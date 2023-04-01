Борнмут - Фулхэм онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Борнмут и Фулхэм 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 5 встреч когда команда Борнмут играла дома, команда Борнмут выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Фулхэм. Разница голов 6-4 в пользу команды Борнмут.

Во время последних 9 встреч, команда Борнмут выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-8 в пользу команды Борнмут

Игры прошлого года: 2-1 (Борнмут дома) и 2-2 (Фулхэм дома).

В Премьер-лига, Фулхэм проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Борнмут забил 23% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Фулхэм забил 27% голов между минутами 76-90?

Борнмут не проигрывает в последних 5 играх.

Фулхэм проиграл 3 выездных матчей подряд.

Борнмут не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Фулхэм не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Фулхэм в сезоне 1-3-5

Marcus Tavernier отдал больше всего передач в Борнмут с 3 передачами. Andreas Pereira лучший распасовщик Фулхэм (5 передач)

Marcos Senesi получил больше всего желтых карточек (4) в Борнмут. Joao Palhinha получил 7 в Фулхэм.

Борнмут забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Борнмут выигрывает первый тайм в 25% матчей, Фулхэм выигрывает в 33% матчей.

Борнмут выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Фулхэм выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Борнмут.

В их последнюю встречу команда Борнмут победила в 1 гол(а).

Когда Борнмут лидирует 1-0 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Борнмут проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Недавнее выступление команды Борнмут в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.

Борнмут's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.

Из последних 5 встреч команда Борнмут выиграла 1, команда Фулхэм выиграла 1, 3 ничьи.

Команда Борнмут проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.

Команда Фулхэм выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.

Борнмут забивает 1.2 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 1.2 гола против команды Борнмут (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Борнмут и Фулхэм - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Борнмут и Фулхэм - 0.8.

Борнмут забивает 1.24 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).