Лас-Пальмас - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.01.2024

"Барселона" начнет новый год матчем против крайне неудобного "Лас-Пальмаса" - команды, которая почти не забивает, но и не пропускает.

Этот поединок станет настоящим испытанием для Феликса, Феррана, Левандовского и звездного новичка каталонцев Витора Роке, который уже прибыл в Испанию и готов играть.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 19-й тур

4 января. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Лас-Пальмаса"

"Лас-Пальмас" шокировал Испанию в первой половине сезона. Разница голов 15:15 после 18 туров означает, что у канарцев вторая худшая атака лиги после "Кадиса", но также и вторая лучшая оборона после "Реала".

Больше половины голов "Лас-Пальмас" забил дальними ударами. Защита же держится на двух китах - мастерстве вратаря Альваро Вальеса и… контроле мяча. Канарцы удерживают его не для атак, а чтоб потянуть время - ноу-хау от экс-тренера Ла Масии Гарсии Пимьенты. У него, а также у Сандро, Мунира и Мармоля особенная мотивация на "Барсу".

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Ну, и еще отмечаем отменную домашнюю форму "Лас-Пальмаса" - всего 1 поражение, 3 ничьи и 4 победы в Ла Лиге. И нет, они не боятся грандов - "Атлетико" уже ощутил это на себе.

Новости "Барселоны"

"Барса" заканчивала 2023 год так, что вряд ли захочет об этом вспоминать. 1 победа в 5 матчах, причем ради нее Хави пришлось орать на игроков в перерыве а-ля Кварцяный.

Травмы подкосили каталонцев, но не только. Налицо развалившаяся оборона - команда пропустила аж 21 гол в 18 турах. Также резко сдулся Левандовский - у некогда грозного поляка лишь 6 голов с игры в Ла Лиге. Этого мало. Тем более, Ферран, Рафинья и Ямаль тоже никакие не бомбардиры.

2 - Excluding opposition own goals, @FCBarcelona ???????? have scored two goals from corner situations in the same @LaLigaEn game for the first time since September 2018 against Real Sociedad at the Reale Arena. Wildcard. pic.twitter.com/hIOFHbcjHQ — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2023

На своем поле "Барса" еще худо-бедно держится, а вот в гостях у нее лишь 3 победы при 5 ничьих в Ла Лиге. Это настораживает перед выездом на поле очень "домашнего" "Лас-Пальмаса", который нащупал свой футбол.

"Лас-Пальмас" - "Барселона": статистика личных встреч

Эта статистика нерепрезентативна, ведь команды не встречались уже почти 6 лет. Тем не менее, отмечаем, что их последний поединок в марте 2018-го завершился вничью 1:1.

Также любопытно, что канарцы не выиграли у "Барсы" ни разу в 21 веке - 3 ничьи и 7 побед каталонцев.

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" не сыграют травмированные Педри, Гави, тер Штеген, Иньиго Мартинес, а вот 40-миллионный новичок Витор Роке уже прибыл и, скорее всего, выйдет на замену. С его дозаявкой проблем не будет - бразилец просто займет место Гави.

У "Лас-Пальмаса" отмечаем уход капитана Хонатана Виеры - он поедет на заработки на Восток. Также под вопросом молодой талант Альберто Молейро, а Хулиан Араухо не сыграет, поскольку арендован у "Барсы".

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Муньос, Перроне, Кириан Родригес - Парк, Сандро, Мунир

"Барселона": Пенья - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Роберто, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Лас-Пальмас" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Лас-Пальмас" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Лас-Пальмас" в этом сезоне связал по рукам и ногам всех соперников, кроме, может, "Реала". У "Барсы" есть кем его победить, но это точно не будет легко и ярко.

Наша ставка - на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,1 и выше.