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Борнмут - Фулхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2023, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Тим Робинсон
Рейтинг матча:
Борнмут
Борнмут
До начала
00 : 00 : 00
Фулхэм
Лондон
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Борнмут
31%
Ничья
34%
Фулхэм
34%
П1: 2.32 Х: 2.90 П2: 3.69
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Борнмут и Фулхэм 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 5 встреч когда команда Борнмут играла дома, команда Борнмут выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Фулхэм. Разница голов 6-4 в пользу команды Борнмут.
  • Во время последних 9 встреч, команда Борнмут выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-8 в пользу команды Борнмут
  • Игры прошлого года: 2-1 (Борнмут дома) и 2-2 (Фулхэм дома).
  • В Премьер-лига, Фулхэм проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Борнмут забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Фулхэм забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Борнмут не проигрывает в последних 5 играх.
  • Фулхэм проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Борнмут не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Фулхэм не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Фулхэм в сезоне 1-3-5
  • Marcus Tavernier отдал больше всего передач в Борнмут с 3 передачами. Andreas Pereira лучший распасовщик Фулхэм (5 передач)
  • Marcos Senesi получил больше всего желтых карточек (4) в Борнмут. Joao Palhinha получил 7 в Фулхэм.
  • Борнмут забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Борнмут выигрывает первый тайм в 25% матчей, Фулхэм выигрывает в 33% матчей.
  • Борнмут выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Фулхэм выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Борнмут.
  • В их последнюю встречу команда Борнмут победила в 1 гол(а).
  • Когда Борнмут лидирует 1-0 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Борнмут проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Борнмут в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.
  • Борнмут's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
  • Из последних 5 встреч команда Борнмут выиграла 1, команда Фулхэм выиграла 1, 3 ничьи.
  • Команда Борнмут проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.
  • Команда Фулхэм выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.
  • Борнмут забивает 1.2 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 1.2 гола против команды Борнмут (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Борнмут и Фулхэм - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Борнмут и Фулхэм - 0.8.
  • Борнмут забивает 1.24 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Борнмут забил 5% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
Личные встречи
Борнмут
2
Побед
6
Игр
1
Побед
Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулхэм 2 - 2 Завершен Борнмут
Чемпионшип 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионшип 2021/2022
03.12.2021 - 21:45 Фулхэм 1 - 1 Завершен Борнмут
Последние матчи - Борнмут
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 3 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Лутон Таун Н
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершен Астон Вилла Н
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Последние матчи - Фулхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Бернли П
Кубок английской лиги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Эвертон 1 - 2 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулхэм 5 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Фулхэм 5 - 0 Завершен Ноттингем Форест В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Борнмут
31%
Ничья
34%
Фулхэм
34%
П1: 2.32 Х: 2.90 П2: 3.69
Составы команд
1
Нето
11
Ouattara, Dango
25
Senesi, Marcos
27
Илья Забарный
15
Адам Смит
10
Райан Кристи
14
Scott, Alex
16
Маркус Тавернер
19
Клюйверт, Юстин
24
Семеньо, Антуан
9
Доминик Соланке
17
Бернд Лено
2
Кенни Тете
4
Олуватосин Адарабиойо
3
Ughelumba, Calvin
33
Робинсон Антони
26
Жоау Пальинья
10
Кайрни, Том
14
Рейд, Бобби
18
Андреас Перейра
22
Ивоби, Алекс
19
Muniz Rodrigo
Стартовый состав
  • 9
    Доминик Соланке
    Нападающий
  • 16
    Маркус Тавернер
  • 19
    Клюйверт, Юстин
    Нападающий
  • 24
    Семеньо, Антуан
    Нападающий
  • 10
    Райан Кристи
    Нападающий
  • 14
    Scott, Alex
    Нападающий
  • 11
    Ouattara, Dango
    Нападающий
  • 25
    Senesi, Marcos
    Защитник
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 15
    Адам Смит
    Вратарь
  • 1
    Нето
    Вратарь
  • 19
    Muniz Rodrigo
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 18
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 22
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 26
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 10
    Кайрни, Том
    Полузащитник
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
  • 4
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Защитник
  • 33
    Робинсон Антони
  • 17
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Андони Ираола
  • Силва, Марку
LIVE
Трансляция матча "Борнмут" - Фулхэм
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Setanta Sports
Трансляция
Инфо
"Фулхэм": 17. Лено, 2. Тете, 4. Тосин, 3. Бэсси, 33. Робинсон, 26. Пальинья, 20. Кэрни (к), 14. Декордова-Рид, 10. Андреас, 22. Ивоби, 19. Мунис
Инфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 15. Смит, 27. Забарный, 25. Сенеси, 11. Данго, 14. Скотт, 10. Кристи, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 9. Соланке, 16. Тавернье
Инфо
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Анонс матча "Борнмут" - Фулхэм 26.12.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Борнмут" (Борнмут) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Виталити Стадион.

Дата проведения матча: 26.12.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Борнмут" (Борнмут) и командой Фулхэм (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Борнмут", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Борнмут" - Фулхэм можно посмотреть 26.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Борнмут" - Фулхэм, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команды "Борнмут" был сыгран против Ноттингем Форест - 23.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Борнмут".

Команда гостей

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команды Фулхэм был сыгран против "Бернли" - 23.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Бернли".

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