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Динамо - Шкендия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 09 февраля 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Шкендия
Тетово
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
33%
Шкендия
30%
Личные встречи
Динамо
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:57 Динамо 5 - 2 Завершен Лиепая В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Левски П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
30.01.2024 - 16:00 Динамо 5 - 1 Завершен Пахтакор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
29.01.2024 - 16:00 Динамо 1 - 3 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
26.01.2024 - 16:05 Динамо 0 - 2 Завершен Балкани П
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Последние матчи - Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия П
Лига конференций 2022/2023
11.08.2022 - 21:00 Шкендия 1 - 2 Завершен АИК П
Лига конференций 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 АИК 1 - 1 Завершен Шкендия Н
Лига конференций 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Шкендия 3 - 1 Завершен Валмиера В
Лига конференций 2022/2023
21.07.2022 - 18:00 Валмиера 1 - 2 Завершен Шкендия В
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
33%
Шкендия
30%
Трансляция
Инфо
"Динамо" (запасные): Нещерет, Моргун, Игнатенко, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Диалло, Царенко, Бенито, Рамадани, Супряга
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат
Македонская команда уже успела сыграть три контрольных матча. 28 января соперник динамовцев обыграл "Динамо" (Батуми, Грузия) (2:0), 1 февраля - польскую "Варту" из Познани (1:0) и 5 февраля - латвийскую "Лиепаю" (1:0). Этот спарринг для них будет заключительным на сборе.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию контрольного матча между "Динамо" и "Шкендией". Противостояние начнется в 16.00.
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Последние матчи
Завершен 22:45 - Вчера Визела Визела 1 Бенфика Бенфика 2 Завершен 21:00 - Вчера Остенде Остенде 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершен 21:00 - Вчера Гронинген Гронинген 0 Фортуна Фортуна 0 Завершен 21:00 - Вчера Кечкемет Кечкемет 2 Диошдьер Диошдьер 1 Завершен 20:45 - Вчера Витория Витория 3 Жил Висенте Жил Висенте 1

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Анонс матча Динамо - Шкендия 09.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 09.02.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Шкендия осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шкендия в предыдущем футбольном матче 06.02.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Лиепая - 08.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шкендия (Тетово)
Страна: Македония

Предыдущий матч команды Шкендия был сыгран против Динамо - 06.02.2023, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Шкендия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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