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Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 26 мая 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
0 - 1
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61'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
13' Матс Хуммельс 43' Йозуа Киммих
46' Томас Делейни Вышел: Джан Эмре 46' Юлиан Брандт Вышел: Джейдон Санчо
Кто победит?
145 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
39%
Ничья
19%
Бавария
41%
Личные встречи
Боруссия
10
Побед
31
Игр
15
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
09.11.2019 - 19:30 Бавария 4 - 0 Завершен Боруссия
Суперкубок Германии 2019/2020
03.08.2019 - 21:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
06.04.2019 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2018
10.11.2018 - 19:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Бавария
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Боруссия 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Фрайбург В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 19:30 Бавария 5 - 2 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2021
17.05.2020 - 19:00 "Унион" 0 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург В
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 22:00 Шальке 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Хоффенхайм 0 - 6 Завершен Бавария В
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Новости команд
Кто победит?
145 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
39%
Ничья
19%
Бавария
41%
Главные события
Томас Делейни
Вышел: Джан Эмре
46'
Юлиан Брандт
Вышел: Джейдон Санчо
46'
43'
Йозуа Киммих ГООЛ!
Матс Хуммельс
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 17
    Haland Erling
  • 23
    Торган Азар
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
    13
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 13
    Рафаэль Геррейру
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 6
    Томас Делейни
    46
  • 5
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
    46
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
    43
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 29
    Марсель Шмельцер
    Защитник
  • 22
    Матеу Морей
  • 18
    Balerdi L.
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 32
    Reyna G. (C
  • 10
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 27
    Джан Эмре
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 35
    Джошуа Зиркзи
  • 33
    Ларс Лукас Маи
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 34
    Оливер Батиста Мейер
Тренеры
Трансляция
58'
Опасный момент
Момент! Холанд не стал бить первым касанием. Эрлинг подработал мяч и пробил в дальний угол! мяч от игрока "Баварии" ушел за лицевую. Угловой.
56'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Баварии".
54'
Опасный момент
Дальний удар от Горецки! Бюрки в полном порядке! Отличный сейв!
52'
Санчо исполнил передачу на ход Холланду, но Эрлинг не ожидал этот пас. Момент упущен!
49'
Опасный момент
Дауд нанес мощный удар со средней дистанции! Прямо в Нойера мяч прилетел.
46'
Замена
Замена у "Боруссии". Джан сменил Дилейни. Санчо сменил Брандта.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
43'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Киммих пробил с 18-ти метров! Бюрки зацепил мяч рукой, но не смог спасти хозяев! 0:1!
40'
Опасный момент
Горецка нанес хороший удар! Без проблем для Бюрки.
39'
Дэвис обыграл четверых игроков хозяев и упал после единоборства с Хуммельсом.
38'
"Бавария" держит мяч под контролем. Моментов не наблюдается.
35'
Заброс Дэвиса на Гнабри! Бюрки вышел на перехват и забрал мяч в руки.
32'
Опасный момент
Холанд разогнал атаку "Боруссии"! Холанд! Эрлинг уже готовился пробивать, но Дэвис обезмячил игрока "шмелей".
29'
Немного упал темп встречи. "Бавария" с мячом.
26'
Опасный момент
Подача Брандта на Холанда. Эрлинг не смог нанести удар через себя.
24'
Опасный момент
Коман пробил с правого фланга! Бюрки парировал этот удар! Сейв!
22'
Коман прострелил с правого фланга! Аканджи заблокировал передачу соперника.
20'
Опасный момент
Гнабри пробил с правого угла вратарской! Пищек вынес сферу с линии ворот! Сейв от капитана "шмелей"!
19'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Боруссии".
17'
Грубый подкат от Киммиха. Свободный для "Боруссии".
15'
Высокий прессинг "Баварии" эффективен. "Боруссия" с трудом переходит центр поля.
13'
Желтая карточка
Хуммельс получил желтую за фол против Комана.
12'
Киммих навесил с левого фланга. Мюллер не смог принять эту подачу.
9'
Офсайд
Удар Холанда! Нет гола! Азар добил мяч в сетку, но арбитр не засчитал взятие ворот. Офсайд.
7'
Холанд прострелил с правого фланга. Дэвис встал на пути мяча.
5'
Опасный момент
Левандовски пробил с угла вратарской! Хуммельс заблокировал выстрел соперника.
4'
Брандт неплохо закрутил сферу с левого фланга. Нойер на месте.
3'
Команды обменялись атаками. Хозяева завладели мячом.
1'
Опасный момент
Моментище! Холанд на ударной позиции! Эрлинг пробил! Нойер не спас, но Боатенг вынес мяч! Какой провал в обороне мюнхенцев!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Тобиас Штилер.
"Боруссия", стартовый состав: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Азар, Холанд, Брандт. Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Джан, Витсель, Шмельцер, Рейна.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Эрнандес, Перишич, Май, Майер, Зиркзее.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Бундеслиги: "Боруссия Д." - "Бавария". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Боруссия - Бавария 26.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой Боруссия (Дортмунд) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 26.05.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Дортмунд) и командой Бавария (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Бавария, тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение Бавария и Боруссия в предыдущем футбольном матче 09.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Бавария можно посмотреть 26.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Бавария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Вольфсбург - 23.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Айнтрахт - 23.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Следите за результатами матча Боруссия - Бавария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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