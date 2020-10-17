Наполи - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сан-Паоло.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший матч команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
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