Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 25.06.2020
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Манчестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 21.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды Манчестер Сити был сыгран против "Бернли" - 22.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.
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