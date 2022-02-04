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Динамо - Левски онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 04 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
33'
Левски
София
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
27%
Левски
33%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
02.02.2022 - 17:00 Динамо 3 - 2 Завершен Чукарички В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен Лудогорец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершен Реал Мурсия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Динамо 4 - 0 Завершен Расинг Унион В
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Последние матчи - Левски
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.05.2020 - 17:45 Левски 3 - 1 Завершен Витоша София В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 15:45 Левски 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 15:45 Рапид 1 - 2 Завершен Левски В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 14:00 Рапид 0 - 0 Завершен Левски Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 18:15 Левски 3 - 2 Завершен Пюник В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
27%
Левски
33%
Трансляция
23'
Бущан тащит непростой удар с дальнего расстояния. Голкипер Динамо был вынужден потрудиться, чтобы исправить свою же грубую ошибку.
20'
Низкий темп игры, обилие борьбы и регулярные ошибки в простых ситуациях – так можно охарактеризовать первые 20 минут поединка.
14'
Сидорчук выполнил неточный перевод с правого фланга на левый. На этом перспективная атака киевлян оборвалась.
9'
Перед Антюхом было достаточно свободного пространства и несколько открытых партнёров. Тем не менее, вингер Динамо умудрился потерять мяч.
5'
Офсайд
Дубинчак затянул с передачей на Витиньо. Положение вне игры у бразильца.
1'
Опасный момент
Петков мажет из убойной позиции. Форвард Левски оказался перед воротами, но отправил мяч на трибуны ударом слёта.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Шкурин, Антюх.
Турецкий сбор динамовцы начали с двух побед: над Лудогорцем (4:1) и Чукаричками (3:2).
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного поединка Динамо – Левски.
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Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Атлетик Атлетик 1 Реал Реал 0 Завершен 21:45 - Вчера Эйпен Эйпен 2 Андерлехт Андерлехт 2 Завершен 21:00 - Вчера Камерун Камерун 0 Египет Египет 1 Завершен 21:00 - Вчера Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0 Бетис Бетис 4 Завершен 18:30 - Вчера Аль-Джазира Аль-Джазира 4 Пираэ Пираэ 1

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Анонс матча Динамо - Левски 04.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Левски (София) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Левски можно посмотреть 04.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Левски, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Чукарички - 02.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Левски (София)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды Левски был сыгран против Витоша София - 29.05.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Левски.

Следите за результатами матча Динамо - Левски онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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