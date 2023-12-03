Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.
Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось со счетом: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 14.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ньюкасл" - 13.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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