Шахтер - Македония Герче Петров онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Македония Герче Петров 05.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Македония Герче Петров (Скопье) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.02.2020

Время начала матча: 10:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Словацко - 30.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Македония Герче Петров (Скопье)

Год основания Македония Герче Петров (Скопье): 1932

Страна: Македония



Прошедший поединок команды Македония Герче Петров был сыгран против Слобода Тузла - 02.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Слобода Тузла.

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