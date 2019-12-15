"Валенсия" - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе King Abdullah Sports City.
Дата проведения матча: 08.01.2020
Время начала матча: 21:00
История противостояний между "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес
Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Эйбар - 04.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Валенсия".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Хетафе - 04.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
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