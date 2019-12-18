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Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 марта 2020, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
Обновить
80'
Барселона
Барселона
Ход матча
10' Винисиус Жуниор 19' Даниэль Карвахаль 19' Хорди Альба
70' Артуро Видаль
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Реал
31%
Ничья
31%
Барселона
38%
П1: 2.3 Х: 3.64 П2: 3.064 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Real Madrid are undefeated in their last 12 home matches (LaLiga).
  • Barcelona have won their last 4 matches (LaLiga).
  • Barcelona have won 6 of their last 7 away matches against Real Madrid in all competitions.
  • Barcelona have kept a clean sheet in their last 3 away matches against Real Madrid in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Barcelona's last 4 games (LaLiga).
  • Barcelona have scored at least 2 goals in their last 4 matches (LaLiga).
  • Barcelona have conceded at least 2 goals in their last 4 away matches (LaLiga).
Личные встречи
Реал
9
Побед
30
Игр
13
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 14:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
02.03.2019 - 21:45 Реал 0 - 1 Завершен Барселона
Кубок Испании 2018
27.02.2019 - 21:45 Реал 0 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 22:00 Леванте 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 17:00 Барселона 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Леванте В
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Новости команд
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Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Реал
31%
Ничья
31%
Барселона
38%
П1: 2.3 Х: 3.64 П2: 3.064 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
70'
Артуро Видаль
Даниэль Карвахаль
19'
19'
Хорди Альба
Винисиус Жуниор
10'
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 25
    Винисиус Жуниор
    10
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
    19
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 22
    Артуро Видаль
    70
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
    19
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
Запасные игроки
  • 24
    Мариано Диас
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 23
    Менди Ф.
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 11
    Гарет Бэйл
    Полузащитник
  • 30
    Колладо Alex
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 31
    Анссумане Фати
Тренеры
Трансляция
76'
Брейтвейт хотел вывести Гризманна на удар, но ошибся при передаче. Мяч перехвачен.
74'
Опасный момент
Месси здорово пробил со средней дистанции! Каземиро заблокировал выстрел Лео.
71'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кроос отдал на Винисиуса. Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний! Это гол! Это 1:0!
70'
Опасный момент
Брейтвейт сразу обостряет! Выход на свидание с Куртуа! Удар! Рикошет Мяч летит мимо створа! Это было близко!
68'
Офсайд
Рамос в положении вне игры.
70'
Замена
Замена у "Барселоны". Брейтвейт сменил Видаля.
66'
Каземиро очень рисковал! Опасный отбор на линии своей штрафной от полузащитника "бланкос"!
64'
Опасный момент
Винисиус ворвался в чужую штрафную. Бензема! Карим не смог пробить! Бускетсс перехватил сферу.
63'
Опасный момент
Бензема нанес удар в касание с угла вратарской! Мимо цели!
61'
Опасный момент
Удар Иско! Гоо... Нет! Не гол! Пике остановил мяч на линии ворот!
59'
Иско отдал обостряющую передачу на Марсело, но бразилец не смог принять пас партнера.
56'
Опасный момент
Шикарный удар Иско с угла штрафной! Тер Штеген в прыжке пантеры спасает ворота "Барселоны"! Роскошный сейв!
55'
Опасный момент
Классный заброс на Бензема! Карим не смог обработать мяч! Момент упущен!
54'
Инфо
Владение мячом - 81%/19% в пользу "Барселоны".
52'
Винисиус прострелил с левого фланга в центр чужой штрафной. Пике перехватил передачу бразильца.
49'
Каземиро сфолил против Месси. Штрафной для "Барсы".
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Семеду сфолил против Марсело. Штрафной для "Реала".
41'
Опасный момент
Винисиус разогнал атаку левым флангом. Винисиус! Выход 3 в 3! Прострел на Иско! Умтити перехватил передачу соперника!
38'
Опасный момент
Месси на ударной позиции! Месси! Удар! КУРТУА! СЕЙВИЩЕ! Тибо Куртуа спас ворота хозяев!
37'
Опасный момент
Внисиус собрал на себя троих игроков "Барсы"! Винисиус! Удар! Тер Штеген забирает мяч в руки!
34'
Опасный момент
Артур вырвался на ударную позицию! Можно бить! Куртуа вышел из ворот и спас "Реал"!
33'
Опасный момент
Бензема пробил головой после скидки партнера! Мимо створа!
30'
Опасный момент
Месси принял мяч от Гризманна! Удар! Куртуа на месте!
28'
Опасный момент
Бензема принял передачу с правого фланга. Карим скинул на Крооса! Удар! Выше ворот!
25'
Гризманн отдал на Месси. До Лео мяч не дошел. Варан отлично сыграл в отборе.
23'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Реала".
21'
Опасный момент
Шикарная передача Альбы на Гризманна! Удар! Выше ворот летит мяч.
21'
Винисиус прострелил с левого фланга. Бензема не смог принять передачу партнера. Пике перехватил мяч.
19'
Желтая карточка
Карвахаль и Альба получили по желтой карточке за неспортивное поведение.
16'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Барселоны".
14'
Бензема принял передачу в чужой штрафной, но не смог нанести удар! Защитник "Барсы" вынес сферу подальше от своих ворот.
13'
"Барселона" владеет мячом и пытается развить атаку. "Реал" активно прессингует соперника.
10'
Желтая карточка
Винисиус получил желтую за фол против Семеду.
7'
Бензема нанес удар после розыгрыша углового. Над перекладиной.
6'
Винисиус прострелил с левого фланга! Мяч попал в защитника гостей и ушел за лицевую. Угловой.
5'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
2'
Де Йонг разогнал атаку левым флангом, но был остановлен в центре поля. Каземиро перехватил мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Антонио Матеу Лаос.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде, Каземиро, Кроос - Иско, Бензема, Винисиус. Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Бэйл, Васкес, Менди, М. Диас.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Артур, Бускетс, де Йонг - Видаль - Месси, Гризманн. Запасные: Нето, Лангле, Ракитич, Фирпо, Колладо, Брейтвейт, Фати.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: "Реал" - "Барселона". Начало Эль Класико - 22:00.
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Анонс матча Реал - Барселона 01.03.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 01.03.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Барселона (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона и Реал в предыдущем футбольном матче 18.12.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Барселона можно посмотреть 01.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Манчестер Сити - 26.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Наполи - 25.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Барселона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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