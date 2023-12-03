Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Сити, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити 2-1. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 28 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 18 раз, 3 сыграла в ничью и 7 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 43-31 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

Во время последних 59 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 29 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-86 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя гостевая победа Манчестер Сити над Тоттенхэм Хотспур была в 2018

Тоттенхэм Хотспур выиграл 4 домашних матчей подряд.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Манчестер Сити в последних 5 встречах.

Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 39 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 33% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Кубок ФА" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, команда Манчестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.

Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити - 1.6.