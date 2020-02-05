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Шахтер - Олимпия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 08 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
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87'
Олимпия
Любляна
Ход матча
27' Даниил Сикан
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
35%
Олимпия
22%
Последние матчи - Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 16:15 Шахтер 2 - 2 Завершен Сендерюске Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Сённерйюск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
30.01.2020 - 09:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Словацко В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.01.2020 - 09:45 Шахтер 0 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад П
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Последние матчи - Олимпия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Олимпия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
03.02.2020 - 16:30 Олимпия 6 - 3 Завершен Железничар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 18:45 Слован 2 - 1 Завершен Олимпия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 15:00 Олимпия 0 - 0 Завершен Радомлье Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 16:00 Риека 4 - 2 Завершен Олимпия П
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
35%
Олимпия
22%
Главные события
Даниил Сикан
27'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 0
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 0
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 0
    Исмаили
    Защитник
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Марлос
    Полузащитник
  • 0
    Тайсон
    Нападающий
  • 0
    Даниил Сикан
    27
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
81'
Буквально в осаде ворота Олимпиии
80'
Антонио мощно пробил с 25-ти метров - голкипер оказался готов к этому выстрелу
78'
Коноплянка пробивал с острого угла, мяч попал в защитника
75'
Шахтер большими силами идет вперед, не хватает креативных действий и более хитрых пасов, Олимпия грамотно обороняется
73'
Офсайд
Сиприано на скорости рвался к воротам, но снова арбитры фиксируют вне игры
71'
Затяжная комбинация дончан, много переводов мяча с фланга на фланг, до ударов дело не доходит
68'
Офсайд
Сиприано во вне игры
67'
Уголовой
Навес в штрафную и Пятов без особых проблем забрал мяч
65'
Контратака Олимпии завершилась ударом выше ворот
64'
Уголовой
Еще один корнер, в штрафной словенцы разбираются, хотя Шахтер продолжает атаковать вторым темпом
62'
Опасный момент
Угловой разыграл Патрик не лучшим образом, но мяч отскочил к Антонио, который пробил в дальнюю девятку - голкипер оказался готов к этому и забрал мяч
60'
Коваленко все же пробил из центральной зоны, рикошетом от защитника мяч прилетел в руки голкиперу
58'
Два удара в одной атаке нанесли дончане, оба они заблокированы
55'
Хорошую комбинацию провела Олимпия, правда, без удара по воротам, но Шахтер всей командой отошел назад, качественную нагрузку получат сегодня горняки
53'
Снова в центре поля идет игра, появились фолы, более жестко стали действовать футболисты
51'
Ошибся голкипер выбивая мяч, Коноплянка отдал пас на Мораеса, который пробил поспешно и в руки вратарю
48'
Олимпия выглядит очень неплохо, продолжает словенская команда теснить горняков и не позволяет свободно разыгрывать мяч
46'
Замена
Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес - выходят на поле во втором тайме
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Уголовой
Тайсон разыграл угловой, навес на ближнюю штангу, там Кривцов выпустил мяч за пределы поля
42'
Высокий прессинг от соперника заставляет дончан опускаться слишком низко к воротам Пятова
40'
Снова в центр поля переместилась игра, много брака и неточных пасов в эти минуты
39'
Хочолава в штрафной перехватил мяч после острого прострела
36'
Опасный момент
Эх, какой момент. Исмаили прострелил с фланга и в штрафной Фернандо подставлял ногу, рядом со штангой пролетел мяч
34'
Уголовой
Корнер достаточно опасно разыграла словенская команда, мяч из штрафной удалось выбить только со второй попытки
32'
Очень интересные выпады получаются у Олимпии, защитникам Шахтера необходимо быть внимательными
30'
Горняки стараются провести быструю атаку, но соперник оттеснил их к центру поля
28'
Гоооол!!!
Вукушич со штрафного пробил низом в дальний угол и никто ему не смог помешать - 0:1. Неожиданно пропускает Шахтер.
27'
Замена
Даниил Сикан (Шахтер) уходит с поля, выходит Фернандо
25'
Тете врывался в штрафную, чуть-чуть ему не хватило скорости, чтобы завладеть мячом
22'
Савич сыграл в стенку с Валенчичем, вошел в штрафную и бил в дальний угол - чуть неточно
20'
Огрызаются иногда словенцы, тактика выжидания ошибки дончан вполне может принести успех Олимпии
17'
Витао принял пас Тете и ворвался в свободную зону, хотя затем у защитника не получилась подача
15'
Перевод мяча на левый фланг, там Тайсон и Исмаили пробовали продвинуться в штрафную, но пока безуспешно
12'
Осторожный выпад Олимпии завершился без удара по воротам
9'
Передача Тете в лицевую и кросс от Степаненко - Видмар настороже
5'
Шахтер заметно доминирует и проводит атаку за атакой
3'
Исмаили с фланга сделал пас в штрафную - защитник выносит мяч
Свисток
Матч начался
Стартовый состав Олимпии: Видмар, Боакье, Самарджич, Ками Нтанкеу, Юрчевич, Путинчанин, Валенчич, Томич, Менало, Савич, Вукушич
Стартовый состав Шахтера: Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция контрольного матча Шахтер - Олимпия.
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Анонс матча Шахтер - Олимпия 08.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпия (Любляна) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 08.02.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Сендерюске - 05.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпия (Любляна)
Страна: Словения

Прошедший поединок команды Олимпия был сыгран против Динамо - 05.02.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

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