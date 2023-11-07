Шахтёр U19 - Ройял Антверпен U19 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтёр U19 (Донецк) и командой Ройял Антверпен U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2025.
Дата проведения матча: 28.11.2023
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Шахтёр U19 был сыгран против Барселона U19 - 07.11.2023, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2023/2024 и закончился победой команды Барселона U19.
Название: Ройял Антверпен U19
Страна: Бельгия
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