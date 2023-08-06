Черноморец - Колос онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Колос Ковалёвка

Игры прошлого года: 3-0 (Черноморец Одесса дома) и 1-1 (Колос Ковалёвка дома).

Черноморец Одесса проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 27% голов между минутами 31-45?

Черноморец Одесса проиграл 4 матчей подряд.

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 9 играх.

Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Черноморец Одесса получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 1-5-0

Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 42% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 33% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.

В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалёвка - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Колос Ковалёвка - 0.8.

Черноморец Одесса забивает 1.44 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".