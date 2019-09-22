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Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 03 марта 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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55'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
13' Виллиан 42' Матео Ковачич Вышел: Mount Mason
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
12%
Ливерпуль
59%
Личные встречи
Челси
6
Побед
22
Игр
6
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:15 Челси 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Суперкубок УЕФА 2019/2020
14.08.2019 - 22:00 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
14.04.2019 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершен Челси Н
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Уотфорд 3 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
24.02.2020 - 22:30 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
15.02.2020 - 19:45 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Ливерпуль 4 - 0 Завершен "Саутгемптон" В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
12%
Ливерпуль
59%
Главные события
Матео Ковачич
Вышел: Mount Mason
42'
ГООЛ! Виллиан
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
    13
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 11
    Педро Родригес
    Нападающий
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    42
  • 47
    Гилмур Б.
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 48
    Кертис Джонс
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 20
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 76
    Уильямс Neco
Запасные игроки
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 19
    Mount Mason
  • 29
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 24
    James Reece
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 68
    Педро Чиривелья
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 22
    Энди Лонерган
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
51'
Замена
Замена у "Челси". Жоржиньо сменил Виллиана.
50'
Виллиан получает помощь медиков. Пауза в игре.
49'
Опасный момент
Виллиан хотел обводящей передачей вывести партнера на удар, но защитник "Ливерпуля" прервал этот хитрый пас.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Замена
Замена у "Челси". Маунт сменил Ковачича.
40'
Ковачич получает помощь медиков. Пауза в игре.
37'
Робертсон навесил со штрафного. Кепа кулаком выбил мяч подальше от своих владений.
34'
Офсайд
Ковачич в офсайде.
33'
Опасный момент
Баркли выиграл подбор после подачи с углового! Удар! Мимо цели мяч летит.
31'
Опасный момент
Мане прошел защитников "Челси"! Удар! Кепа отбил сферу на Уильямса! Неко послал мяч мимо створа.
29'
Опасный момент
Алонсо нанес удар в касание после передачи Педро! Ван Дейк заблокировал выстрел Маркоса.
27'
Дальний удар Уильямса! Мяч летит мимо цели!
26'
Ван Дейк навесил на Мане. Алонсо перехватил скидку соперника.
23'
Инфо
Статистика ударов - 7:5 в пользу "Челси".
20'
Опасный момент
Отличный удар от Минамино! Защитник соперника заблокировал выстрел Такуми! Мане! Ориги! Кепа спас "Челси"! Это было опасно!
17'
Алонсо пробил со штрафного! Над перекладиной летит сфера.
16'
Лаллана сфолил против Баркли. Штрафной для "Челси".
15'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Челси".
13'
Свисток
ГОООООЛ! Фабиньо обрезался! Виллиан воспользовался ошибкой соперника и сразу нанес удар! Мяч в сетке 1:0!
12'
Опасный момент
Виллиан оказался на ударной позиции! Можно бить! Адриан на месте! Пожар у ворот "Ливерпуля"!
11'
Опасный момент
Мощный удар от Баркли! Адриан отбил перед собой! На добивании никого!
9'
Ориги навесил на Мане. Садио не смог принять подачу партнера.
7'
Опасный момент
Аспиликуэта принял подачу партнера с углового и продлил во вратарскую! Никто из партнеров не смог замкнуть эту скидку!
3'
Мане нанес неплохой удар! Кепа забирает мяч в руки.
5'
Офсайд
Алонсо забрался в положение вне игры.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крис Кавена.
"Челси", стартовый состав: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо - Ковачич, Гилмур, Баркли - Виллиан, Жиру, Педро. Запасные: Кабальеро, Томори, Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Батшуайи, Анхорин.
"Ливерпуль", стартовый состав: Адриан - Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Лаллана, Фабиньо, Джонс - Минамино, Ориги, Мане. Запасные: Лонерган, Милнер, Фирмино, Салах, Окслейд-Чемберлен, Матип, Чиривелья.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую трансляцию матча 1/8 Кубка Англии: "Челси" - "Ливерпуль". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Челси - Ливерпуль 03.03.2020, Кубок Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 03.03.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Ливерпуль в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Ливерпуль можно посмотреть 03.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Борнмут - 29.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды Ливерпуль был сыгран против Уотфорд - 29.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Уотфорд.

Следите за результатами матча Челси - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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