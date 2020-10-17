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Наполи - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 октября 2020, 16:00 - Сан-Паоло
Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 0
Матч завершен
"Аталанта"
Бергамо
Ход матча
23' Ирвинг Лосано 27' Ирвинг Лосано 30' Маттео Политано
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
23%
Ничья
23%
"Аталанта"
54%
П1: 2.512 Х: 3.98 П2: 2.725 ТБ 3: 1.025 ТМ 3: 12
Интересные факты
  • Atalanta have scored at least 4 goals in their last 3 matches (Serie A).
  • Napoli have scored at least 2 goals in their last 10 home matches (Serie A).
  • There have been over 2.5 goals scored in 9 of Napoli's last 10 home games (Serie A).
  • Команда Наполи выиграла 7 из последних 8 домашних матчей
  • Atalanta are undefeated in 20 of their last 21 matches (Serie A).
  • Atalanta have been winning at both half time and full time in their last 3 matches (Serie A).
  • Napoli have seen over 2.5 goals in their last 4 home matches against Atalanta in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Atalanta's last 3 away games (Serie A).
  • Atalanta have scored at least 2 goals in their last 3 matches against Napoli in all competitions.
Личные встречи
Наполи
8
Побед
21
Игр
8
Побед
"Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
02.07.2020 - 20:30 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
30.10.2019 - 19:45 Наполи 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
22.04.2019 - 19:45 Наполи 1 - 2 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 18:45 Наполи 6 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 16:00 Наполи 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 13:15 Парма 0 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 15:00 "Аталанта" 5 - 2 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 13:30 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2019/2020
30.09.2020 - 21:30 Лацио 1 - 4 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.09.2020 - 17:15 Торино 2 - 4 Завершен "Аталанта" В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
23%
Ничья
23%
"Аталанта"
54%
П1: 2.512 Х: 3.98 П2: 2.725 ТБ 3: 1.025 ТМ 3: 12
Главные события
ГООЛ! Маттео Политано
30'
ГООЛ! Ирвинг Лосано
27'
ГООЛ! Ирвинг Лосано
23'
Составы команд
0
Давид Оспина
0
Джованни Ди Лоренцо
0
Костас Манолас
0
Кулибали К.
0
Эльсеид Хюсай
0
Тьемуэ Бакайоко
0
Руиз Фабиян
0
Маттео Политано
0
Дрис Мертенс
0
Ирвинг Лосано
0
Виктор Осимхен
0
Марко Спортьелло
0
Рафаэл Толой
0
Паломино Жозе
0
Берат Джимсити
0
Ханс Хатебоер
0
Мартен де Рун
0
Ремо Фройлер
0
Робин Госенс
0
Гомес А.
0
Руслан Малиновский
0
Дуван Сапата
Стартовый состав
  • 0
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 0
    Маттео Политано
    Полузащитник
    30
  • 0
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 0
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
    27 23
  • 0
    Тьемуэ Бакайоко
    Полузащитник
  • 0
    Руиз Фабиян
  • 0
    Джованни Ди Лоренцо
  • 0
    Костас Манолас
    Защитник
  • 0
    Кулибали К.
  • 0
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 0
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 0
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 0
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 0
    Гомес А.
  • 0
    Ханс Хатебоер
  • 0
    Мартен де Рун
  • 0
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 0
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 0
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 0
    Паломино Жозе
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Марко Спортьелло
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
90'
Свисток
Матч завершен! Наполи на своем поле громит Аталанту 4-1.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 4 минуты ко времени матча.
89'
Уголовой
Ласано зарабатывает угловой, подача в штраную гостей, Толой вынес мяч.
88'
Похоже обе команды смирились с результатом матча, кто то не может, кто то не хочет, играют в мелкий перепас.
86'
Уголовой
Угловой для Аталанты, подача в штрафную соперника, защита вынесла мяч.
84'
Замена
Замена у Наполи: вместо Асимхена на поле вышел Питанья, вместо Руиса на поле играет Демме.
82'
Желтая карточка
Желтая для Дьемсити за фол в центре поля против Асимхена.
81'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Госенса на поле вышел Муриель.
80'
Опасный момент
Подача Мохико с левого фланга во вратарскую хозяев, Госенс пробивает плечом, но мимо.
79'
Желтая карточка
Желтая для Лосано за фол в центре поля против Ромеро.
77'
Дальний заброс в штрафную Наполи на Госенса, тот пробил головой, но не точно.
75'
Замена
Замена у Наполи: вместо Мертенса на поле вышел Лободка, вместо Бакаёко играет Мелькюи.
73'
Мертенс лежит на газоне, оказывают ему помощь врачи.
71'
Фол в атаке против Бакаёко со стороны Толоя, штрафной.
69'
Гоооол!!!
Ромеро отлично перехватил мяч в центре поля, отдал прекрасный пас на Ламерса, тот вышел на рандеву с голкипером и переиграл его.
67'
Малиновский отдал пас на Пашалича в центре, тот протянул и пробил, но выше.
65'
Фол в центре поля против Дьемсити, штрафной для гостей.
63'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Иличича на поле вышел Малиновский.
62'
Опасный момент
Угловой для Наполи, подача в штрафную оппонентов, Метренс после отскока пробивает слету, но Спортьело потащил.
60'
Замена
Замена у Наполи: вместо Политано на поле играет Гулам.
59'
Иличич навесил с правого фланга в штрафную соперника, Оспина уверенно играет на выходе.
57'
Врачи оказывают помощь Политано, проблемы у него с коленом.
55'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Гомеса играет Ламмерс.
54'
Гомес ошибается на левом фланге атаки, аут для хозяев.
52'
Фол в центре поля против Кулибали, штрафной.
50'
Аталанта с начала тайма взяла мяч под контроль, но пока без ососбого продвижения вперед.
48'
Хороший пас на ход Асимхену, но Дьемсити в последний момент вынес мяч из-под ного нападающего.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
46'
Замена
Замена у Аталанты: вместо Паломино на поле играет Дьемсити, вместо Сапаты на поле вышел Мохика.
45+1'
Желтая карточка
Желтая для Госенса за фол против Руиса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Гомес навесил в штрафную Наполи, но Оспина на выходе безупречен.
43'
Гоооол!!!
Асимхен принял мяч далеко от ворот соперника, покотил в сторону ворот Спорьело, но вратарь упустил момент и просто провел мяч взглядом.
41'
Опасный момент
После прострела Сапаты в штрафную соперника, Толой слету пробил, но низом и прямо в руки Оспины.
40'
Асимхен пробивает с правого угла штрафной низом, мяч в руках Спортьело.
39'
Офсайд
Иличич попал в оффсайд, стандарт для хозяев.
38'
Желтая карточка
Горчичник для Толоя за фол в центре поля.
37'
Уголовой
Угловой для Аталанты, подача в штрафную Оспины, Гомес пробивает, но мяч попадает в защитника.
35'
Уголовой
Угловой для Неаполя, после второй подряд подачи Ди Лоренцо пробил головой, но прямо в руки голкиперу.
33'
Опасный момент
Асихмен получил мяч в штрафной соперника, развернулся, пробил, Спортьело спас команду.
32'
Толой фолит в обороне, штрафной для хозяев.
30'
Гоооол!!!
Розгром... Политано пробил из-за пределов штрафной, мяч лег точно в левый от голкипера угол.
29'
Мертенс прострелил с правого фланга во вратарскую Аталанты, голкипер забрал мяч. Много сегодня ошибается Иличич, можем ожидать раннего Малиновского.
27'
Гоооол!!!
И все таки дубль!!! Ласано вошел в штрафную оппонента, сместился вправо и обводным ударом перехитрил Спортьело.
25'
Опасный момент
Подача с правого фланга во вратарскую Аталанты, Ласано пробивает головой, мяч пролетает рядом со штангой, а мог делать дубль...
23'
Гоооол!!!
Политано прокотил мяч с правого фланга вдоль ворот соперника, пердачу замкнул Ласано, повели хозяева.
22'
Опасный момент
Гомес сместился в центр, пробил с линии ворот, мяч пролетел в полуметре от рамки Оспины.
21'
Толой на фланге боролся с Кулибали, заработал аут у ворот Наполи.
19'
Заброс во вратарскую неаполитанцев на Де Рона, но высоко, Оспина забрал мяч.
17'
Уголовой
Угловой для хозяев зарабатывает Политано, розыгрыш, подача в штрафную соперника, вратарь хорош на выходе.
15'
Сапата пробивал с линии штрафной Наполи, но мяч полетел выше, мешали нападающему защитники.
13'
Метенс и Асимхен выбежали вдвоем в атаку, последний завершил процесс ударом, но не сильно и легко для Спортьело.
11'
Опасный момент
Асимхен снова получил мяч в штрафной гостей, пробил низом, но прямо во вратаря.
10'
Все нормально с игроком хозяев, быстро вернулся в игру и даже успел пробить с дальней дистанции, но намного выше ворот.
8'
Мертенс лежит на газоне, понадобится ему помощь врачей, а может и замена, проблема с рукой.
6'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача во вратарскую Аталанты, Бакаёко пробивает головой, но мимо, от ворот.
5'
Опасный момент
Ласано получил мяч в штрафной соперника, пробил слету, но мимо рамки сопернкиа летит круглый.
4'
Первый удар в створ ворот Наполи от Гомеса, Оспина уверенно забирает мяч.
2'
Асимхен просил штрафной на правом фланге атаки, но рефери промолчал.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Аталанта): Спортьело, Гомес (кап), Госенс, Депаоли, Де Рон, Иличич, Паломино, Пашалич, Ромеро, Сапата, Толой.
Инфо
Стартовый состав (Наполи): Оспина, Бакаёко, Ди Лоренцо, Кулибали, Лосано, Манолас, Мертенс, Асимхен, Политано, Руис, Хюсай.
Инфо
Добрый вечер, друзья. Вашему вниманию текстовая трансляция матча 4 раунда итальянской Серии А между командами Наполи и Аталанта.
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Анонс матча Наполи - "Аталанта" 17.10.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сан-Паоло.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Аталанта" можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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