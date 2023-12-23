Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 24.12.2023

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

24 декабря. 15:00. Вулверхэмптон. "Молинью Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Английская Премьер-лига решила, что впервые за очень много лет людям просто необходим матч на Сочельник накануне Рождества. Это вызвало немало вопросов и недовольств, особенно со стороны болельщиков "Челси", которым будет трудно добираться в другой город на этот матч, а затем вернуться домой.

Почти ничего в этот день в Британии не работает, в том числе и общественный транспорт, однако нейтральные болельщики получат шанс насладиться футболом тогда, когда не ждали.

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Новости "Вулверхэмптона"

Команда Гари О'Нила проходит непростой этап сезона, который начался сразу же после потери Педру Нету, возвращение которого все же ожидается в ближайшее время. Но и без своего лидера "волки" эпизодически показывали интересный футбол, вот только это было настолько нестабильно, что по уровню нестабильности их перегоняет только "Челси".

За последние 5 матчей на счету "волков" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Победили они "Бернли" (1:0), а вничью сыграли с "Ноттингем Форест" (1:1). Когда на пути попадались соперники посильнее, то найти какие-то аргументы было непросто. Поражения против "Фулхэма" и "Арсенала" выглядели боевыми и в них команда хотя бы не сдалась по ходу.

А вот матч с "Вест Хэмом" в прошлом туре частично удивил, особенно своим счетом, это был тотальный разгром 3:0. Очевидно, что уровень игры "Вулверхэмптона" вызывает вопросы и команде не хватает солидности. С другой стороны, противостоять им будет еще более нестабильный "Челси" и в этом плане "волки" имеют хороший шанс на возвращение к победному пути.

Новости "Челси"

На этой неделе подопечные Маурисио Почеттино на последних минутах сравняли счет в четвертьфинальном матче Кубка Английской Лиги против "Ньюкасла" благодаря Михаилу Мудрику, а затем выиграли серию пенальти благодаря Джордже Петровичу.

Выход в полуфинал встретили на "Стэмфорд Бридж" невероятно эмоциональным празднованием и Почеттино в очередной раз сказал, что подобные победы должны давать команде импульс для дальнейших свершений. В том матче также дебютировал за клуб Кристофер Нкунку, что также добавляет болельщикам оптимизма.

Но если учитывать 5 матчей до этого, то там лишь 2 победы в 5 встречах, а далее три поражения. Это все, что нужно знать о нестабильности лондонского коллектива. Сначала они ужасно проигрывают "Ньюкаслу" (4:1), затем побеждают "Брайтон" (3:2), затем получают по голове от кризисного "Манчестер Юнайтед" (2:1) и не находят вариантов во время матча с "Эвертоном", снова проиграв. Победа в прошлом туре над "Шеффилд Юнайтед" была настолько неубедительной, что и заносить ее в актив "синим" не хочется. Они продолжают быть нестабильными. Чего ждать от них на "Молинью"? Без карт таро здесь не обойтись.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 1:0

08.10.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 3:0

07.05.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:2

19.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 0:0

27.01.21 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 0:0

Цифры и факты

В 4 из последних 7 матчей между "Челси" и "Вулверхэмптоном" проходила ставка ТМ 2.5

Последний раз "Челси" побеждал "Вулверхэмптон" на чужом поле еще в 2019 году, когда командой руководил Фрэнк Лампард.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Команда Гари О'Нила почти отправилась все проблемы с травмами и как только вернется Педру Нету, можно будет с уверенностью говорить, что в распоряжении тренера есть сильнейший состав.

Из точно травмированных футболистов лишь Джо Ходж, пропустит также эту встречу Хонни. Под огромным вопросом готовность Педру Нету и Жозе Са, но оба близки к возвращению на поле. Возможно, Педру будет по крайней мере на скамейке запасных.

Что касается Почеттино и его команды, то у аргентинца все как всегда: куча травм, куча проблем. Не смогут сыграть Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуемека, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес и Ромео Лавия. Под вопросом Нони Мадуэке. Список мощный.

"Вулверхэмптон", 3-4-3: Бентли — Килман, Доусон, Тоти — Семедо, Лемина, Гомеш, Аит-Нури — Хван, Кунья, Сарабия

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Стерлинг, Палмер, Мудрик — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Возможно, прогноз с победой "волков" прозвучит странно, но если вы так считаете, то вы точно не очень внимательно следили за "Челси" в этом сезоне. После неплохих побед у них всегда идут спать как игровые, так и в результатах. Ожидаем очередного спада после эмоционального подъема. "Волки" злые, они голодные, они выгрызут свои три очка на Сочельник.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.