  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Черноморец - ЛНЗ Смотреть онлайн
В тренде

Черноморец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 декабря 2023, 15:35 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
32'
ЛНЗ
Черкассы
Смотреть трансляцию
Ход матча
16' Muravskyi, Nazarii
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
38%
Ничья
31%
ЛНЗ
31%
П1: 2.79 Х: 2.44 П2: 2.92
Интересные факты
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что LNZ Cherkasy забил 43% голов между минутами 76-90?
  • LNZ Cherkasy не проигрывает в последних 4 играх.
  • Черноморец Одесса получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • LNZ Cherkasy не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика LNZ Cherkasy в сезоне 2-3-2
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 45% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 39% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 45% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 2 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Черноморец Одесса забивает 1.47 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.
  • Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
2
Игр
0
Побед
ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Днепр-1 5 - 2 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен ЛНЗ П
Показать больше
Главные события
16'
Muravskyi, Nazarii
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
38%
Ничья
31%
ЛНЗ
31%
П1: 2.79 Х: 2.44 П2: 2.92
Составы команд
Стартовый состав
  • 39
    Зигуй Бабибанга
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матча
4
Штрафные
3
3
Фолы
4
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Угловые
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Черноморец - ЛНЗ
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
27'
Бойко отважился на дальний удар, откровенно свалился мяч с ноги
26'
Салюк получил устное предупреждение от судьи за игру локтями. Хорошо, что не желтую
24'
В последние минуты Черноморец уже стабильно контролирует мяч
23'
Штрафной для ЧО. Метров 30 до ворот. Васильев дал на силу, мяч проскочил стенку, но по стечению обстоятельств попал в своего же игрока
21'
Затяжная атака одесситов. Пару минут катали хозяева мяч, но гости уверено отбились
19'
Организовали атаку одесситы, мяч прискакал к Йеде, который метров с 20-ти пробил в защитника гостей
18'
В целом равная у нас игра пока что. Не очень острая, но равная
16'
Желтая карточка
Муравский дернул Брагару, остановил контру, но получил желтую
14'
Опасный момент
Ох, чуть не привезли одесситы - наварили на фланге защитники, после чего пошла острая подача в штрафную - повезло, что никто из гостей до нее не дотянулся
12'
Уголовой
Вот угловой для одесситов - ничего интересного, навес без удара
10'
Ах, Бадибанга конфетку диагональ на Штогрина вырезал, но Андрею было не очень удобно принимать, упустил возможность выскочить один на один
8'
Уголовой
Угловой заработали гости - Варакута на выходе не очень уверенно, но все-таки сыграл кулаком
6'
Кузык пошел в обыгрыш, наткнулся на Муравского и стал просить фол - судья безучастен
4'
Пока что довольно сумбурная у нас игра. А Олег Дулуб уже достал свой блокнотик и что-то записывает
2'
Бойко со штрафного перекинул стенку, но прямо по центру - без проблем для Варакуты
1'
И сразу ЛНЗ заработал опасный штрафной метрах в 25-ти.
1'
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Наш матч начнется в 15:30!
на 14:23 по всей Украине продолжается тревога из-за взлета МиГа, поэтому вероятно, матч начнется с задержкой
ЛНЗ на 10-м месте в таблице - 17 пунктов
Черноморец перед данным матчем занимает 9-е место в таблице, имея в активе 19 очков
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Наумец, Тарасенко, Селин, Олейник, Хамелюк, Лопыренок, Тищенко, Копыл, Прядун, Савин, Банада
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Калюжный, Шестаков, Бойко, Пасич, Хобленко, Насонов, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк
Инфо
Запасные Черноморца: Шевченко, Пирожок, Сытников, Гучек, Хадида, Бойчук, Ухань
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Йеде
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Николай Каленов. Также на поединке будет ВАР.
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 16-го тура УПЛ, в котором Черноморец примет ЛНЗ!
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1 Селтик Селтик 2 Завершен 14:00 - Сегодня Гавр Гавр 0 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 1 Завершен 13:45 - Сегодня Уйпешт Уйпешт 1 Пакш Пакш 2 Завершен 13:30 - Сегодня Лечче Лечче 0 Болонья Болонья 1 Завершен 13:30 - Сегодня Краковия Краковия 3 Рух Рух 4

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Черноморец - ЛНЗ 03.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 15:35

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Черноморец в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - ЛНЗ можно посмотреть 03.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против СК Днепр-1 - 27.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ЛНЗ был сыгран против Ворскла - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - ЛНЗ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.