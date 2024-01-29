Фулхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 30.01.2024

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

30 января. 21:45. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

Команда Марку Силвы не побеждает уже в четырех матчах подряд и противостояние с потенциально конкурентом за место в середине таблицы - это шанс не просто добыть три очка, но и получить необходимый положительный заряд от долгожданной победы. В этом году на счету "дачников" лишь одна победа, произошла она над "Ротергемом" 5 января. Они явно голодны к успеху.

"Эвертон" также переживает не лучший период сезона, команда Дайча явно сбавила обороты и сейчас пришло время наконец возвращаться в форму, ведь решающие матчи АПЛ впереди, а отвлекаться на кубки больше не нужно.

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Новости "Фулхэма"

За последние 5 матчей "дачники" обыграли только одну команду - это низшелиговый "Ротерхэм", это было в рамках Кубка Англии и сама победа была минимальной, всего 1:0. После этого у них было доматчевое противостояние с "Ливерпулем" в полуфинале Кубка Лиги, которое они сначала проиграли на выезде, а затем свели к ничьей дома. По итогам двух матчей это означало, что лондонцы вылетают.

Также между поединком против мерсисайдцев, у них было поражение от "Челси", но здесь стоит отметить очень уверенную и мощную игру команды. Они создали "синим" немало проблем, но результата получить не смогли. Совсем другая картина была на прошлой неделе, когда они почти без шансов уступили "Ньюкаслу".

Марку Силва не может быть доволен последними результатами своей команды, но на данную минуту они не рассматриваются как явный претендент на вылет. Впрочем потенциальное поражение в этой игре значительно ухудшит их положение, поэтому пора просыпаться.

Новости "Эвертона"

Потенциально "Эвертон" вообще мог бы находиться в зоне вылета, если бы "Лутон" выиграл свой матч в запасе, но пока ребята Шона Дайча сидят сразу над 18-м местом, от зоны вылета всего 1 балл. Таких проблем могло бы и не быть, если бы не снятие 10 очков лигой. Но таковы реалии.

После того, как "ириски" выдали топовый отрезок после снятия очков, кажется, их мотивация закончилась и наступили серые будни. Но работа не может прекращаться, команда все еще под угрозой вылета и это не может не волновать Виталия Миколенко и его партнеров по команде.

В прошлом туре Премьер-лиги они выдали неплохой матч против "Астон Виллы", который завершился нулевой ничьей. А так в последние недели они. В основном бились в Кубке Англии, где прошли "Кристал Пэлас", но вылетели от "Лутона". Вряд ли они сильно жалеют по поводу вылета, поскольку куда важнее борьба именно в чемпионате. "Эвертон" явно рассчитывает вернуться на победный путь красивой победой против "Фулхэма", с этим соперником можно и нужно играть.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.12.23 КАЛ "Эвертон" — "Фулхэм" 1:1 (пен. 6:7)

12.08.23 АПЛ "Эвертон" — "Фулхэм" 0:1

15.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Фулхэм" 1:3

29.10.22 АПЛ "Фулхэм" — "Эвертон" 0:0

14.01.21 АПЛ "Эвертон" — "Фулхэм" 0:2

Цифры и факты

"Фулхэм" непобедим в последних 5 матчах против "Эвертона" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей "Фулхэма" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

В 5 из последних 7 матчей между "Фулхэмом" и "Эвертоном" на "Крейвен Коттедж" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмы наконец-то почти отпустили "Фулхэм" и прямо сейчас у них есть только один футболист, который пропустит эту встречу из-за травмы - это Адама Траоре. Все остальные либо готовы играть, либо находятся в расположении своих сборных. Среди сборников Калвин Бесси, Алекс Ивоби и Фоде Балло-Туре.

Что касается "Эвертона", то у них есть одна главная и очень болезненная потеря - это Абдулайе Дукуре, кроме него в лазарете также Деле Алли. Под вопросом участие в матче Эшли Янга и Шеймуса Коулмана. В лагерь сборной Сенегала отправился Идрисса Гейе.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Тете, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья, Кейрни — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Онана, Макнил — Данжума — Калверт-Льюин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фулхэм" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Обе команды находятся не в своей лучшей форме, "Эвертон" вообще играет без своего лидера в лице Дукуре, что явно усложняет им задачу. Однако банальная мотивация может сделать свою разницу, именно поэтому мы ставим не на победу "Фулхэма", который играет у себя дома, а на боевую ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.