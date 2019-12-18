Реал - Барселона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 01.03.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Барселона (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона и Реал в предыдущем футбольном матче 18.12.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Манчестер Сити - 26.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.
Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Наполи - 25.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.
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