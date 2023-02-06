Динамо - Шкендия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Шкендия 09.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 09.02.2024

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Шкендия осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шкендия в предыдущем футбольном матче 06.02.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Лиепая - 08.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шкендия (Тетово)

Страна: Македония



Предыдущий матч команды Шкендия был сыгран против Динамо - 06.02.2023, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023 и закончился победой команды Динамо.

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