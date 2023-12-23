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Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 декабря 2023, 15:00 - Молинью . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 - 0
Обновить
75'
Челси
Лондон
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Ход матча
27' Марио Лемина 30' Конор Галлахер
51' Марио Лемина 56' Palmer, Cole 59' Ugochukwu, Chimuanya Вышел: Кристофер Нкунку 59' Broja, Armando Вышел: Мудрик, Михаил 60' Gusto, Malo 62' Jackson, Nicolas 64' Кнья, Матеус
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
26%
Ничья
37%
Челси
37%
П1: 4.41 Х: 2.70 П2: 2.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 18-9 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 20 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-14 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 1-0 (Вулверхэмптон Уондерерс дома) и 3-0 (Челси дома).
  • В Премьер-лига, Челси проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Челси проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • В домашних матчах Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает Челси в последних 3 встречах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Hwang Hee-chan лучший бомбардир Вулверхэмптон Уондерерс с 8 голами. Nicolas Jackson забил 7 раз за Челси
  • Pedro Neto отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 7 передачами. Conor Gallagher лучший распасовщик Челси (4 передач)
  • Mario Lemina получил больше всего желтых карточек (6) в Вулверхэмптон Уондерерс. Nicolas Jackson получил 7 в Челси.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 26% матчей, Челси выигрывает в 20% матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Челси выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вулверхэмптон Уондерерс.
  • В их последнюю встречу команда Вулверхэмптон Уондерерс победила в 1 гол(а).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон Уондерерс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1, команда Челси выиграла 1, 3 ничьи.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 0.4.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.43 гола, играя дома, а Челси забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 18 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 13 месте с 19 очками.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
3
Побед
13
Игр
5
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челси 2 - 2 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Ноттингем Форест Н
Чемпионат Англии 2023/2024
05.12.2023 - 21:30 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Фулхэм 3 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
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Последние матчи - Челси
Кубок английской лиги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челси 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челси 3 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
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Главные события
Кнья, Матеус
64'
62'
Jackson, Nicolas
60'
Gusto, Malo
59'
Ugochukwu, Chimuanya
Вышел: Кристофер Нкунку
59'
Broja, Armando
Вышел: Мудрик, Михаил
56'
Palmer, Cole
ГООЛ! Марио Лемина
51'
30'
Конор Галлахер
Марио Лемина
27'
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
26%
Ничья
37%
Челси
37%
П1: 4.41 Х: 2.70 П2: 2.20
Составы команд
1
Хосе Рамон Сандовал
24
Gomes, Tote
15
Крейг Доусон
23
Макс Килман
3
Айт Нури, Райан
8
Gomes, Joao
5
Марио Лемина
22
Нельсон Семедо
21
Пабло Сарабия
11
Хи-Чан, Хванг
12
Кнья, Матеус
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
2
Дисаси, Аксель
6
Тьяго Силва
26
Colwill, Levi
16
Ugochukwu, Chimuanya
23
Конор Галлахер
7
Рахим Стерлинг
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
19
Broja, Armando
Стартовый состав
  • 12
    Кнья, Матеус
    Нападающий
    64
  • 21
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 3
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 8
    Gomes, Joao
    Полузащитник
  • 5
    Марио Лемина
    Полузащитник
    51 27
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 24
    Gomes, Tote
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 23
    Макс Килман
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 19
    Broja, Armando
    Нападающий
    59
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
    56
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
    62
  • 16
    Ugochukwu, Chimuanya
    Полузащитник
    59
  • 23
    Конор Галлахер
    30
  • 27
    Gusto, Malo
    Защитник
    60
  • 2
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 26
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Гари О'Нил
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
7
Штрафные
13
10
Фолы
7
37%
Владение мячом
63%
1
Удары мимо
3
5
Блокировано ударов
6
9
Угловые
4
2
ЖК
4
3
Офсайды
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
3
LIVE
Трансляция матча "Вулверхэмптон" - "Челси"
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
75'
Замена
72'
70'
Замена
68'
65'
Опасный момент
Нкунку с левого фланга штрафной сыграл на Палмера в центр, после чего тот отдал справа на Стерлинга, но Доусон в подкате блокировал на угловой.
64'
Желтая карточка
Фол от Куньи на левом фланге обороны против Гюсто.
63'
Опасный момент
Палмер прострелил с левого фланга штрафной в защитника, после чего Мудрик опередил Са на отскоке, сбросил на Нкунку в центр, но удар того выбил из пустых ворот защитник!
62'
Желтая карточка
Джексон договорился.
61'
Фол в атаке от Стерлинга против Тоти на правом фланге чужой штрафной, после чего он сам завалился.
60'
Желтая карточка
Гюсто предупрежден за фол на правом фланге обороны против Хвана.
58'
Замена
Кучку будет играть вместо травмированного Угочукву.
58'
Замена
Броя заменили на Мудрика.
58'
Наконец-то его выпустят на поле...
56'
Желтая карточка
Палмер получил предупреждение за фол на правом фланге обороны против Аит-Нури.
55'
Джексон продрался к левому углу штрафной, где начал возиться с мячом вместо удара.
53'
Дисаси завозился с мячом в центре поля, после чего Гомес его обокрал, сыграл в штрафную на Хвана, а того завязали в борьбе.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача углового с правого фланга от Сарабии опустилась на голову Сарабии в центре штрафной, а тот пробил в дальний угол!
48'
Опасный момент
Гомес выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Тоти замыкал головой, не пробил Петровича, после чего Аит-Нури добил мимо левого каркаса ворот.
48'
Там рука была у Угочукву, но VAR не дал отмашки.
47'
Опасный момент
Силва подарил мяч Хвану перед штрафной, после чего с отскока бил издали Гомес, но мяч от Угочукву полетел мимо левой стойки.
Свисток
Начался второй тайм!
Нечего говорить об игре Челси в этом первом тайме, потому что в атаке Почеттино понасажал деревьев, но Буратино из них не получится сделать. Вулверхэмптон очень слабо играет сзади и почти ничего не создает в атаке. И такого соперника Челси пока преодолеть не может.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Са ошибся с вбрасыванием на левый фланг защиты, после чего Палмер перехватил мяч, но от полукруга перед штрафной пробил над воротами.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
45'
Хван завершил розыгрыш углового с правого фланга в штрафную ударом над воротами.
43'
Офсайд
Палмер перед своей штрафной сбил Аита-Нури, но до отскочившей подачи с правого фланга в офсайд на Доусона.
41'
Опасный момент
Сарабия перед штрафной забрал отскок от подачи с правого фланга, но так же попал в защитника.
39'
Лемина с лицевой границы штрафной пробил в ноги Хвана перед вратарской, после чего мяч отскочил влево, а форвард заработал угловой.
37'
Петрович на дальнем выходе на левый фланг атаки опередил на мяче Семеду.
34'
Дальний выстрел от Палмера с правого фланга полетел над воротами.
32'
Опасный момент
СТЕРЛИНГ, ДА ЧТО ЖЕ ТЫ ТВОРИШЬ?! Забрал мяч у Гомеша перед чужой штрафной, после чего вывалился три против одного на вратаря и пробил низом прямо в него!
31'
Сарабия со штрафного хоть в стенку попал. Угловой справа.
30'
Желтая карточка
Галлагер также предупрежден.
30'
Аит-Нури с левого фланга сместился в полукруг перед штрафной, где ему связал ноги Галлагер.
28'
Стерлинг запустил удар со штрафного над воротами.
26'
Желтая карточка
Стерлинг протащил мяч в штрафную через центральную зону, после чего его сбил Лемина подкатом, но Джексон мог продолжать ударом, однако форвард немного деревянный.
24'
Офсайд
Офсайд у Аит-Нури на левом фланге атаки в продолжении момента.
23'
Высокая подача Лемина с правого фланга контратаки перелетела над штрафной.
20'
Джексон пропустил под ногой подачу Гюсто с правого фланга на дальнюю штангу.
18'
Семеду причесал шипами ногу Стерлинга, когда выбивал мяч, и теперь на это смотрит VAR.
16'
Челси все еще с мячом, но моментов совсем нет.
14'
Аит-Нури лежит на газоне, а он только-только восстановился.
12'
Прострел Стерлинга с левого фланга на ближний перевел на угловой перевел Семеду.
10'
Прострел от Гюсто с правого фланга штрафной пропустил под ногой Броя.
8'
Семеду успел в центре штрафной перехватить передачу Стерлинга из глубины на Джексона.
7'
Держится мяч у Челси в эти минуты, но "волки" постоянно грызутся на контратаках.
5'
Броя получил передачу Стерлинга к правому флангу штрафной, после чего положил Тоти, но Лемина не обыграл.
3'
Стерлинг проскочил мимо двух соперников на левом фланге, его сбили, но фола не дали, после чего Джексон отплатил за партнера.
1'
Активное начало от Челси на чужой половине.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Челси идет десятым с 6 победами, 4 ничьими и 7 поражениями - 22 очка.
Инфо
Вулверхэмптон идет четырнадцатым с 5 победами, 4 ничьими и 8 поражениями - 19 очков.
Запасные: Беттинелли, Бергстрём, Бадьяшиль, Матсен, Мудрик, Лавиа, Мадуэке, Нкунку, Матос.
Челси: Петрович - Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл - Угочукву, Галлагер - Стерлинг, Палмер, Джексон - Броя.
Запасные: Бентли, Доэрти, С. Буэно, У. Буэно, Дойл, Кирева, Гескет, Калайджич, Барнетт.
Вулверхэмптон: Са - Килман, Доусон, Тоти - Семеду, Лемина, Гомес, Аит-Нури - Хван Сарабия - Кунья.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дэвид Кут (Ноттингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Молинью (Вулверхемптон, Англия) сыграют Вулверхэмптон и лондонский Челси.
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Анонс матча "Вулверхэмптон" - "Челси" 24.12.2023, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 24.12.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) и командой "Челси" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Вулверхэмптон" , тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Вулверхэмптон" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 08.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гари О'Нил и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Челси" можно посмотреть 24.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Челси", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший поединок команды "Вулверхэмптон" был сыгран против "Вест Хэм Юнайтед" - 17.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Вест Хэм Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Челси" был сыгран против "Ньюкасл" - 19.12.2023, в рамках турнира Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

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