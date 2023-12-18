Жирона - Алавес онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Жирона и Алавес 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 9-8 в пользу команды Жирона.

Во время последних 15 встреч, команда Жирона выиграла 5 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-16 в пользу команды Жирона

Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Алавес забил 29% голов между минутами 0-15?

Жирона имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Жирона не проигрывает в последних 10 играх.

Жирона не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Алавес не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Жирона в сезоне 6-1-1

Выездная статистика Алавес в сезоне 0-3-5

Artem Dovbyk лучший бомбардир Жирона с 8 голами. Samuel Omorodion забил 4 раз за Алавес

Год назад, Жирона была на 12 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 1 месте с 41 очками.

Жирона пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Жирона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Жирона выигрывает первый тайм в 28% матчей, Алавес выигрывает в 23% матчей.

Жирона выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Алавес выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Алавес.

В их последнюю встречу команда Алавес победила в 1 гол(а).

Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.

Жирона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.

Команда Жирона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 2, команда Алавес выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Алавес проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.

Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.

Жирона забивает 1.6 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 1.4 гола против команды Жирона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Алавес - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Алавес - 0.6.