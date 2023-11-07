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Шахтёр U19 - Ройял Антверпен U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 28 ноября 2023, 13:00
Рейтинг матча:
Шахтёр U19
Донецк
1 - 0
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40'
Ройял Антверпен U19
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
30%
Ничья
35%
Ройял Антверпен U19
35%
Последние матчи - Шахтёр U19
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
07.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 0 - 3 Завершен Барселона U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтёр U19 1 - 4 Завершен Порту U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2022/2023
08.02.2023 - 19:00 Хайдук U19 1 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
21.01.2023 - 16:30 Полесье 1 - 1 Завершен Шахтёр U19 Н
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
30%
Ничья
35%
Ройял Антверпен U19
35%
Трансляция
37'
Горняки стараются спокойно довести матч до перерыва, сохранив победный счет. Катают мяч на своей половине
35'
Игра сейчас разбилась на отдельные эпизоды. Много остановок, рваный темп
33'
Небольшая пауза в игре, футболисту Антверпена доктора оказывают помощь
31'
Хороший проход игрока Антверпена - могло быть опасно, но в последний момент защитники горняков накрыли попытку удара метров с 10-ти!
29'
Штрафной для Шахтера. Немного на фланге. Ющенко навесил, кто-то из горняков выиграл воздух, но скидку подобрали бельгийцы
28'
Уголовой
Гости подали угловой - ничего интересного. Гармаш зацепился за мяч, но контратаку также разогнать не сумел
27'
Организовали атаку горняки - вроде подошли к штрафной соперника, после чего Гармаш решил дать метров с 30-ти. Очень слабо и в руки киперу Антверпена
26'
Ну а бельгийские фанаты веселятся на трибунах. Ждут главного матча, а поединок сейчас у них в качестве разогрева
25'
Снова немного снежить стало у нас на стадионе
24'
В целом, темп игры не очень высокий. Поле тяжелое, да и команды не очень активничают
23'
Шахтер сейчас явно не спешит, стараясь играть по счету
20'
Хореманс на фланге накрутил защитника горняков, но вот пробил в ближний угол несильно - без проблем для кипера Шахтера
19'
С Гармашем все в порядке - очень шустро он промчался флангом, но вот подал верхом очень сильно
17'
Опасный момент
Ох какая атака бельгийцев - после прострела с фланга замыкал игрок метров с 7-ми, но пробил выше! Повезло горнякам!
15'
Гармаш лежит на газоне, врачи появляются на поле. Не хотелось бы серьезных травм сегодня
13'
А сейчас слышно уже и болельщиков Антверпена - есть такие
12'
Бельгийцы сейчас катают мяч, но на своей половине поля. Шахтер высоко не прессингует
9'
Штрафной для Антверпена - метров 25-26 до ворот. Пошел прямой удар, но намного выше ворот
7'
Гоооол!!!
Гоооол! Шахтер! Огарков после прохода по флангу классно вырезал в штрафную, где Ющенко замкнул дальнюю штангу! 1:0 уже на 7-й минуте!
6'
Уголовой
Угловой заработали горняки, но ничего интересного из этого стандарта не выжали
5'
А с трибун звучит "Червона рута". Есть и на этом матче наши болельщики
4'
Антверпен вот вроде и неплохо разогнал веерную атаку, но все закончилось неточным последним пасом
3'
Пока что довольно сумбурная игра на старте поединка - команды не могут зацепиться за мяч
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Отметим, что поле подмерзшее, с легким налетом снега
Выходят команды на поле
Шахтер еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф. Для этого нужно одержать две победы в двух матчах (с хорошей разницей в поединке с Порту) и еще сегодня ждать, что португальцы проиграют Барселоне
Инфо
У Антверпена 0 баллов после 4 туров
Инфо
После четырех матчей в группе Шахтер занимает 3-е место, имея в активе 3 очка.
Инфо
Стартовый состав Антверпена U-19: Девалкенеер, Гилкенс, Алу, Эльмазхад, Рендерс, Верстратен, Хореманс, Куртенс, Тейпенс, Хамдауи, Вандеплас
Инфо
Стартовый состав Шахтера U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков, Лосенко, Янович, Ющенко, Цуканов, Гармаш, Ломага
Инфо
Матч для Шахтера условно домашний - пройдет в Германии, городе Нордерштедт. Главный судья поединка - ирландец Роберт Хеннеси.
Добрый день всем! UA-Футбол представляет вашему вниманию разогрев перед главным блюдом дня - текстовый онлайн матча Юношеской Лиги УЕФА, в котором Шахтер сыграет с Антверпеном!
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Анонс матча Шахтёр U19 - Ройял Антверпен U19 28.11.2023, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Шахтёр U19 (Донецк) и командой Ройял Антверпен U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2025.

Дата проведения матча: 28.11.2023
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Шахтёр U19 был сыгран против Барселона U19 - 07.11.2023, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2023/2024 и закончился победой команды Барселона U19.

Команда гостей

Название: Ройял Антверпен U19
Страна: Бельгия

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