  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - Оболонь Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 августа 2023, 15:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
перерыв
Оболонь
Киев
Смотреть трансляцию
Ход матча
16' Александр Пихаленок
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
50%
Ничья
26%
Оболонь
24%
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 6 играх.
  • FC Obolon Kiev не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 34% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 34%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • СК Днепр-1 забивает 1.92 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Оболонь
Первая лига 2018
15.05.2019 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2018/2019
15.09.2018 - 16:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Оболонь
Последние матчи - СК Днепр-1
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Панатинаикос 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Показать больше
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен Оболонь Н
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Полесье Н
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Александр Пихаленок
16'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
50%
Ничья
26%
Оболонь
24%
Составы команд
Стартовый состав
  • 6
    Хорин, Олег
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
    16
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Вратарь
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 26
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 31
    Kiwinda, Daniel
    Нападающий
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 1
    Назарий Федоривский
    Вратарь
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 5
    Александр Осман
    Защитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
  • 10
    Олег Слободян
    Полузащитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 34
    Vovkun, Artem
    Защитник
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Кучер, Александр
  • Валерий Иващенко
Статистика матча
9
Штрафные
12
12
Фолы
7
Офсайды
2
2
Угловые
2
Удары мимо
1
Удары в створ
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Оболонь
play-btn
play sound
В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
Матч довольно скучный и спокойный, гости больше атакуют, однако пока безрезультативно, за весь первый тайм у них один удар по воротам и ни одного удара в рамку ворот, а у Днепра-1 пять ударов и только один по воротам, который и есть гол с пенальти. Днепряне пытаются получить очки против новичка УПЛ, а пивовары пытаются одержать первую победу в этом сезоне. Будут ли изменения в составах после перерыва, изменят ли тактику тренеры? Увидим уже через 15 минут
45+4'
Свисток
Конец первого тайма. Минимальное преимущество Днепра-1
45+2'
Пасич пытается пробить слёту по мячу, однако не попадает по мячу, а могло получиться очень опасно
45+2'
Все дополнительное время игроки Днепр-1 находятся в атаке, чтобы забить гол "в раздевалку"
45+1'
Инфо
Арбитр добавляет к первому тайму 3 минуты
45'
Небольшая пауза в игре Слободян оказывается на газоне и получает помощь от медиков команды
43'
Мяч вернулся к игрокам Днепра-1 и те снова показывают, как они прекрасно умеют контролировать мяч на своей половине поля
42'
Очередной штрафной игроки Оболони разыграли, снова навес в штрафную, а там защитники днепрян первыми оказались на мяче
40'
И что это за навесы? Мяч просто перелетает всех игроков и Оболони и Днепра-1
40'
Сваток нарушил правила неподалеку от своей штрафной, поэтому у Оболони есть возможность пробить штрафной
39'
Пивовары смогли отлично пройти по левому флангу, однако навес в штрафную получился совсем неудачным
38'
Леднев очень хорошо проходил к воротам Оболони, однако сфолил в атаке
36'
А при этом, очередном, навесе в штрафную Днепра-1 замыкать было просто некому
35'
Еще один навес в штрафную Днепра-1 и снова защитники хозяев быстрее нападающих соперника
33'
Опасный момент
Навес на Суханова тот пытается пробить через себя, однако защитник Днепра-1 был быстрее на мяче
31'
Опасный момент
Билл получает отличный пас с навеса, однако мяч перелетает через него и Федоровский забирает мяч
30'
Ситуация на поле такова, что если мяч у Оболони то они идут в атаку, а если мяч у Днепра-1, то они просто контролируют этот мяч в большинстве случаев на своей половине поля
28'
Игроки Оболони слишком активно прессингуют и начинают нарушать правила против защитников днепрян, просто катающих мяч на своей половине поля
26'
Офсайд
Вся атака пивоваров окончилась офсайдом. Второй офсайд в матче и второй в Оболони
26'
Гости постепенно продвигаются к воротам соперника, пока очень медленно
25'
Матч продолжается
24'
Николай Балакин объявляет кулингбрейк
23'
Игроки Днепра-1 атаковали большими силами, однако удар Леднева был заблокирован
22'
Вернув себе мяч, днепряне пытаются успокоить игру и контролируют мяч, однако пивовары не сдаются и активно прессингуют хозяев
21'
Прессингируя соперника на их половине поля и отбирая мяч игроки Оболони допускают ошибки при передаче мяча
20'
Игроки Оболони находятся в атаке, пока безрезультативно
18'
Хозяева поля не останавливаются после забитого мяча и продолжают идти в атаку, однако и пивовары не сдались и тоже пытаются отыграться
16'
Гоооол!!!
Гооол!!! Пихаленок пробивает в правый от себя угол, Федоровский прыгает в этот угол, однако не дотягивается до мяча. 1:0 в пользу днепрян
15'
Опасный момент
Билл сбрасывает на Рубчинского, тот пробивает по воротам из пределов штрафной, однако его сбивают с ног защитники. Будет пенальти
14'
Хозяева очень опасно играют у своих ворот играя на голкипера, однако гости совсем немного не успевают за мячом
13'
Пока инициатива у днепрян, однако пока на своей половине поля
11'
Опасный момент
Сваток скидывает на голову Кивинди, однако тот пробивай немного выше ворот. Первый опасный момент у Днепра-1 и в матче в целом
11'
Уголовой
Угловой с левого фланга для Днепра-1, однако замкнуть навес было некому
10'
Последние минуты игроки Оболони контролируют мяч и пытаются пройти к воротам соперника, однако пока "последний пас" не проходит у них
8'
Днепряне заметно нервничают и допускают много ошибок на поле
7'
Оболонь активно прессингует соперника, даже на их половине поля
7'
Уголовой
Угловой с левого фланга для Днепра-1, навес в штрафную, но Сваток в прыжке нарушает правила против защитника Оболони
6'
Пивовары не сели в оборону, а с самого начала матча пытаются создать атаки
4'
Пока без интересных моментов игроки обеих команд присматриваются к сопернику
2'
Офсайд
Заброс на Тарануху закончился офсайдом
2'
С первых минут игроки Днепра-1 захватили инициативу на поле
1'
Свисток
Матч начался. Игроки Оболони развели мяч с центра поля
Инфо
Арбитр матча: Балакин Николай
Главный тренер: Александр Кучер
На скамейке запасных: Макс Валеф, Крапивцов, Горбунов, Танчик, Пурита, Гаджиев, Бабенко, Когут, Мирошниченко, Пирес, Маркос, Филиппов
Инфо
Днепр-1 (стартовый состав): Кинарейкин - Каплиенко, Кравец, Сваток (с) - Пасич, Билл, Горин, Рубчинский, Пихаленок, Леднев - Кивинда
Главный тренер: Валерий Иващенко
На скамейке запасных: Кичак, Чернов, Груша, Мединский, Прокопенко, Муха, Ермоленко, Краснопир, Фатеев
Инфо
Оболонь (стартовый состав): Федоривский – Осман, Вовкун, Прыймак, Лукьянчук, Нагиев – Мороз, Черненко, Слободян (с), Суханов – Тарануха
После трех туров Оболонь занимает 14 строчку турнирной таблицы имея в активе только 1 очко, а Днепр-1 занимает 9 строчку с 4 очками, однако имеет одну игру в запасе
Матч пройдет на стадионе "Авангард" в Ужгороде и начнется в 15:00
Приветствуем, дорогие любители футбола! Сегодня UA-FOOTBALL вашему вниманию представляет текстовую трансляцию матча четвертого тура УПЛ Днепр-1 - Оболонь
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Лилль Лилль 2 Нант Нант 0 Завершен 14:00 - Сегодня Норвич Сити Норвич Сити 3 Миллуолл Миллуолл 1 Завершен 13:15 - Сегодня Утрехт Утрехт 0 Херенвеен Херенвеен 1 Завершен 22:30 - Вчера Портимоненсе Портимоненсе 1 Боавишта Боавишта 4 Завершен 22:30 - Вчера Осасуна Осасуна 0 Атлетик Атлетик 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча СК Днепр-1 - Оболонь 20.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 20.08.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 15.05.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Кучер, Александр и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Оболонь можно посмотреть 20.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против "Славия" - 17.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Черноморец - 12.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.