Черноморец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 15:35
История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Черноморец в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против СК Днепр-1 - 27.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший поединок команды ЛНЗ был сыгран против Ворскла - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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