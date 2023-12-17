Жирона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.12.2023

Сенсационная "Жирона" продолжает борьбу с "Реалом" за первое место. На сей раз в гости к каталонцам едет один из записных аутсайдеров, и это тот случай, когда парням Мичела придется взламывать глубокую оборону. Легко точно не будет, но у "Жироны" есть козырь - габариты Артема Довбика.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Алавес Смотреть трансляцию

Примера. 17-й тур

18 декабря. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Алавес"

Арбитр: Франсиско Фернандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" проводит кампанию, которую будут изучать в учебниках. Всего одно поражение и две ничьи в 16 турах - это фантастика для клуба, проводящего 4-й сезон в элите.

Неделю назад "Жирона" шокировала мир победой на поле "Барсы" 4:2. Блауграна стала жертвой своего же высокого прессинга, который парни Мичела уверенно разбивали. Конечно, с "Алавесом" будет другой футбол - он выстроиться возле своей штрафной и будет ждать ошибок. Ранее "Жирона" уже сталкивалась с подобным от "Валенсии" (2:1), "Сельты" (1:0), "Кадиса" (1:0) - и победила, но с трудом.

5th - @GironaFC_Engl is the 5th Catalan side to beat @FCBarcelona away from home in @LaLigaEN:



1931 - CE Europa

1939 - RCD Espanyol (9 times)

1947 - CE Sadadell

1993 - UE Lleida

2023 - Girona FC



Neighbours. ????️ pic.twitter.com/sYuGE2I3gn — OptaJose (@OptaJose) December 11, 2023

От Артема Довбика многое зависит, ведь без навесов тут не обойтись. Также важно избегать обрезок в середине поля, ведь атаковать придется числом. Ну, и стандарты - Алейш Гарсия снова выйдет на первые роли.

Новости "Алавеса"

"Алавес" - команда боевитая, но безнадежная в гостях. В восьми выездных матчах текущей Ла Лиги у басков пять поражений и три ничьи.

В прошлом туре "Эль Глориосо" дома не реализовал 4-5 убойных шансов и проиграл "Лас-Пальмасу" 0:1. Это симптоматично. У "Алавеса" только 14 забитых голов в 16 турах - это второй худший показатель в лиге.

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На 13-м месте баски устроились благодаря своей защите, которая пропустила всего на гол больше, чем "Барселона". И да, в этом главный их шанс на "Монтиливи" - выстроиться в три шеренги и отбиваться. Атаки? Арендованный у "Атлетико" Саму и быстрый, и мощный - вся надежда на него.

"Жирона" - "Алавес": статистика личных встреч

Последний раз команды играли между собой еще в сезоне-2018/19, и тогда "Алавес" сыграл в Каталонии 1:1, а дома победил 2:1.

Последняя победа "Жироны" над басками датирована декабрем 2018-го - тогда в Кубке они торжествовали 2:1 с голами Гранеля и Порту.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Алавеса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Главная новость здесь - дискомфорт у Цыганкова. Мичел заявил, что примет решение в последний момент, но, кажется, Виктор вне игры - его поберегут на более статусный "Бетис".

Также у "Жироны" лечится важный полузащитник Янхель Эррера, а забивной ветеран Кристиан Стуани пропустит матч из-за перебора карточек.

У "Алавеса" до конца сезона с разрывом связок выбыл защитник Александр Седлар, а его напарник Абдель Абгар дисквалифицирован.

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Арнау, Алейш Гарсия, Мартин, Гутьеррес - Коуто, Довбик, Савио

"Алавес": Сивера - Горосабель, Теналья, Марин, Хави Лопес - Риоха, Бланко, Гуриди, Реббах - Хаджи - Саму

"Жирона" - "Алавес": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

Если бы матч проходил на "Мендисорросе", у "Алавеса" были бы шансы, но на выездах он раз за разом проваливается.

Наша ставка банальна - на победу "Жироны". БК принимают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.