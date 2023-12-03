Черноморец - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что LNZ Cherkasy забил 43% голов между минутами 76-90?

LNZ Cherkasy не проигрывает в последних 4 играх.

Черноморец Одесса получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

LNZ Cherkasy не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика LNZ Cherkasy в сезоне 2-3-2

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 45% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 39% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 45% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 2 гол(а).

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Черноморец Одесса забивает 1.47 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.