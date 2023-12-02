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Черноморец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.12.2023
Черноморец - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 3.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Одесситы и черкасцы подходят к этому спаррингу в разных игровых формах. "Черноморец" находится в определенном кризисе и имеет проигрышную серию из трех матчей. А ЛНЗ наоборот сумел в последних турах улучшить свои результаты и положение в таблице.
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
3.12.2023. Одесса, "Черноморец"
Арбитр - Каленов Александр
"Черноморец" 15:00 ЛНЗ
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"Черноморец": последние новости
Одесская команда попала в определенное пике. Последняя победа "моряков" была зафиксирована еще в октябре - в домашнем поединке против абсолютного аутсайдера первенства "Миная" (3:0).
А в последних трех турах подопечные Романа Григорчука вообще не могут набрать очки. В гостях "Черноморец" уступил харьковскому "Металлисту 1925" (1:2) и на своем поле проиграл львовскому "Руху" (2:3). А в предыдущем туре одесский коллектив потерпел разгромное поражение от "Днепра-1" - со счетом 2:5.
Примечательно, что во всех этих трех встречах одесситы заработали удаления и вынуждены были играть в меньшинстве.
Вроде бы и Роман Григорчук, и его футболисты все делают правильно. Но все время "Черноморцу" чего-то не хватает. Где-то мастерства, где-то дисциплины или выносливости, а где-то просто банально везения. Ну и конечно, стоит сказать прямо, часто команда из Одессы становится жертвой довольно сомнительных решений арбитров.
Для "Черноморца" явно не все потеряно. И когда как не в игре против еще одного середняка побеждать и выходить из затяжного кризиса.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Салюк, Васильев, Брагару, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Вакула, Йеде.
ЛНЗ: последние новости
У ЛНЗ ситуация симметричная. Новичок УПЛ под руководством Олега Дулуба в конце концов нащупал свою игру. Вместе с этим и пришли результаты. В частности после октябрьского поражения от донецкого "Шахтера" черкасский коллектив непременно брал очки в каждом туре.
Дома уверенно обыграли "Оболонь" (3:0) и разошлись миром с "Колосом" (1:1). А на выезде переиграли луганскую "Зарю" (2:1) и расписали нулевую ничью с полтавской "Ворсклой" (0:0).
Последний матч получился особенно серым. Подопечные белорусского специалиста, как и команда Виктора Скрипника, ничего не сумели показать креативного или яркого.
Впрочем, прогресс ЛНЗ очевиден. Черкасская команда не является мальчиками для битья и достойно занимает свою нишу в таблице.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник, Норенков, Хобленко, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.
"Черноморец" - ЛНЗ. Личные встречи
Ожидаемо, что из-за того, что ЛНЗ является новичком элитного дивизиона, то команды имеют небогатую историю противостояний. Всего между собой одесская и черкасская команды провели 2 матча. И только один из них официальный. Это случилось в рамках первого тура текущей кампании УПЛ. Тогда одесситы на выезде уверенно победили - 2:0.
"Черноморец" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - ЛНЗ. Турнирное положение команд
"Черноморец" и ЛНЗ сейчас являются чистокровными середняками украинского первенства. Одесская и черкасская команды являются соседями по турнирной таблице. Разница составляет всего 2 очка, однако у "моряков" есть матч в запасе.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|15
|10
|3
|2
|33
|2
|
Полесье
|16
|9
|4
|3
|31
|3
|15
|9
|3
|3
|30
|4
|13
|7
|4
|2
|25
|5
|15
|6
|6
|3
|24
|6
|12
|7
|1
|4
|22
|7
|14
|4
|8
|2
|20
|8
|15
|5
|4
|6
|19
|9
|14
|6
|1
|7
|19
|10
|15
|4
|5
|6
|17
|11
|14
|4
|3
|7
|15
|12
|14
|3
|4
|7
|13
|13
|14
|3
|4
|7
|13
|14
|15
|2
|6
|7
|12
|15
|12
|2
|4
|6
|10
|16
|15
|0
|6
|9
|6
"Черноморец" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Прогнозируем достаточно равную игру. Благодаря родным стенам, букмекеры отдают немного большее преимущество именно одесситам. Однако трудно будет обоим. Но когда как не в матче против равного соперника выходить из кризиса. Поставим на победу "Черноморца", при этом что обе команды отметятся голами.
Даний прогноз – тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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