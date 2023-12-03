  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Тоттенхэм - Манчестер Сити Смотреть онлайн
В тренде

Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 26 января 2024, 22:00 . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Смотреть трансляцию
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
34%
Ничья
34%
Манчестер Сити
31%
П1: 3.86 Х: 3.02 П2: 2.02
П1: 3.86 Х: 3.02 П2: 2.02
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Сити, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити 2-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 28 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 18 раз, 3 сыграла в ничью и 7 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 43-31 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Во время последних 59 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 29 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-86 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Манчестер Сити над Тоттенхэм Хотспур была в 2018
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Манчестер Сити в последних 5 встречах.
  • Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 39 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 33% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Кубок ФА" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, команда Манчестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити - 1.6.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 1.91 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Тоттенхэм
10
Побед
27
Игр
14
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 3 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 2 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Кубок Англии 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2023/2024
28.12.2023 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 4 - 2 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Эвертон В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Хаддерсфилд Таун В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Клубный чемпионат мира 2023
22.12.2023 - 20:00 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Флуминенсе В
Показать больше
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
34%
Ничья
34%
Манчестер Сити
31%
П1: 3.86 Х: 3.02 П2: 2.02
П1: 3.86 Х: 3.02 П2: 2.02
LIVE
Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
play-btn
play sound
В эфире
Setanta Sports +
Трансляция
Инфо
В предыдущем раунде Кубка Тоттенхэм прошел Бернли (1:0), а Манчестер Сити - Хаддерсфилд (5:0).
Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Родри, Ковачич – Б. Силва, Фоден, Бобб – Альварес.
Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Хойбьерг, Бентанкур – Кулусевский, Джонсон, Вернер, Ришарлисон.
Инфо
Стали известны составы команд:
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором Тоттенхэм сыграет против Манчестер Сити.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Вараждин Вараждин 1 Славен Белупо Славен Белупо 1 Завершен 17:00 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 1 Вольфсбергер Вольфсбергер 3 Завершен 16:30 - Сегодня Заря Заря 0 Краковия Краковия 2 Завершен 16:05 - Сегодня Динамо Динамо 0 Балкани Балкани 2 Завершен 15:00 - Сегодня Верес Верес 3 Брера Брера 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 26.01.2024, Кубок Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.

Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось со счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 26.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 14.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ньюкасл" - 13.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.