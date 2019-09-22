Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.
Дата проведения матча: 03.03.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Борнмут - 29.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды Ливерпуль был сыгран против Уотфорд - 29.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Уотфорд.
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