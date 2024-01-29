Фулхэм - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Фулхэм иЭвертон, когда Фулхэм играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Фулхэм и Эвертон 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Эвертон. Разница голов 24-17 в пользу команды Фулхэм.

Во время последних 38 встреч, команда Фулхэм выиграла 13 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-40 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 0-0 (Фулхэм дома) и 1-3 (Эвертон дома).

Вы знали, что Фулхэм забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 76-90?

Эвертон без побед над Фулхэм в последних 3 играх.

Фулхэм не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Фулхэм в сезоне 6-0-4

Raul Jimenez лучший бомбардир Фулхэм с 5 голами. Abdoulaye Doucoure забил 6 раз за Эвертон

Год назад, Фулхэм была на 9 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 13 месте с 24 очками.

Эвертон не пропускает в 3 матчах подряд.

Фулхэм выигрывает первый тайм в 28% матчей, Эвертон выигрывает в 21% матчей.

Фулхэм выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Эвертон выигрывает в 21%.

Победителем прошлой встречи была команда Фулхэм.

В их последнюю встречу команда Фулхэм победила в 1 гол(а).

Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.

Фулхэм's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Фулхэм проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 4, команда Эвертон выиграла 0, 1 ничьи.

Команда Фулхэм проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.

Фулхэм забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.4 гола против команды Фулхэм (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Эвертон - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Эвертон - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Фулхэм забивает 1.63 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).

Фулхэм без побед в последних 4 играх.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.