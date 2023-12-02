Черноморец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.12.2023

Одесситы и черкасцы подходят к этому спаррингу в разных игровых формах. "Черноморец" находится в определенном кризисе и имеет проигрышную серию из трех матчей. А ЛНЗ наоборот сумел в последних турах улучшить свои результаты и положение в таблице.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.12.2023. Одесса, "Черноморец"

Арбитр - Каленов Александр

"Черноморец" 15:00 ЛНЗ

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"Черноморец": последние новости

Одесская команда попала в определенное пике. Последняя победа "моряков" была зафиксирована еще в октябре - в домашнем поединке против абсолютного аутсайдера первенства "Миная" (3:0).

А в последних трех турах подопечные Романа Григорчука вообще не могут набрать очки. В гостях "Черноморец" уступил харьковскому "Металлисту 1925" (1:2) и на своем поле проиграл львовскому "Руху" (2:3). А в предыдущем туре одесский коллектив потерпел разгромное поражение от "Днепра-1" - со счетом 2:5.

Примечательно, что во всех этих трех встречах одесситы заработали удаления и вынуждены были играть в меньшинстве.

Вроде бы и Роман Григорчук, и его футболисты все делают правильно. Но все время "Черноморцу" чего-то не хватает. Где-то мастерства, где-то дисциплины или выносливости, а где-то просто банально везения. Ну и конечно, стоит сказать прямо, часто команда из Одессы становится жертвой довольно сомнительных решений арбитров.

Для "Черноморца" явно не все потеряно. И когда как не в игре против еще одного середняка побеждать и выходить из затяжного кризиса.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Салюк, Васильев, Брагару, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Вакула, Йеде.

ЛНЗ: последние новости

У ЛНЗ ситуация симметричная. Новичок УПЛ под руководством Олега Дулуба в конце концов нащупал свою игру. Вместе с этим и пришли результаты. В частности после октябрьского поражения от донецкого "Шахтера" черкасский коллектив непременно брал очки в каждом туре.

Дома уверенно обыграли "Оболонь" (3:0) и разошлись миром с "Колосом" (1:1). А на выезде переиграли луганскую "Зарю" (2:1) и расписали нулевую ничью с полтавской "Ворсклой" (0:0).

Последний матч получился особенно серым. Подопечные белорусского специалиста, как и команда Виктора Скрипника, ничего не сумели показать креативного или яркого.

Впрочем, прогресс ЛНЗ очевиден. Черкасская команда не является мальчиками для битья и достойно занимает свою нишу в таблице.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник, Норенков, Хобленко, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.

"Черноморец" - ЛНЗ. Личные встречи

Ожидаемо, что из-за того, что ЛНЗ является новичком элитного дивизиона, то команды имеют небогатую историю противостояний. Всего между собой одесская и черкасская команды провели 2 матча. И только один из них официальный. Это случилось в рамках первого тура текущей кампании УПЛ. Тогда одесситы на выезде уверенно победили - 2:0.

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"Черноморец" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

"Черноморец" и ЛНЗ сейчас являются чистокровными середняками украинского первенства. Одесская и черкасская команды являются соседями по турнирной таблице. Разница составляет всего 2 очка, однако у "моряков" есть матч в запасе.

# КОМАНДА И В Н П О 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 33 2 Поле сье 16 9 4 3 31 3 Кривбасс 15 9 3 3 30 4 Шахтер 13 7 4 2 25 5 Рух 15 6 6 3 24 6 Динамо 12 7 1 4 22 7 Колос 14 4 8 2 20 8 Ворскла 15 5 4 6 19 9 Черноморец 14 6 1 7 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 17 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Верес 15 2 6 7 12 15 Зоря 12 2 4 6 10 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Черноморец" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Прогнозируем достаточно равную игру. Благодаря родным стенам, букмекеры отдают немного большее преимущество именно одесситам. Однако трудно будет обоим. Но когда как не в матче против равного соперника выходить из кризиса. Поставим на победу "Черноморца", при этом что обе команды отметятся голами.