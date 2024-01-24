Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2023/2024.
Дата проведения матча: 24.01.2024
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 10.01.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва
Прошедший матч команды Фулхэм был сыгран против "Челси" - 13.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Борнмут" - 21.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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