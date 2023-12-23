Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Вулверхэмптон" - "Челси" 24.12.2023, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 24.12.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Вулверхэмптон" , тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Вулверхэмптон" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 08.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гари О'Нил и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)

Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Страна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Прошедший поединок команды "Вулверхэмптон" был сыгран против "Вест Хэм Юнайтед" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Вест Хэм Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Челси" (Лондон)

Год основания "Челси" (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команды "Челси" был сыгран против "Ньюкасл" - 19.12.2023, в рамках турнира Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

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