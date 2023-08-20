СК Днепр-1 - Оболонь онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 20.08.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 15.05.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Кучер, Александр и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против "Славия" - 17.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Черноморец - 12.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
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