Оболонь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 03.03.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.08.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Черноморец - 26.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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