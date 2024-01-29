Фулхэм - Эвертон онлайн трансляция матча

Матч между командой Фулхэм (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч состоится на стадионе Крейвен Коттедж.
Дата проведения матча: 30.01.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Фулхэм (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Фулхэм, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 19.12.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва
Предыдущий матч команды Фулхэм был сыгран против "Ньюкасл" - 27.01.2024, в рамках турнира Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ньюкасл".
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Лутон Таун - 27.01.2024, в рамках чемпионата Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды Лутон Таун.
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