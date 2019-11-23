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Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 июня 2020, 22:15 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
Обновить
перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Челси
17%
Ничья
28%
Манчестер Сити
56%
П1: 4.44 Х: 4.2 П2: 1.81 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Интересные факты
  • Команда Манчестер Сити продолжала играть на 'ноль' в 5 из последних 7 матчей
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 6 из последних 7 матчей команды Челси
  • Chelsea have seen under 2.5 goals in their last 4 home matches against Man City in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in Man City's last 4 away games (Premier League).
  • Chelsea have scored at least 2 goals in 6 of their last 7 matches (Premier League).
  • Команда Челси имела тотал голов меньше 2.5 в последних 4 домашних матчах во всех соревнованиях против команды Манчестер Сити
  • Командой Манчестер Сити было забито тотал голов меньше 2.5 в последних 4 гостевых матчах
  • Команда Челси забила как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей
Личные встречи
Челси
7
Побед
23
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:30 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Челси
Кубок Лиги Англия 2019
24.02.2019 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
10.02.2019 - 18:00 Манчестер Сити 6 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон В
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершен Челси Н
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 3 Завершен Бавария П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
22.06.2020 - 22:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2021
01.03.2020 - 18:30 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Челси
17%
Ничья
28%
Манчестер Сити
56%
П1: 4.44 Х: 4.2 П2: 1.81 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 22
    Кристиан Пулисич
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 19
    Mount Mason
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
42'
Менди прострелил с левого фланга. Без обострения.
38'
Опасный момент
Марез на ударной позиции! Марез! мяч летит мимо створа!
38'
Желтая карточка
Алонсо получил желтую за фол против Мареза.
36'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Менди обрезался в центре поля! Пулишич завладел мячом! Кристиан разогнался и пробил в правый нижний угол! 1:0!
33'
Опасный момент
Фернандиньо позиционно провалился! Кристенсен здорово пробил головой с близкой дистанции! Эдерсон в полном порядке!
33'
Опасный момент
Баркли пробил с острого угла! Эдерсон! Сейв!
32'
Опасный момент
Эдерсон ликвидировал угрозу после прострела Баркли с левого фланга.
31'
Отвратительная передача Маунта на Аспиликуэту. Кристиан не смог принять мяч. Слишком сильный пас.
28'
Бесхитростный удар от Баркли. Мяч попал в Фернандиньо и ушел за лицевую. Угловой.
25'
Уокер навесил с правого фланга. Баркли выиграл воздух и вынес мяч подальше от своих владений.
23'
Перерыв на водопой.
20'
Гости пытаются комбинировать на чужой половине. Хозяева компактно обороняются.
18'
Опасный момент
Фернандиньо неплохо пробил головой! Кепа в прыжке спас "Челси"! Сейв!
17'
Аспиликуэта сфолил против Гюндогана. Штрафной для гостей.
15'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу "Сити".
13'
Опасный момент
Дальний удар Маунта! Над перекладиной!
10'
Гости контролируют мяч, но до ударов в створ дело не доходит. Хозяева отошли к своим воротам.
7'
Навес Менди с левого фланга! Мяч улетел за пределы поля.
5'
Гюндоган прострелил с левого фланга. Мяч попал в Алонсо и ушел за лицевую. Угловой.
4'
Офсайд
Жиру в положении вне игры.
3'
"Сити" держит мяч под контролем. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Стюарт Аттвелл.
"Челси", стартовый состав: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо —Баркли, Канте, Маунт — Виллиан, Жиру, Пулишич. Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Ковачич, Педро, Абрахам.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва. Запасные: Карсон, Харвуд-Беллис, Зинченко, Отаменди, Д. Силва, Дойл, Палмер, Габриэль Жезус, Сане.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: "Челси" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча Челси - Манчестер Сити 25.06.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 25.06.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Манчестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Манчестер Сити можно посмотреть 25.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 21.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды Манчестер Сити был сыгран против "Бернли" - 22.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Челси - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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