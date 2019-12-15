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"Валенсия" - Реал онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 08 января 2020, 21:00 - King Abdullah Sports City
Рейтинг матча:
"Валенсия"
Валенсия
0 - 3
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89'
Реал
Мадрид
Ход матча
15' Тони Кроос 39' Иско
58' Жоффрей Кондогбиа Вышел: Гомес М. 65' Лука Модрич 70' Кевин Гамейро Вышел: Денис Черышев 71' Менди Ф. Вышел: Марсело 77' Лука Модрич Вышел: Хамес Родригес 83' Лука Йович Вышел: Мариано Диас
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
33%
Ничья
25%
Реал
42%
П1: 4.76 Х: 4.1 П2: 1.75 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Личные встречи
"Валенсия"
3
Побед
17
Игр
7
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
03.04.2019 - 22:15 "Валенсия" 2 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
01.12.2018 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен "Валенсия"
Чемпионат Испании 2017/2018
27.01.2018 - 17:15 "Валенсия" 1 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 13:45 "Валенсия" 1 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 21:45 Вальядолид 1 - 1 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 19:15 Леванте 2 - 4 Завершен "Валенсия" В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
13.12.2019 - 21:45 "Леганес" 1 - 1 Завершен Реал Н
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
33%
Ничья
25%
Реал
42%
П1: 4.76 Х: 4.1 П2: 1.75 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Главные события
83'
Лука Йович
Вышел: Мариано Диас
77'
Лука Модрич
Вышел: Хамес Родригес
71'
Менди Ф.
Вышел: Марсело
Кевин Гамейро
Вышел: Денис Черышев
70'
65'
Лука Модрич ГООЛ!
Жоффрей Кондогбиа
Вышел: Гомес М.
58'
39'
Иско ГООЛ!
15'
Тони Кроос ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
    70
  • 20
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 17
    Франсис Коклен
    Полузащитник
  • 6
    Жоффрей Кондогбиа
    Полузащитник
    58
  • 10
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 8
    Карлос Солер
    Полузащитник
  • 18
    Васс Даниэль
  • 24
    Эсекьель Гарай
    Защитник
  • 5
    Габриэл Паулиста
    Защитник
  • 14
    Хосе Луис Гайя
    Полузащитник
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
    39
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    77
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
    15
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Менди Ф.
    71
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
Запасные игроки
  • 23
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 11
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 34
    Esquerdo Висенте
  • 12
    Моуктар Диакхаби
  • 3
    Коста Жауме
  • 13
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 22
    Гомес М.
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 16
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 27
    Родриго
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 24
    Мариано Диас
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
85'
Хамес пробил с близкой дистанции! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
83'
Замена
Замена у "Реала". Мариано Диас сменил Йовича.
77'
Замена
Замена у "Реала". Хамес сменил Модрича.
79'
Прострел Торреса! Каземиро вынес мяч за пределы поля.
75'
Опасный момент
Неплохой удар от Гомеса после передачи Парехо! Куртуа в полном порядке!
73'
Инфо
Статистика ударов в створ - 6:0 в пользу "бланкос".
71'
Замена
Замена у "Реала". Марсело сменил Менди.
70'
Замена
Замена у "Валенсии". Черышев сменил Гамейро.
67'
"Валенсия" пытается прорваться к воротам "бланкос" через фланги, но все попытки заканчиваются крахом. "Реал" умело обороняется.
65'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Модрич принял передачу от Йовича и пробил с 7-ми метров в дальний угол! 0:3! Разгром!
63'
Модрич навесил с правого фланга. Защитник хозяев заблокировал подачу соперника.
60'
Опасный момент
Вальверде пробил с линии штрафной! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
59'
Опасный момент
Атака "Реала" 4 в 4! Иско! Иско нанес удар! Выше ворот мяч летит!
58'
Замена
Замена у "Валенсии". Кондогбия уступил место на поле Гомесу.
56'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Реала".
54'
Защитники "Валенсии" перепасовываются между собой на своей половине. "Реал" очень высоко прессингует хозяев.
51'
Иско прошел двоих защитников хозяев в чужой штрафной и отдал на Крооса. Кроос! Тони не смог пробить! Мяч перехвачен.
49'
Кроос нанес удар со средней дистанции. Выше створа!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Паулиста нанес удар после подачи партнера с углового. Мяч попал в Каземиро.
41'
Опасный момент
Иско пробил головой после подачи Крооса с углового! Штанга! Добивание Йовича! Доменек на месте!
39'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Модрич нанес удар с близкой дистанции! Мяч попал в Гарая и отскочил к Иско! Добивание! Гол! 0:2! "Валенсия" развалилась.
37'
"Реал" полностью владеет инициативой. "Валенсия" почти не прессингует соперника.
34'
"Реал" всем составом находится на чужой половине. "Валенсия" прижалась к своим воротам.
31'
Менди сфолил против Торреса. Свободный для хозяев.
31'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу "Реала".
29'
Опасный момент
Гамейро пробил из пределов штрафной! Выше ворот!
26'
Солер падает в чужой штрафной после борьбы с Каземиро. Нет пенальти!
24'
Рамос вынес мяч за лицевую после наеса Гамейро. Угловой для "Валенсии".
22'
Опасный момент
Каземиро пробил с центра поля! Доменек не дал себя перебросить. Сэйв!
21'
Карвахаль сфолил против Гайя. Свободный для "Валенсии".
20'
Примитивные атаки у "Валенсии". Торрес пытался пройти через центр, но Рамос остановил соперника в подкате.
18'
Пошли навесы от "Валенсии". "Реал" спокойно прерывает верховые передачи соперника. Навесами такую оборону пошатнуть будет трудно.
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вот это красота! Кроос исполнил "сухой лист" с углового! Роскошный гол! 0:1!
13'
Моментов не наблюдается. Идет борьба в районе центрального круга.
11'
Инфо
Владение мячом - 74%/26%.
9'
Варан не смог отдать точную передачу на Менди. Паника в обороне гостей.
7'
Опасный момент
Вальверде нанес удар с 17-ти метров! Мяч летит рядом со стойкой.
7'
"Валенсия" не может перейти центр поля. "Реал" владеет мячом.
5'
Опасный момент
Варан пробил головой после скидки партнера! Доменек в прыжке спас "Валенсию"! Классный сэйв!
5'
Кроос навесил со штрафного. Паулиста вынес мяч подальше от владений Доменека.
4'
Солер сфолил против Иско. Штрафной для "бланкос".
2'
"Реал" завладел мячом с первых минут поединка. Гости пытаются развить позиционную атаку.
1'
Свисток
Матч начался! Поехали!
Главный арбитр встречи - Хесус Хиль Мансано.
"Валенсия", стартовый состав: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен, Кондогбия, Парехо, Солер — Торрес, Гамейро. Запасные: Силлессен, Риверо, Коста, Диакаби, Коррейя, Мангаля, Черышев, Эскуэрдо, Гомес, Собрино.
"Реал", стартовый состав: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Иско, Вальверде — Йович. Запасные: Ареоля, Милитан, Марсело, Хамес, Мариано Диас, Винисиус, Родриго.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 Суперкубка Испании 2020: "Валенсия" - "Реал". Начало поединка - 21:00.
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Анонс матча "Валенсия" - Реал 08.01.2020, Суперкубок Испании

Поединок между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе King Abdullah Sports City.

Дата проведения матча: 08.01.2020
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - Реал можно посмотреть 08.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Эйбар - 04.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Валенсия".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Хетафе - 04.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Валенсия" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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