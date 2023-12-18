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Жирона - Алавес онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 декабря 2023, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матча:
Жирона
Жирона
2 - 0
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46'
Алавес
Витория-Гастейс
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Ход матча
23' Артем Довбик 39' Tenaglia, Facundo 42' Порту
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
58%
Ничья
21%
Алавес
21%
П1: 2.06 Х: 2.68 П2: 5.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Алавес 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 9-8 в пользу команды Жирона.
  • Во время последних 15 встреч, команда Жирона выиграла 5 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-16 в пользу команды Жирона
  • Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Алавес забил 29% голов между минутами 0-15?
  • Жирона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Жирона не проигрывает в последних 10 играх.
  • Жирона не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Алавес не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Жирона в сезоне 6-1-1
  • Выездная статистика Алавес в сезоне 0-3-5
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир Жирона с 8 голами. Samuel Omorodion забил 4 раз за Алавес
  • Год назад, Жирона была на 12 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 1 месте с 41 очками.
  • Жирона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Жирона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 28% матчей, Алавес выигрывает в 23% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Алавес выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Алавес.
  • В их последнюю встречу команда Алавес победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.
  • Команда Жирона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 2, команда Алавес выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Алавес проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.
  • Жирона забивает 1.6 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 1.4 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Алавес - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Алавес - 0.6.
  • Жирона забивает 2.05 гола, играя дома, а Алавес забивает 1.18 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Жирона
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Алавес
Чемпионат Испании 2018
18.05.2019 - 21:30 Алавес 2 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2018
12.01.2019 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершен Алавес
Кубок Испании 2018
05.12.2018 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершен Алавес
Кубок Испании 2018
31.10.2018 - 21:30 Алавес 2 - 2 Завершен Жирона
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершен Жирона В
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Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2023/2024
09.12.2023 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершен Лас-Пальмас П
Чемпионат Испании 2023/2024
03.12.2023 - 15:00 Мальорка 0 - 0 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2023/2024
24.11.2023 - 22:00 Алавес 3 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Альмерия В
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Главные события
ГООЛ! Порту
42'
39'
Tenaglia, Facundo
ГООЛ! Артем Довбик
23'
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
58%
Ничья
21%
Алавес
21%
П1: 2.06 Х: 2.68 П2: 5.30
Составы команд
13
Пауло Гассанига
17
Блинд Дэйли
5
Джуан Давид Виктория Лопез
25
Эрик Гарсия
3
Мигель Гутьеррес
14
Алешандре Гарсия
23
Салливан Мартине
20
Couto, Yan
16
Годвин Saviour
24
Порту
9
Артем Довбик
1
Антонио Сивера
14
Tenaglia, Facundo
16
Marin, Rafa
3
Рубен Дуарте
27
Хави Лопес
6
Андер Гуевара Лайо
8
Blanco, Antonio
2
Андони Горосабель Эспиноза
18
Йон Гуриди
11
Луис Риоха
32
Omorodion, Samuel
Стартовый состав
  • 9
    Артем Довбик
    Нападающий
    23
  • 16
    Годвин Saviour
  • 24
    Порту
    Полузащитник
    42
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 14
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 20
    Couto, Yan
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 25
    Эрик Гарсия
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 32
    Omorodion, Samuel
    Нападающий
  • 2
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 18
    Йон Гуриди
  • 11
    Луис Риоха
  • 6
    Андер Гуевара Лайо
  • 8
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 14
    Tenaglia, Facundo
    Защитник
    39
  • 16
    Marin, Rafa
    Защитник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 27
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 1
    Антонио Сивера
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мишел
  • Луис Гарсия
Статистика матча
5
Штрафные
6
5
Фолы
4
1
Удары мимо
2
Угловые
69%
Владение мячом
31%
2
Удары в створ
1
1
Офсайды
1
1
Сейвы
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Жирона - "Алавес"
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Очень уверенная победа Жироны в первом тайме, хоть и не без везения. У Алавеса есть еще 45 минут, но их план А полностью провалился.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Гоооол!!!
Жирона удваивает преимущество! Порту получил мяч в штрафной и в касание переправил его в дальний угол. Техничный гол, который делает победу каталонцев гораздо более вероятной.
40'
Картина игры не меняется с первой минуты. Жирона атакует большими силами, но не создает большого количества моментов. Алавес защищается и очень редко выходит на чужую половину поля. Возможно даже реже, чем до пропущенного мяча.
30'
Опасный момент
Омородион имел классный момент! Избавился от опеки и пробивал головой после подачи с фланга. Мог забивать, если бы не надежная игра Гассаниги.
28'
Теперь Жироне должно стать значительно легче. Соперник будет вынужден раскрываться больше и оставлять зоны позади.
23'
Гоооол!!!
Открывает счет Жирона! Голкипер потащил удар Коуту несмотря на рикошет, но справиться с добиванием Довбика уже не было шансов.
15'
Алавес создает серьезные проблемы для атаки Жироны в дебюте встречи. Закрылись всем составом на своей половине и отбиваются.
10'
Омородион едва не выскочил один на один с Гассанигой, в последний момент Лопес выбил мяч из-под ног соперника.
8'
Опасный момент
У Довбика был прекрасный шанс отличиться! Коуту вырезал подачу точно на голову Артему, но защитник помешал направить мяч в сетку.
4'
Жирона ожидаемо начинает поединок на половине поля соперника. Пока что без моментов.
1'
Свисток
Матч начался.
Виктор Цыганков отсутствует в заявке из-за повреждения.
Инфо
Арбитр — Франсиско Эрнандес Маэсо.
Запасные: Фуидиас (в), Карлос (в), Солис, Бернардо, Валери, Кебе, Арнау, Торре, Хуанпе.
Инфо
Стартовый состав Жироны: Гассанига — Блинд, Лопес, Эрик Гарсия — Гутьеррес, Алейш Гарсия (к), Мартин, Коуту — Савио, Довбик, Порту. Главный тренер — Мичел Санчес.
Запасные: Монтеро (в), Овоно (в), Каррикабуру, Алькаин, Бенавидес, Кике Гарсия, Гонсалес, Мараш, Муньос Ларреа, Реббаш, Сола, Хаджи.
Инфо
Стартовый состав Алавеса: Сивера — Лопес, Дуарте (к), Марин, Теналья — Бланко, Гевара — Риоха, Гуриди, Горосабель — Омородион. Главный тренер — Луис Гарсия.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Ла Лиги Жирона – Алавес.
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Анонс матча Жирона - "Алавес" 18.12.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Жирона (Жирона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч пройдет на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 18.12.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Алавес", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Жирона в предыдущем футбольном матче 18.05.2019 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Луис Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - "Алавес" можно посмотреть 18.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - "Алавес", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против "Барселона" - 10.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

Команда гостей

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Лас-Пальмас - 09.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Лас-Пальмас.

Следите за результатами матча Жирона - "Алавес" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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