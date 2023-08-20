Оболонь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 27% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 30% голов между минутами 46-60?

FC Obolon Kiev получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика СК Днепр-1 в сезоне 5-2-1

Valery Dubko отдал больше всего передач в FC Obolon Kiev с 2 передачами. Volodymyr Adamiuk лучший распасовщик СК Днепр-1 (4 передач)

Taras Moroz получил больше всего желтых карточек (6) в FC Obolon Kiev. Eduard Sarapii получил 6 в СК Днепр-1.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 15% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 27% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 15% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 2, команда СК Днепр-1 выиграла 0, 1 ничьи.

FC Obolon Kiev забивает 2 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и СК Днепр-1 - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и СК Днепр-1 - 0.67.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

FC Obolon Kiev забивает 0.94 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 1-4-3

FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.