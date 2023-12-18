Жирона - Алавес онлайн трансляция матча

Матч между командой Жирона (Жирона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч пройдет на стадионе Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведения матча: 18.12.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Жирона (Жирона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Алавес", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и Жирона в предыдущем футбольном матче 18.05.2019 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Мишел и Луис Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против "Барселона" - 10.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.
Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Лас-Пальмас - 09.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Лас-Пальмас.
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