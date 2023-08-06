Черноморец - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 10.12.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Колос и Черноморец в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против ЛНЗ - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Оболонь - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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