Колосом". А в весенней части стартовали с гостевой ничьей в матче против киевской "Оболони". Впрочем, подопечные Валерия Иващенко тотально переиграли "моряков" по моментам: 20 ударов против 1 (одного!). Тем не менее оптимизм все равно присутствовал.
Однако далее последовали два поражения. Сначала "Черноморец" на выезде уступил для "Динамо" - все решил гол Шепелева. А в последнем туре одесская команда уже на своем поле проиграла для полтавской "Ворсклы" - тоже 0:1.
Ростер команды Григорчука претерпел достаточно сильных изменений в это трансферное окно. Одесский клуб покинуло сразу 5 исполнителей, а на смену им пришло 7 новичков. Тем не менее, пока особых изменений в игре и результатах "моряков" наблюдать не приходится.
От одесситов можно ожидать чего угодно, и при этом против любого соперника. Однако такого оппонента как "Верес", подопечные Романа Григорчука должны побеждать. Конечно, если хотят бороться за что-то выше, кроме как обеспечение прописки в элитном дивизионе.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Салюк, Гучек, Штогрин, Васильев, Кузык, Бадибанга, Авагимян, Бойчук, Иеде.
"Верес": последние новости
Ровенчане аналогичным образом начали вторую часть чемпионата. В первых двух турах "Верес" потерпел два поражения. Сначала, подопечные Олега Шандрука дома уступили ковалевскому "Колосу" - 0:2. А позже, уже в гостях, в конце встречи упустили ничью в поединке с полтавской "Ворсклой" (1:2).
А вот что касается последнего тура, то здесь "Верес" однозначно оформил сенсацию. Ровенский коллектив уже в компенсированное время, аж на 90+9 минуте сумел вырвать зачетный балл у самого киевского "Динамо". Ничью народному клубу принес черногорский легионер Марко Мрвальевич. Сам заработал 11-метровый, сам его и реализовал.
Характера и желания у футболистов ровенской команды хоть отбавляй. Однако, откровенно, не хватает класса и уровня. "Верес" добывает очки, скорее из-за ошибок своих соперников, чем из-за собственных сильных сторон. Хотя, возможно, приход как раз того же Мрвальевича и будет тем самым козырем для ровенского клуба.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Шастал, Банада, Кучеров, В. Шарай, Гайдучик, Мрвальевич.
"Черноморец" - "Верес". Последние матчи
Черноморец
- 9.03 Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)
- 2.03 Динамо - Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)
- 1.02 Черноморец - Алашкерт 1:4 (товарищеская игра)
- 28.01 Черноморец - Академия Пандева 3:1 (товарищеская игра)
Верес
- 7.03 Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)
- 2.03 Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
- 25.02 Верес - Колос 0:2 (УПЛ)
- 16.02 Верес - Ауда 2:0 (товарищеская игра)
- 12.02 Лиепая - Верес 0:1 (товарищеская игра)
"Черноморец" - "Верес". Личные встречи
Одесситы и ровенчане пересекались в своей истории на разных уровнях 23 раза. В целом "Черноморец" и "Верес" имеют достаточно равную статистику, с небольшим преимуществом первых. Если же говорить только об украинском элитном дивизионе, то здесь впереди именно народный клуб: 6 побед против 5-ти у "моряков".
Статистика очных поединков:
- Победы: 10 - 9
- Забитые мячи:32 - 29
- В среднем голов за матч:1.39 - 1.26
- Самая большая победа:4:0 - 0:4
"Черноморец" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Верес". Турнирное положение команд
Одесская и ровенская команды идут в нижней части таблицы. "Верес" борется за выход из зоны вылета и имеет в своем активе 13 очков. В свою очередь "Черноморец" расположился на 10-й позиций с 23 баллами.
|#
|КОМАНДА
|I
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбас
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|3
|СК Дніпро-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полісся
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7
|Ворскла
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9
|Колос
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11
|ФК Олександрія
|20
|6
|5
|9
|15 - 24
|23
|12
|Зоря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14
|Металіст 1925
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
"Черноморец" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Оба коллектива находятся не в лучшей игровой форме. "Верес" каждое очко добывает с большим трудом, ну а "Черноморец" показывает себя уж слишком нестабильно. Все же, одесситы на данном этапе сезона являются более классной командой. Поэтому поставим именно на победу "моряков".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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