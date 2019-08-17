"Тоттенхэм" - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Дата проведения матча: 02.02.2020
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Манчестер Сити и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 17.08.2019 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Норвич Сити - 22.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды Манчестер Сити был сыгран против Манчестер Юнайтед - 29.01.2020, в рамках турнира Кубок Лиги Англия 2021 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.
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