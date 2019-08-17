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"Тоттенхэм" - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 февраля 2020, 18:30 - Тоттенхэм Хотспур
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
1 - 0
Обновить
70'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
12' Рахим Стерлинг 33' Кайл Уокер 40' Илкай Гюндоган 42' Тоби Алдервейрелд 42' Александр Зинченко
63' Лукас Моура 64' Серхио Агуэро Вышел: Канселу Жоау
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
30%
Ничья
22%
Манчестер Сити
48%
П1: 5.85 Х: 4.64 П2: 1.57 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Интересные факты
  • Команда Манчестер Сити не проигрывает 5 матчей подряд
Личные встречи
"Тоттенхэм"
5
Побед
18
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
20.04.2019 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2018
17.04.2019 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2018
09.04.2019 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 21:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 14:30 Уотфорд 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 16:45 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2019/2020
12.01.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 6 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Лиги Англия 2019/2020
07.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
30%
Ничья
22%
Манчестер Сити
48%
П1: 5.85 Х: 4.64 П2: 1.57 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Главные события
64'
Серхио Агуэро
Вышел: Канселу Жоау
Лукас Моура
63'
Тоби Алдервейрелд
42'
42'
Александр Зинченко
40'
Илкай Гюндоган
33'
Кайл Уокер
12'
Рахим Стерлинг
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 27
    Лукас Моура
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 8
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
    42
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 39
    Яфет Танганга
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    12
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    40
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
    42
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
    33
Запасные игроки
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 30
    Фернандес Ж.
  • 19
    Райан Сесеньон
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 28
    Ndombele T.
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 50
    Garcia Martret E.
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
66'
Желтая карточка
Ло Чельсо получил желтую за фол против Уокера.
64'
Замена
Замена у "Сити". Канселу сменил Агуэро.
63'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Моура забросил на Бергвейна. Стивен пробил! Это гол! 1:0! "Тоттенхэм" выходит вперед!
60'
Вторая желтая
Удаление! Зинченко получил вторую желтую за фол против Уинкса.
59'
Алли упустил момент для удара! Сон отдал шикарную передачу на Деле. Алли передержал мяч.
57'
Инфо
Владение мячом - 79%/21% в пользу "Сити".
54'
Офсайд
Деле Алли в офсайде.
52'
Моментов нет. Идет борьба в районе центрального круга.
49'
Опасный момент
Стерлинг разогнал атаку правым флангом. Льорис вышел на перехват и сбил с ног Тангангу. Пустые ворота! Агуэро! Нет гола! Алдервейрелд вынес мяч! Удар Гюндогана! Мимо створа!
48'
Сон вырвался на ударную позицию после обрезки Родри. Отаменди подстраховал партнера.
45+5'
Свисток
Перерыв.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Опасный момент
Прострел Стерлинга с правого края вратарской! Агуэро! Агуэро не забивает с 2-х метров!
45'
Инфо
4 мин. добавлено.
44'
Второго пенальти не будет. Арбитр насмотрелся повторов на 10 компенсированных минут.
42'
Желтая карточка
Алдервейрелд и Зинченко получили по желтой карточке за драку.
42'
Сейчас пойдет раздача "подарков" от Дина. Эмоции игроков зашкаливают.
40'
Все. Драка на поле. Арбитр пошел разнимать игроков.
40'
Незабитый пенальти
Гюндоган не забивает! Льорис спасает ворота и идет выяснять отношения с игроками "Сити"!
39'
Арбитр указал на "точку"! Дин посоветовался с ассистентом и назначил пенальти за фол Орье против Агуэро.
37'
Опасный момент
Гюндоган и Стерлинг пытались пробить, но не смогли попасть по мячу!
35'
Немного успокоился темп игры. "Тоттенхэм" с мячом.
33'
Желтая карточка
Уокер получил желтую за фол против Моуры.
30'
Тоттенхэм завладел мячом и пытается развить свою атаку. Гости отошли к своим воротам.
27'
Опасный момент
Агуэро вышел на ударную позицию! Алдервейрелд вмешался в эпизод. Агуэро пробил в штангу.
25'
Опасный момент
Плотный удар Де Брюйне! Льорис в полном порядке!
22'
Инфо
Статистика ударов - 3:1 в пользу "Сити".
20'
Агуэро обыграл Санчеса. Агуэро! Уинкс остановил проход аргентинского форварда.
18'
Опасный момент
Классная передача на Сона из глубины! Эдерсон вышел из ворот и перехватил пас соперника! Было опасно!
15'
Инфо
Владение мячом - 70%/30% в пользу "Сити".
13'
Алли получает помощь медиков. Пауза в игре.
12'
Желтая карточка
Стерлинг получил желтую за фол против Алли.
11'
Идет борьба в середине поля. Моментов не наблюдается.
9'
Фернандиньо остановил проход Сона по флангу. Мяч перехвачен.
8'
Удар Де Брюйне с острого угла! Мяч летит мимо створа.
7'
Зинченко пытался обострить на левом фланге, но все закончилось крахом. Мяч ушел за боковую. Аут.
6'
Офсайд
Алли оказался в офсайде.
5'
Алдервейрелд исполнил длинную передачу на Сона, но мяч не дошелдо адресата.
3'
Агуэро проиграл единоборство Алдрвейрелду в чужой штрафной. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро, Стерлинг. Запасные: Браво, Канселу, Гарсия, Б. Силва, Д. Силва, Жезус, Фоден.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга — Уинкс, Ло Чельсо — Бергвейн, Алли, Сон Хын Мин — Моура. Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Манчестер Сити 02.02.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 02.02.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Манчестер Сити и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 17.08.2019 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Манчестер Сити можно посмотреть 02.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Норвич Сити - 22.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды Манчестер Сити был сыгран против Манчестер Юнайтед - 29.01.2020, в рамках турнира Кубок Лиги Англия 2021 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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