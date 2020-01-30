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Шахтер - Македония Герче Петров онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 февраля 2020, 10:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Македония Герче Петров
Скопье
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
25%
Македония Герче Петров
17%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
30.01.2020 - 09:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Словацко В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.01.2020 - 09:45 Шахтер 0 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
26.01.2020 - 16:30 Шахтер 1 - 1 Завершен Войводина Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех В
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Заря 1 - 2 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Македония Герче Петров
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 Македония Герче Петров 0 - 3 Завершен Слобода Тузла П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 16:06 Пирин Благоевград 0 - 0 Завершен Македония Герче Петров Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.01.2020 - 14:00 Черно Море 3 - 2 Завершен Македония Герче Петров П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.01.2020 - 16:30 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Македония Герче Петров П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.01.2020 - 14:00 Погонь 0 - 0 Завершен Македония Герче Петров Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
25%
Македония Герче Петров
17%
Трансляция
Состав Шахтера: Трубин, Бутко, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос, Бондаренко, Крыськив, Тете, Коноплянка, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Муравский, Дентиньо, Веллингтон Нем, Вакула, Сикан.
Доброе утро, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Шахтер - Македония ГП.
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Последние матчи
Завершен 04:15 - Сегодня Индепендиенте Медельин Индепендиенте Медельин 4 Депортиво Тачира Депортиво Тачира 0 Завершен 22:45 - Вчера Универсидад де Чили Универсидад де Чили 0 Интернасьонал Интернасьонал 0 Завершен 22:30 - Вчера Ванкувер Ванкувер 1 Лос-Анджелес Галакси Лос-Анджелес Галакси 4 Завершен 22:15 - Вчера Дандолк Дандолк 0 Лонгфорд Таун Лонгфорд Таун 1 Завершен 22:15 - Вчера Нант Нант 1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 2

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Анонс матча Шахтер - Македония Герче Петров 05.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Македония Герче Петров (Скопье) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.02.2020
Время начала матча: 10:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Словацко - 30.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Македония Герче Петров (Скопье)
Год основания Македония Герче Петров (Скопье): 1932
Страна: Македония

Прошедший поединок команды Македония Герче Петров был сыгран против Слобода Тузла - 02.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Слобода Тузла.

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