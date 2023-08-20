СК Днепр-1 - Оболонь онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Оболонь 20.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 20.08.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 15.05.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Кучер, Александр и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против "Славия" - 17.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Черноморец - 12.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

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