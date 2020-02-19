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"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 марта 2020, 22:00 - Ред Булл Арена
Рейтинг матча:
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
До начала
00 : 00 : 00
"Тоттенхэм"
Лондон
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
24%
Ничья
33%
"Тоттенхэм"
43%
П1: 1.584 Х: 4.48 П2: 6.15 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • RBL are undefeated in their last 5 matches (Champions League).
Личные встречи
"РБ Лейпциг"
1
Побед
1
Игр
0
Побед
"Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "РБ Лейпциг"
Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Шальке 0 - 5 Завершен "РБ Лейпциг" В
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен Вердер В
Показать больше
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 "Бернли" 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 "Бернли" 1 - 1 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 "Тоттенхэм" 2 - 3 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" П
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
24%
Ничья
33%
"Тоттенхэм"
43%
П1: 1.584 Х: 4.48 П2: 6.15 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
0
Гуляси Петер
0
Лукас Клостерманн
0
Дайо Упамекано
0
Марсель Халстенберг
0
Норди Мукиеле
0
Конрад Лаймер
0
Забитцер Марсель
0
Ангелино
0
Кристофер Нкунку
0
Патрик Шик
0
Верне Т.
0
Уго Льорис
0
Серж Орье
0
Давинсон Санчес
0
Эрик Дайер
0
Тоби Алдервейрелд
0
Ян Вертонген
0
Лукас Моура
0
Селсо Луис Онорато Джуниор
0
Гарри Уинкс
0
Эрик Ламела
0
Деле Алли
Стартовый состав
  • 0
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 0
    Верне Т.
  • 0
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 0
    Норди Мукиеле
  • 0
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 0
    Забитцер Марсель
  • 0
    Ангелино
  • 0
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 0
    Дайо Упамекано
  • 0
    Марсель Халстенберг
  • 0
    Гуляси Петер
  • 0
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 0
    Лукас Моура
    Защитник
  • 0
    Селсо Луис Онорато Джуниор
  • 0
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 0
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 0
    Серж Орье
    Защитник
  • 0
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 0
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 0
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 0
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 0
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Адамс Tyler
  • 17
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 28
    Ивон Мвого
  • 25
    Ольмо Дани
  • 9
    Юссуф Поульсен
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 8
    Амадо Хайдара
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 52
    Парротт Т.
  • 29
    Оливер Скипп
  • 30
    Фернандес Ж.
Тренеры
Трансляция
Запасные: Гассанига, Вертонген, Ндомбеле, Скипп, Фернандеш, Пэррот, Фэган-Уолкот.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон — Дайер, Уинкс — Ло Чельсо, Алли, Ламела — Моура.
Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Адамс, Лукман, Ольмо
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер.
Стали известны стартовые составы:
В первом поединке в этой паре победу праздновала немецкая сторона — 1:0.
Карлос Дель Серро Гранде (Алькала-де-Энарес, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия) сыграют немецкий РБ Лейпциг и английский Тоттенхэм.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" 10.03.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 10.03.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "РБ Лейпциг", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 19.02.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 10.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Бернли" - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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