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Шахтер - Базель онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
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33'
Базель
Базель
Ход матча
2' Жуниор Мораес 22' Тайсон 26' Фабиан Фрай
Кто победит?
166 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
75%
Ничья
13%
Базель
11%
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Шахтер 3 - 0 Завершен Вольфсбург В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Базель
Лига Европы 2019/2020
06.08.2020 - 22:00 Базель 1 - 0 Завершен Айнтрахт В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 Айнтрахт 0 - 3 Завершен Базель В
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 19:55 Базель 1 - 0 Завершен АПОЭЛ В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 АПОЭЛ 0 - 3 Завершен Базель В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.01.2020 - 16:00 Базель 1 - 2 Завершен "Грассхоппер" П
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Новости команд
Кто победит?
166 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
75%
Ничья
13%
Базель
11%
Главные события
26'
Фабиан Фрай
ГООЛ! Тайсон
22'
ГООЛ! Жуниор Мораес
2'
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
    2
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 5
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 19
    Пулулу Афимико
  • 98
    Артур Кабрал
  • 14
    Валентин Стоккер
  • 20
    Фабиан Фрай
    Полузащитник
  • 10
    Самуэль Кампо
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 28
    Рауль Петретта
    Полузащитник
  • 21
    Ван дер Верфф Яспер
  • 6
    Омар Алдерете
  • 13
    Данило Николич
Запасные игроки
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 45
    Нильс Де Мол
  • 44
    Пукай Й. (В
Тренеры
Трансляция
30'
Опасный момент
Мораес пробил в падении! Николич отбил перед собой! Нет добивания!
28'
Моментов нет. Игра идет в центре поля.
26'
Желтая карточка
Фрай получил желтую за фол против Тайсона.
26'
Опасный момент
Марлос нанес удар низом с 17-ти метров! Николич на месте!
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Шахтера".
23'
Офсайд
Тулулу в офсайде.
22'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Марлос прострелил с правого фланга! Тайсон замкнул! Гол! 2:0!
20'
Опасный момент
Мораес пробил в касание после прострела Матвиенко с левого фланга! Мимо ворот!
17'
Опасный момент
Видмер нанес удар! Мяч попал в Тайсона и ушел на угловой.
16'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Шахтера".
14'
Степаненко поборолся за мяч на правом краю штрафной, но обострить не смог.
13'
Опасный момент
Пулулу ворвался в штрафную с левого фланга! Удар с острого угла в дальний угол! Мимо штанги сфера летит! Это было очень опасно!
11'
Опасный момент
Патрик пробил со штрафного. Выше цели!
10'
Ван дер Верф сфолил против Тайсона. Опасный штрафной для "Шахтера.
9'
Матвиенко навесил с левого фланга. Защитник гостей вынес мяч за лицевую. Угловой.
6'
"Шахтер" контролирует мяч на своей половине. "Базель" прессингует соперника.
4'
Опасный момент
Кабрал нанес удар головой с близкой дистанции! Мимо ближней штанги мяч летит!
2'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! А вот и гол! Марлос навесил с углового на линию вратарской. Мораес пробил головой! Мяч отскочил от газона и залетел в сетку! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майкл Оливер.
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес. Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Витао, Фернандо.
"Базель", стартовый состав: Николич — Видмер, Алдерет, ван дер Верф, Петретта — Джака, Кампо, Фрай — Штокер, Кабрал, Пулулу. Запасные: Пукай, де Моль, ван Вольфсвинкель, Риверос, Рамирес, Буньяку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы: "Шахтер" - "Базель". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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Просто любитель (Днепр)
11.08.2020 в 22:23
Шахта явно хочет в полуфинал
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Анонс матча Шахтер - Базель 11.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 11.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Базель можно посмотреть 11.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Базель, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Вольфсбург - 05.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Базель (Базель)
Год основания Базель (Базель): 1893
Страна: Швейцария
Тренер: Урс Фишер

Прошедший поединок команды Базель был сыгран против Айнтрахт - 06.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Базель.

Следите за результатами матча Шахтер - Базель онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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