Жирона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.12.2023

Сенсационная "Жирона" продолжает борьбу с "Реалом" за первое место. На сей раз в гости к каталонцам едет один из записных аутсайдеров, и это тот случай, когда парням Мичела придется взламывать глубокую оборону. Легко точно не будет, но у "Жироны" есть козырь - габариты Артема Довбика.

"Жирона" проводит кампанию, которую будут изучать в учебниках. Всего одно поражение и две ничьи в 16 турах - это фантастика для клуба, проводящего 4-й сезон в элите.

Неделю назад "Жирона" шокировала мир победой на поле "Барсы" 4:2. Блауграна стала жертвой своего же высокого прессинга, который парни Мичела уверенно разбивали. Конечно, с "Алавесом" будет другой футбол - он выстроиться возле своей штрафной и будет ждать ошибок. Ранее "Жирона" уже сталкивалась с подобным от "Валенсии" (2:1), "Сельты" (1:0), "Кадиса" (1:0) - и победила, но с трудом.

5th - @GironaFC_Engl is the 5th Catalan side to beat @FCBarcelona away from home in @LaLigaEN:



1931 - CE Europa

1939 - RCD Espanyol (9 times)

1947 - CE Sadadell

1993 - UE Lleida

2023 - Girona FC



Neighbours. ????️ pic.twitter.com/sYuGE2I3gn