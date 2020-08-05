Шахтер - Базель онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Базель 11.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Базель (Базель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 11.08.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Вольфсбург - 05.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Базель (Базель)

Год основания Базель (Базель): 1893

Страна: Швейцария

Тренер: Урс Фишер



Прошедший поединок команды Базель был сыгран против Айнтрахт - 06.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Базель.

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