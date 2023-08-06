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Черноморец - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 декабря 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
До начала
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
37%
Ничья
37%
Колос
27%
П1: 2.18 Х: 6.10 П2: 2.10
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Игры прошлого года: 3-0 (Черноморец Одесса дома) и 1-1 (Колос Ковалёвка дома).
  • Черноморец Одесса проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Черноморец Одесса проиграл 4 матчей подряд.
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 9 играх.
  • Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Черноморец Одесса получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 1-5-0
  • Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 42% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 33% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Колос Ковалёвка - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Колос Ковалёвка - 0.8.
  • Черноморец Одесса забивает 1.44 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
5
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Черноморец 1 - 3 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Днепр-1 5 - 2 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
02.12.2023 - 13:00 Колос 0 - 0 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
37%
Ничья
37%
Колос
27%
П1: 2.18 Х: 6.10 П2: 2.10
LIVE
Трансляция матча Черноморец - Колос
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В эфире
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Трансляция
Инфо
Арбитр — Дмитрий Панчишин.
Запасные: Шевченко (в), Романович, Бойчук, Салюк, Ситников, Ухань, Хадида.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута — Путря (к), Ермаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильев, Шпорн — Бадибанга, Иеде, Штогрин. Главный тренер — Роман Григорчук.
Запасные: Горох (в), Мысак (в), Безбородько, Богданов, Болбат, Гончаренко, Золотов, Кукош, Мякушко, Ориховский, Тотовицкий, Цуриков.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Фесюн — Черноморец, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Демченко, Милько (к), Емец — Ильин, Салабай, Велетень. Главный тренер — Ярослав Вишняк.
Колос занимает восьмую строчку в турнирной таблице, а Черноморец — десятую. Между командами 2 очка и ЛНЗ, который сыграл на матч больше.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го раунда УПЛ между Черноморцем и Колосом.
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Последние матчи
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Анонс матча Черноморец - Колос 10.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 10.12.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Колос и Черноморец в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Колос можно посмотреть 10.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против ЛНЗ - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Оболонь - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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