Лас-Пальмас - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Лас-Пальмас - "Барселона" 04.01.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Гран Канария.

Дата проведения матча: 04.01.2024

Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лас-Пальмас и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 01.03.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Garcia Pimienta и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Год основания Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента



Прошедший поединок команды Лас-Пальмас был сыгран против Атлетик - 20.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Альмерия - 20.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

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