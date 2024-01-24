Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Фулхэм и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 16 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 30-22 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 34 встреч, команда Фулхэм выиграла 7 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-30 в пользу команды Ливерпуль

Последняя домашняя победа Фулхэм над Ливерпуль была в 2011

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.

Фулхэм без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Результат первой игры Ливерпуль - Фулхэм 2-1.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Фулхэм выигрывает первый тайм в 28% матчей, Ливерпуль выигрывает в 39% матчей.

Фулхэм выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Ливерпуль выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Фулхэм забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Фулхэм (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Ливерпуль - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Ливерпуль - 1.6.