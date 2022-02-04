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Динамо - Левски онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 02 февраля 2024, 16:03
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
Обновить
перерыв
Левски
София
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
28%
Левски
34%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Левски
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Левски
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
30.01.2024 - 16:00 Динамо 5 - 1 Завершен Пахтакор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
29.01.2024 - 16:00 Динамо 1 - 3 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
26.01.2024 - 16:05 Динамо 0 - 2 Завершен Балкани П
Премьер-лига 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Левски
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершен Левски П
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Левски 1 - 1 Завершен Айнтрахт Н
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Левски 2 - 1 Завершен Хапоэль В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 20:30 Хапоэль 0 - 0 Завершен Левски Н
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Левски 1 - 0 Завершен Шкупи В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
28%
Левски
34%
Трансляция
Очень невнятный первый тайм в исполнении киевского "Динамо". Футболисты болгарской команды контролировали ход противоборства. Моментов было мало.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:1!
41'
Слишком пассивно играют футболисты украинской команды в центре поля. Для "Левски" все очень комфортно.
38'
Продолжают больше контролировать мяч футболисты болгарской команды. Темп матча достаточно медленный.
35'
Слишком комфортно чувствуют себя до перерыва футболисты "Левски". У киевлян вообще ничего не выходит в атаке.
31'
Желтая карточка
Грубо против Царенко сыграл Охене и получил за это первое предупреждение в нашем противостоянии. Редкое явление для спаррингов.
29'
Пока у киевлян "стерильный" контроль мяча. Очень мало ударов по воротам. Голкипер "Левски" отдыхает.
26'
Отметим множество ошибок футболистов "Динамо" в центре поля. Комфортно пока себя чувствуют болгары.
23'
Гоооол!!!
Болгары открывают счет. Галчев решился на удар из-за пределов штрафной и попал в дальний угол – 0:1.
20'
Антон Царенко решился на удар из-за пределов штрафной, но очень неточно.
18'
Опасный момент
Вновь активизировались болгары и именно они сейчас владеют инициативой. Удар Кордобы в прыжке парировал Нещерет.
15'
После прострела Петкова пришлось вступать в игру Руслану Нещерету. Голкипер "Динамо" не позволил игрокам "Левски" пробить по воротам.
13'
Болгары сейчас отдали инициативу киевлянам и рассчитывают на контратаки. Однако пока у них проблемы с выходом в атаку.
10'
Вот и первый удар по воротам. После подачи Царенко со штрафного головой пробивал Гусев, но мимо дальнего угла.
9'
Киевляне стали больше играть первым номером, но до заключительной трети поля мяч пока редко доходит.
6'
В дебюте противостояния много борьбы, но очень мало конструктива. Пока идет борьба за инициативу.
3'
Футболисты болгарской команды в начале встречи больше владеют мячом, но пока без продвижения вперед.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Левски" (стартовый состав): Андреев, Ван Дер Каап, Цунами, Охене, Рикардиньо, Митков, Велтон, Галчев, Кордоба, Петков, Фадига
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат
Болгарская команда уже успела сыграть пять контрольных матчей. 17 января соперник динамовцев обыграл венгерский "Вашаш" (3:2), 21 января уступил "Александрии" (1:2), 23 января потерпел поражение с таким же счетом от представителя Косово - "Дукаджини", 24 января победил команду "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины (2:0), и, наконец, 30 января уступил чешскому "Банику" из Остравы (0:3).
Приглашаем вас на текстовую трансляцию контрольного матча между "Динамо" и "Левски". Игра начнется в 16.00.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Левски 02.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Левски (София) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 02.02.2024
Время начала матча: 16:03

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Левски (София):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Левски в предыдущем футбольном матче 04.02.2022 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Пахтакор - 30.01.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Левски (София)
Страна: Болгария

Прошедший матч команды Левски был сыгран против Айнтрахт - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Айнтрахт.

Следите за результатами матча Динамо - Левски онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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