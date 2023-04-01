Борнмут - Фулхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Борнмут" (Борнмут) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Виталити Стадион.
Дата проведения матча: 26.12.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами "Борнмут" (Борнмут) и командой Фулхэм (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Борнмут", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Прошедший поединок команды "Борнмут" был сыгран против Ноттингем Форест - 23.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Борнмут".
Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва
Прошедший поединок команды Фулхэм был сыгран против "Бернли" - 23.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Бернли".
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