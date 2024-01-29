  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фулхэм - Эвертон Смотреть онлайн
В тренде

Фулхэм - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 января 2024, 21:45 - Крейвен Коттедж . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Bramall, Thomas
Рейтинг матча:
Фулхэм
Лондон
0 - 0
Обновить
4'
Эвертон
Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
32%
Ничья
32%
Эвертон
36%
П1: 2.66 Х: 2.53 П2: 3.62
П1: 2.66 Х: 2.53 П2: 3.62
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Фулхэм иЭвертон, когда Фулхэм играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Фулхэм и Эвертон 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Эвертон. Разница голов 24-17 в пользу команды Фулхэм.
  • Во время последних 38 встреч, команда Фулхэм выиграла 13 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-40 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 0-0 (Фулхэм дома) и 1-3 (Эвертон дома).
  • Вы знали, что Фулхэм забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Эвертон без побед над Фулхэм в последних 3 играх.
  • Фулхэм не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Фулхэм в сезоне 6-0-4
  • Raul Jimenez лучший бомбардир Фулхэм с 5 голами. Abdoulaye Doucoure забил 6 раз за Эвертон
  • Год назад, Фулхэм была на 9 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 13 месте с 24 очками.
  • Эвертон не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Фулхэм выигрывает первый тайм в 28% матчей, Эвертон выигрывает в 21% матчей.
  • Фулхэм выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Эвертон выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фулхэм.
  • В их последнюю встречу команда Фулхэм победила в 1 гол(а).
  • Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.
  • Фулхэм's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Фулхэм проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 4, команда Эвертон выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Фулхэм проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.
  • Фулхэм забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.4 гола против команды Фулхэм (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Эвертон - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Эвертон - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Фулхэм забивает 1.63 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Фулхэм без побед в последних 4 играх.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Фулхэм
5
Побед
13
Игр
6
Побед
Эвертон
Кубок английской лиги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Эвертон 1 - 2 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Эвертон 1 - 3 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулхэм 0 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Фулхэм
Кубок Англии 2023/2024
27.01.2024 - 21:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Ньюкасл П
Кубок английской лиги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулхэм 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челси 1 - 0 Завершен Фулхэм П
Кубок английской лиги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Фулхэм П
Кубок Англии 2023/2024
05.01.2024 - 21:30 Фулхэм 1 - 0 Завершен Ротерхэм Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Эвертон
Кубок Англии 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Эвертон 1 - 2 Завершен Лутон Таун П
Кубок Англии 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Кубок Англии 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 3 - 0 Завершен Эвертон П
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
32%
Ничья
32%
Эвертон
36%
П1: 2.66 Х: 2.53 П2: 3.62
П1: 2.66 Х: 2.53 П2: 3.62
Составы команд
17
Бернд Лено
33
Робинсон Антони
31
Исса Диоп
4
Олуватосин Адарабиойо
21
Тимоти Кастань
10
Кайрни, Том
26
Жоау Пальинья
20
Виллиан
18
Андреас Перейра
14
Рейд, Бобби
7
Рауль Хименес
1
Джордан Пикфорд
18
Эшли Янг
22
Бен Годфри
6
Тарковски, Джэймс
32
Брэнтуэйт, Джерред
19
Виталий Миколенко
11
Джек Харрисон
37
Джеймс Гарнер
10
Груневелд, Арнаут
7
Дуайт МакНил
9
Калверт-Левин, Доминик
Стартовый состав
  • 7
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 20
    Виллиан
    Полузащитник
  • 18
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 10
    Кайрни, Том
    Полузащитник
  • 26
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 33
    Робинсон Антони
  • 31
    Исса Диоп
    Защитник
  • 4
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 17
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 11
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 37
    Джеймс Гарнер
  • 10
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 7
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 6
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Силва, Марку
  • Шон Дайч
LIVE
Трансляция матча Фулхэм - Эвертон
play-btn
play sound
В эфире
Setanta Sports +
Трансляция
2'
Опасный момент
1'
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Эвертон идет семнадцатым с 8 победами, 3 ничьими и 10 поражениями - 17 очков (штраф -10).
Инфо
Фулхэм идет тринадцатым с 7 победами, 3 ничьими и 11 поражениями - 24 очка.
Запасные: Вирджиния, Лонерган, Паттерсон, Кин, Гант, Меткалф, Бету, Шермити, Доббин.
Эвертон: Пикфорд - Янг, Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Гаррисон, Гарнер, Данжума, Макнил - Калверт-Льюин.
Запасные: Родак, Тете, Рим, Рид, Лукич, Франсуа, Секуларац, Муниз, Винисиус.
Фулхэм: Лено - Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон - Пальинья, Керни - Декордова-Рид, Перрейра, Виллиан - Хименес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Томас Брэмолл (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Крейвен Коттедж (Лондон, Англия) сыграют лондонский Фулхэм и Эвертон.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Маккаби Маккаби 0 Бней Сахнин Бней Сахнин 1 Завершен 19:00 - Сегодня Ашдод Ашдод 1 Маккаби Бней Рейне Маккаби Бней Рейне 0 Завершен 16:00 - Сегодня Динамо Динамо 5 Пахтакор Пахтакор 1 Завершен 16:00 - Сегодня СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 Черно Море Черно Море 2 Завершен 15:00 - Сегодня Рух Рух 0 Штурм Штурм 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Фулхэм - Эвертон 30.01.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой Фулхэм (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч состоится на стадионе Крейвен Коттедж.

Дата проведения матча: 30.01.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Фулхэм (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Фулхэм, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 19.12.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фулхэм - Эвертон можно посмотреть 30.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Фулхэм - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий матч команды Фулхэм был сыгран против "Ньюкасл" - 27.01.2024, в рамках турнира Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ньюкасл".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Лутон Таун - 27.01.2024, в рамках чемпионата Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды Лутон Таун.

Следите за результатами матча Фулхэм - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.