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Оболонь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 марта 2024, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: UPL-TV
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
27%
Ничья
27%
СК Днепр-1
46%
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 30% голов между минутами 46-60?
  • FC Obolon Kiev получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика СК Днепр-1 в сезоне 5-2-1
  • Valery Dubko отдал больше всего передач в FC Obolon Kiev с 2 передачами. Volodymyr Adamiuk лучший распасовщик СК Днепр-1 (4 передач)
  • Taras Moroz получил больше всего желтых карточек (6) в FC Obolon Kiev. Eduard Sarapii получил 6 в СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 15% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 27% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 15% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 2, команда СК Днепр-1 выиграла 0, 1 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 2 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и СК Днепр-1 - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и СК Днепр-1 - 0.67.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Obolon Kiev забивает 0.94 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 1-4-3
  • FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Igor Krasnopir лучший бомбардир FC Obolon Kiev с 4 голами. Oleksandr Filippov забил 6 раз за СК Днепр-1
Личные встречи
Оболонь
2
Побед
3
Игр
0
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь
Первая лига 2018
15.05.2019 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2018/2019
15.09.2018 - 16:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Оболонь
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
10.02.2024 - 10:40 Оболонь 1 - 1 Завершен ХБ Кёге Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
06.02.2024 - 15:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Шкупи Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Оболонь 3 - 1 Завершен Ахал В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Градец-Кралове П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 11:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
10.02.2024 - 16:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Аркадаг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Дечич В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 11:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Ракув П
Показать больше
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
27%
Ничья
27%
СК Днепр-1
46%
Трансляция
Инфо
Арбитр — Игорь Пасхал.
Запасные: Рыбка (в), Карась, Мороз, Осман, Вишневский, Тарануха, Чернов, Груша, Нагиев, Вовкун, Дубко, Запорожец.
Инфо
Стартовый состав Оболони: Федоривский — Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грысьо — Суханов, Косовский, Черненко, Мединский — Краснопир, Слободян (к). Главный тренер — Валерий Иващенко.
Запасные: Кинарейкин (в), Юрчук (в), Авраменко, Баденко, Гаджиев, Кивинда, Мельниченко, Пасич.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Волынец — Горбунов, Кравец, Адамюк, Мирошниченко — Рубчинский, Сарапий — Очеретько, Пихаленок (к), Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Юрий Максимов.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ Оболонь — Днепр-1.
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Последние матчи
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Анонс матча Оболонь - СК Днепр-1 03.03.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 03.03.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.08.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - СК Днепр-1 можно посмотреть 03.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Черноморец - 26.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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