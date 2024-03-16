Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.03.2024

Одесситы и ровенчане в первых трех турах весенней части УПЛ добыли лишь по одному очку. Завтра, 17-го марта "Черноморец" и "Верес" очным поединком официально закроют 21-й тур. Встреча состоится на домашней арене "моряков".

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

17.03.2024. "Черноморец", Одесса.

Арбитр: Романюк Анастасия

"Черноморец" 13:00 "Верес"

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"Черноморец": последние новости

Одесситов снова штормит. Первую часть украинского первенства подопечные Романа Григорчука триумфально завершили минимальной победой над "Колосом". А в весенней части стартовали с гостевой ничьей в матче против киевской "Оболони". Впрочем, подопечные Валерия Иващенко тотально переиграли "моряков" по моментам: 20 ударов против 1 (одного!). Тем не менее оптимизм все равно присутствовал.

Однако далее последовали два поражения. Сначала "Черноморец" на выезде уступил для "Динамо" - все решил гол Шепелева. А в последнем туре одесская команда уже на своем поле проиграла для полтавской "Ворсклы" - тоже 0:1.

Ростер команды Григорчука претерпел достаточно сильных изменений в это трансферное окно. Одесский клуб покинуло сразу 5 исполнителей, а на смену им пришло 7 новичков. Тем не менее, пока особых изменений в игре и результатах "моряков" наблюдать не приходится.

От одесситов можно ожидать чего угодно, и при этом против любого соперника. Однако такого оппонента как "Верес", подопечные Романа Григорчука должны побеждать. Конечно, если хотят бороться за что-то выше, кроме как обеспечение прописки в элитном дивизионе.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Салюк, Гучек, Штогрин, Васильев, Кузык, Бадибанга, Авагимян, Бойчук, Иеде.

"Верес": последние новости

Ровенчане аналогичным образом начали вторую часть чемпионата. В первых двух турах "Верес" потерпел два поражения. Сначала, подопечные Олега Шандрука дома уступили ковалевскому "Колосу" - 0:2. А позже, уже в гостях, в конце встречи упустили ничью в поединке с полтавской "Ворсклой" (1:2).

А вот что касается последнего тура, то здесь "Верес" однозначно оформил сенсацию. Ровенский коллектив уже в компенсированное время, аж на 90+9 минуте сумел вырвать зачетный балл у самого киевского "Динамо". Ничью народному клубу принес черногорский легионер Марко Мрвальевич. Сам заработал 11-метровый, сам его и реализовал.

Характера и желания у футболистов ровенской команды хоть отбавляй. Однако, откровенно, не хватает класса и уровня. "Верес" добывает очки, скорее из-за ошибок своих соперников, чем из-за собственных сильных сторон. Хотя, возможно, приход как раз того же Мрвальевича и будет тем самым козырем для ровенского клуба.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Шастал, Банада, Кучеров, В. Шарай, Гайдучик, Мрвальевич.

"Черноморец" - "Верес". Последние матчи

Черноморец

9.03 Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

2.03 Динамо - Черноморец 1:0 (УПЛ)

26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)

1.02 Черноморец - Алашкерт 1:4 (товарищеская игра)

28.01 Черноморец - Академия Пандева 3:1 (товарищеская игра)

Верес

7.03 Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)

2.03 Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)

25.02 Верес - Колос 0:2 (УПЛ)

16.02 Верес - Ауда 2:0 (товарищеская игра)

12.02 Лиепая - Верес 0:1 (товарищеская игра)

"Черноморец" - "Верес". Личные встречи

Одесситы и ровенчане пересекались в своей истории на разных уровнях 23 раза. В целом "Черноморец" и "Верес" имеют достаточно равную статистику, с небольшим преимуществом первых. Если же говорить только об украинском элитном дивизионе, то здесь впереди именно народный клуб: 6 побед против 5-ти у "моряков".

Статистика очных поединков:

Победы: 10 - 9

Забитые мячи: 32 - 29

В среднем голов за матч: 1.39 - 1.26

Самая большая победа: 4:0 - 0:4

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"Черноморец" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Верес". Турнирное положение команд

Одесская и ровенская команды идут в нижней части таблицы. "Верес" борется за выход из зоны вылета и имеет в своем активе 13 очков. В свою очередь "Черноморец" расположился на 10-й позиций с 23 баллами.

# КОМАНДА I П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтар 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбас 21 13 4 4 38 - 22 43 3 СК Дніпро-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полісся 21 9 6 6 26 - 17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26 - 27 23 11 ФК Олександрія 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Зоря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 25 18 14 Металіст 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

"Черноморец" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Оба коллектива находятся не в лучшей игровой форме. "Верес" каждое очко добывает с большим трудом, ну а "Черноморец" показывает себя уж слишком нестабильно. Все же, одесситы на данном этапе сезона являются более классной командой. Поэтому поставим именно на победу "моряков".