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Лас-Пальмас - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 января 2024, 22:30 - Гран Канария . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1 - 0
Обновить
перерыв
Барселона
Барселона
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Ход матча
11' Жоао Кансело Вышел: Андреас Кристенсен 12' Мунир Эль-Хаддади 20' Серхи Роберто
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Лас-Пальмас
28%
Ничья
34%
Барселона
38%
П1: 5.38 Х: 3.10 П2: 1.86
П1: 5.38 Х: 3.10 П2: 1.86
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Лас-Пальмас играла дома, команда Лас-Пальмас выиграла 0 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Барселона. Разница голов 8-3 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 10 встреч, команда Лас-Пальмас выиграла 0 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-6 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Лас-Пальмас забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 44% голов между минутами 76-90?
  • Лас-Пальмас не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Лас-Пальмас в сезоне 4-3-1
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 3-5-0
  • Kirian Rodriguez лучший бомбардир Лас-Пальмас с 3 голами. Robert Lewandowski забил 8 раз за Барселона
  • Alberto Moleiro отдал больше всего передач в Лас-Пальмас с 2 передачами. Raphinha лучший распасовщик Барселона (5 передач)
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Лас-Пальмас выигрывает первый тайм в 22% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.
  • Лас-Пальмас выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Барселона выигрывает в 42%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Лас-Пальмас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лас-Пальмас% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Лас-Пальмас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лас-Пальмас% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Лас-Пальмас.
  • Лас-Пальмас's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лас-Пальмас (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лас-Пальмас выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Лас-Пальмас.
  • Команда Лас-Пальмас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Лас-Пальмас забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3 гола против команды Лас-Пальмас (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лас-Пальмас и Барселона - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лас-Пальмас и Барселона - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Лас-Пальмас забивает 1.14 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Лас-Пальмас
0
Побед
6
Игр
5
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2017/2018
01.03.2018 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2017/2018
01.10.2017 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Лас-Пальмас
Чемпионат Испании 2016/2017
14.05.2017 - 21:00 Лас-Пальмас 1 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2016/2017
14.01.2017 - 17:15 Барселона 5 - 0 Завершен Лас-Пальмас
Последние матчи - Лас-Пальмас
Чемпионат Испании 2023/2024
20.12.2023 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Лас-Пальмас П
Чемпионат Испании 2023/2024
17.12.2023 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
09.12.2023 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершен Лас-Пальмас В
Чемпионат Испании 2023/2024
01.12.2023 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2023/2024
26.11.2023 - 22:00 Бетис 1 - 0 Завершен Лас-Пальмас П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсия 1 - 1 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетико В
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Главные события
20'
Серхи Роберто
ГООЛ! Мунир Эль-Хаддади
12'
11'
Жоао Кансело
Вышел: Андреас Кристенсен
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Лас-Пальмас
28%
Ничья
34%
Барселона
38%
П1: 5.38 Х: 3.10 П2: 1.86
П1: 5.38 Х: 3.10 П2: 1.86
Составы команд
13
Valles Rosa, Alvaro
18
Cardona, Sergi
15
Medina, Mika
23
Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
4
Alex Suarez
5
Муньос Хави
8
Perrone, Maximo
20
Rodriguez, Kirian
9
Сандро Рамирес
17
Мунир Эль-Хаддади
10
Молейро, Альберто
13
Иньяки Пенья
2
Жоао Кансело
4
Араухо, Рональд
23
Жюль Кунде
3
Balde Martinez, Alejandro
21
Френки де Йонг
22
Илкай Гюндоган
20
Серхи Роберто
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
7
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 9
    Сандро Рамирес
    Нападающий
  • 17
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
    12
  • 10
    Молейро, Альберто
    Нападающий
  • 5
    Муньос Хави
  • 8
    Perrone, Maximo
    Полузащитник
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Полузащитник
  • 18
    Cardona, Sergi
    Защитник
  • 15
    Medina, Mika
    Защитник
  • 23
    Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
  • 4
    Alex Suarez
  • 13
    Valles Rosa, Alvaro
    Вратарь
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
    20
  • 2
    Жоао Кансело
    11
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 13
    Иньяки Пенья
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Garcia Pimienta
  • Xavi
Статистика матча
6
Штрафные
4
Офсайды
5
4
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
4
Угловые
4
Сейвы
3
4
Фолы
1
47%
Владение мячом
53%
2
Удары мимо
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Лас-Пальмас - "Барселона"
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
45'
Инфо
43'
Офсайд
41'
39'
Опасный момент
37'
Ферран в центре поля докрутился до потери мяча под давлением.
35'
Офсайд
Офсайд у Рафиньи во время заброса на правый фланг атаки.
33'
Заброс к правому флангу штрафной прочитал на среднем выходе из ворот Вальес.
31'
Опасный момент
Роберто получил заброс к правому флангу штрафной, за спинами защитников, но соперники пробить не дали.
29'
Бальде выпустил за лицевую под мяч во время продвижения по левому флангу атаки.
27'
Без ударов продолжается наша игра, поэтому и говорить не о чем.
25'
Вальес пока что работает лишь на выходах на перехваты мячей в своей штрафной.
23'
Опасный момент
Сандро сыграл на левый фланг атаки на Муньоса, после чего пошел открываться в штрафную под обратную передачу, но его удар низом в ближний угол ногой перевел на угловой Пенья.
22'
Лас-Пальмас пытается отбросить соперников за центр поля.
20'
Желтая карточка
Хави тоже с предупреждением. По эмоциям.
20'
Желтая карточка
Роберто предупрежден за попытку симуляции у центральной линии во время заброса вперед от Кунде.
19'
Вальес перехватил прострел с правого фланга от Рафиньи во вратарскую.
17'
Барселона держит мяч в центре поля. А смысл, если вперед отсутствует продвижение?
16'
Дальний выстрел от Сандро с правого фланга быстрой атаки полетел над воротами.
15'
Опасный момент
Ферран в центре штрафной пытался завершить прострел Бальде с левого фланга, но защитники перевели мяч на угловой.
13'
Рафинья имеет такие же проблемы с ногой, как и Канселу до этого.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мунір у дотик пустив під воротарем м'яч у центрі штрафного на завершення прострілу з правого флангу від Сандро!
10'
Замена
Канселу вынужденно пришлось заменить на Кристенсена.
8'
Молейро на левом фланге штрафной повозил соперников, после чего отбросил под удар Кирьяну, но тот попал в защитников.
6'
Канселу готовил удар с правого фланга штрафной, но защитник с мясом блокировал, тогда как игрок Барсы повредил бедро.
4'
Уголовой
Угловой с левого фланга Рафинья отметил неудачной подачей.
2'
Барселона довольно спокойно начала игру в контроле мяча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Барселона идет пятой с 11 победами, 5 ничьими и 2 поражениями - 38 очков.
Инфо
Лас-Пальмас идет десятым с 7 победами, 4 ничьими и 7 поражениями - 25 очков.
Запасные: Астралага, Фелиш, Кристенсен, Ромеу, Роке, Ямал, Кочен, Фермин, Кубраси, Форт.
Барселона: Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гюндоган, Роберто, де Йонг - Рафинья, Левандовски, Торрес.
Запасные: Аарон, Горрин, Марвин, Эррера, Луаодис, Каба, Синкгравен, Марк, Мфулу, Пехино, Иньяки, Герцог.
Лас-Пальмас: Вальес - Суарес, Коко, Мармоль, Кардона - Муньйос, Кирьян, Перроне - Эль-Хаддади, Сандро, Молейро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура испанской Примеры. На поле стадиона Эстадио Гран Канария (Лас-Пальмас, Испания) сыграют Лас-Пальмас и каталонская Барселона.
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Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня Хапоэль Хапоэль 2 Бейтар Бейтар 2 Завершен 20:15 - Сегодня Севилья Севилья 0 Атлетик Атлетик 2 Завершен 18:00 - Сегодня Осасуна Осасуна 1 Альмерия Альмерия 0 Завершен 22:30 - Вчера Жирона Жирона 4 Атлетико Атлетико 3 Завершен 22:00 - Вчера Рома Рома 2 Кремонезе Кремонезе 1

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Анонс матча Лас-Пальмас - "Барселона" 04.01.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Гран Канария.

Дата проведения матча: 04.01.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лас-Пальмас и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 01.03.2018 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Garcia Pimienta и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лас-Пальмас - "Барселона" можно посмотреть 04.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Лас-Пальмас - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Год основания Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Прошедший поединок команды Лас-Пальмас был сыгран против Атлетик - 20.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Альмерия - 20.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

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