Лас-Пальмас - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.01.2024

"Барселона" начнет новый год матчем против крайне неудобного "Лас-Пальмаса" - команды, которая почти не забивает, но и не пропускает.

Этот поединок станет настоящим испытанием для Феликса, Феррана, Левандовского и звездного новичка каталонцев Витора Роке, который уже прибыл в Испанию и готов играть.

"Лас-Пальмас" шокировал Испанию в первой половине сезона. Разница голов 15:15 после 18 туров означает, что у канарцев вторая худшая атака лиги после "Кадиса", но также и вторая лучшая оборона после "Реала".

Больше половины голов "Лас-Пальмас" забил дальними ударами. Защита же держится на двух китах - мастерстве вратаря Альваро Вальеса и… контроле мяча. Канарцы удерживают его не для атак, а чтоб потянуть время - ноу-хау от экс-тренера Ла Масии Гарсии Пимьенты. У него, а также у Сандро, Мунира и Мармоля особенная мотивация на "Барсу".

Ну, и еще отмечаем отменную домашнюю форму "Лас-Пальмаса" - всего 1 поражение, 3 ничьи и 4 победы в Ла Лиге. И нет, они не боятся грандов - "Атлетико" уже ощутил это на себе.

"Барса" заканчивала 2023 год так, что вряд ли захочет об этом вспоминать. 1 победа в 5 матчах, причем ради нее Хави пришлось орать на игроков в перерыве а-ля Кварцяный.

Травмы подкосили каталонцев, но не только. Налицо развалившаяся оборона - команда пропустила аж 21 гол в 18 турах. Также резко сдулся Левандовский - у некогда грозного поляка лишь 6 голов с игры в Ла Лиге. Этого мало. Тем более, Ферран, Рафинья и Ямаль тоже никакие не бомбардиры.

2 - Excluding opposition own goals, @FCBarcelona ???????? have scored two goals from corner situations in the same @LaLigaEn game for the first time since September 2018 against Real Sociedad at the Reale Arena. Wildcard. pic.twitter.com/hIOFHbcjHQ