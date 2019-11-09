Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Поединок между командой Боруссия (Дортмунд) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.
Дата проведения матча: 26.05.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Боруссия (Дортмунд) и командой Бавария (Мюнхен):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Бавария, тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение Бавария и Боруссия в предыдущем футбольном матче 09.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Вольфсбург - 23.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.
Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Айнтрахт - 23.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.
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