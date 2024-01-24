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Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 24 января 2024, 22:00 . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Фулхэм
Лондон
0 - 1
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36'
Ливерпуль
Ливерпуль
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Ход матча
11' Луис Густаво Диас
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 3.84 Х: 2.92 П2: 2.25
П1: 3.84 Х: 2.92 П2: 2.25
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Фулхэм и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 16 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 30-22 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 34 встреч, команда Фулхэм выиграла 7 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-30 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя домашняя победа Фулхэм над Ливерпуль была в 2011
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.
  • Фулхэм без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Результат первой игры Ливерпуль - Фулхэм 2-1.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Фулхэм выигрывает первый тайм в 28% матчей, Ливерпуль выигрывает в 39% матчей.
  • Фулхэм выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Ливерпуль выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Фулхэм забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Фулхэм (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Ливерпуль - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Ливерпуль - 1.6.
  • Фулхэм забивает 1.69 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Фулхэм
3
Побед
14
Игр
9
Побед
Ливерпуль
Кубок английской лиги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ливерпуль 4 - 3 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Фулхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челси 1 - 0 Завершен Фулхэм П
Кубок английской лиги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Фулхэм П
Кубок Англии 2023/2024
05.01.2024 - 21:30 Фулхэм 1 - 0 Завершен Ротерхэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулхэм 2 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершен Фулхэм П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Фулхэм В
Кубок Англии 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернли 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Главные события
11'
Луис Густаво Диас ГООЛ!
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 3.84 Х: 2.92 П2: 2.25
П1: 3.84 Х: 2.92 П2: 2.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 4
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 31
    Исса Диоп
    Защитник
  • 33
    Робинсон Антони
  • 26
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 10
    Кайрни, Том
    Полузащитник
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 18
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 20
    Виллиан
    Полузащитник
  • 7
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 2
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 7
    Луис Густаво Диас
    11
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 18
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 19
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Силва, Марку
  • Юрген Клопп
Статистика матча
7
Штрафные
4
3
Фолы
4
1
Удары в створ
3
1
Удары мимо
2
1
Угловые
2
Сейвы
1
35%
Владение мячом
65%
1
Офсайды
3
LIVE
Трансляция матча Фулхэм - "Ливерпуль"
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
34'
Опасный момент
Рауль Хименес решился на удар из-за пределов штрафной, но голкипер "Ливерпуля" справился с этим непростым ударом.
31'
После передачи Гравенберга из пределов штрафной в ближний угол пробивал Диас, но прямо в руки голкиперу.
28'
В эти минуты у хозяев поля ничего не выходит в атаке. Слишком много ошибок в переходной фазе.
25'
Офсайд
После шикарной передачи Эллиотта один на один выходил Гакпо, но у него зафиксировали положение вне игры.
21'
После пропущенного гола у хозяев поля ощущаются существенные проблемы с переходом в атаку.
19'
Инфо
Процент владения мячом 64% против 36% в пользу гостей. У футболистов "Ливерпуля" уже три удара, а у хозяев – один.
15'
Полностью контролируют гости сейчас ход событий на поле. Надеемся, что этот пропущенный мяч не сломает хозяев поля.
12'
Гоооол!!!
Гости открывают счёт. Диас из пределов штрафной пробил в ближний угол и мяч от рук голкипера залетает в ворота – 0:1.
11'
Следует отметить активный прессинг хозяев поля, позволяющий им быстро переходить к заключительной трети поля.
9'
Опасный момент
А вот и первый опасный момент в нашем матче. После подачи с углового пробивал Пальинья, но выше ворот.
7'
Уругваец Нуньес сместился с фланга в центр и пробил, но прямо по центру. Голкипер без проблем забрал мяч в руки.
5'
Футболисты "Ливерпуля" в начале встречи играют первым номером, но и хозяева поля пытаются при первой возможности выбегать в атаку.
2'
Гости активно начали встречу. После подачи Эллиотта со штрафного пробивал Диас, но в створ ворот он не попал.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Фулхэм" (стартовый состав): Лено – Адарабиойо, Виллиан, Диоп, Кастань, Де Кордова-Рид, Кейрни, Пальинья, Перейра, Робертсон, Хименес
Инфо
"Ливерпуль" (стартовый состав): Келлехер – Гомес, ван Дейк, Диас, Нуньес, МакАлистер, Гакпо, Эллиотт, Гравенберг, Кванса, Брэдли
Отметим, что в первой игре команда Юргена Клоппа у себя дома одолела "дачников" со счетом 2:1.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги, в котором "Фулхэм" будет играть с "Ливерпулем". Матч начнется в 22.00.
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Анонс матча Фулхэм - "Ливерпуль" 24.01.2024, Кубок английской лиги

Поединок между командой Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2023/2024.

Дата проведения матча: 24.01.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 10.01.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фулхэм - "Ливерпуль" можно посмотреть 24.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Фулхэм - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший матч команды Фулхэм был сыгран против "Челси" - 13.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Борнмут" - 21.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Фулхэм - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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