"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" 10.03.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 10.03.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "РБ Лейпциг", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 19.02.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Прошедший матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Бернли" - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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