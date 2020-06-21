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Эвертон - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 октября 2020, 14:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 1
Обновить
55'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
3' Садио Мане 11' Вирджил ван Дейк 19' Майкл Кин 32' Шеймус Коулман 45' Хамес Родригес
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
28%
"Ливерпуль"
39%
П1: 4.84 Х: 4.28 П2: 1.736 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Интересные факты
  • Everton have drawn 7 of their last 8 home matches against Liverpool in all competitions.
  • Liverpool are undefeated in their last 22 matches against Everton in all competitions.
  • Everton have seen under 2.5 goals in their last 6 home matches against Liverpool in all competitions.
  • Liverpool have kept a clean sheet in their last 4 away matches against Everton in all competitions.
  • Everton have been drawing at both half time and full time in 5 of their last 6 home matches against Liverpool in all competitions.
  • Everton have won their last 4 matches (Premier League).
  • Liverpool have scored at least 2 goals in their last 6 matches (Premier League).
  • Everton have kept a clean sheet in their last 3 home matches against Liverpool in all competitions.
  • Everton have been winning at both half time and full time in their last 3 matches (Premier League).
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 6 из последних 7 матчах Ливерпуль
  • There have been over 2.5 goals scored in Everton's last 3 home games (Premier League).
  • Команда Эвертон забила как минимум 2 гола в 3 последних матчах
  • Команда Эвертон пропустила как минимум 2 гола в последних 3 домашних матчах
Личные встречи
Эвертон
0
Побед
18
Игр
8
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 21:00 Эвертон 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 "Ливерпуль" 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 22:15 "Ливерпуль" 5 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2018
03.03.2019 - 18:00 Эвертон 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 Эвертон 4 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 15:30 Эвертон 5 - 2 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2019/2020
13.09.2020 - 18:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Эвертон В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.09.2020 - 20:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Блэкберн Роверс Н
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 21:15 Астон Вилла 7 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
Кубок Лиги Англия 2021
01.10.2020 - 21:45 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 4 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
28%
"Ливерпуль"
39%
П1: 4.84 Х: 4.28 П2: 1.736 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Главные события
Хамес Родригес
45'
Шеймус Коулман
32'
ГООЛ! Майкл Кин
19'
11'
Вирджил ван Дейк
3'
Садио Мане ГООЛ!
Составы команд
0
Джордан Пикфорд
0
Шеймус Коулман
0
Майкл Кин
0
Бен Годфри
0
Лука Динь
0
Андре Гомеш
0
Аллан
0
Абдулайе Дукур
0
Хамес Родригес
0
Доминик Калверт-Льюин
0
Ришарлисон
0
Адриан
0
Трент Александер-Арнольд
0
Жоэль Матип
0
Джозеф Гомес
0
Вирджил ван Дейк
0
Эндрю Робертсон
0
Джордан Хендерсон
0
Тьяго Алькантара
0
Жоржиньо Вейналдум
0
Мохамед Салах
0
Роберто Фирмино
0
Садио Мане
Стартовый состав
  • 0
    Хамес Родригес
    Полузащитник
    45
  • 0
    Доминик Калверт-Льюин
    Полузащитник
  • 0
    Ришарлисон
  • 0
    Андре Гомеш
  • 0
    Аллан
    Полузащитник
  • 0
    Абдулайе Дукур
    Полузащитник
  • 0
    Шеймус Коулман
    Защитник
    32
  • 0
    Майкл Кин
    Защитник
    19
  • 0
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 0
    Лука Динь
  • 0
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 0
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 0
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 0
    Садио Мане
    Полузащитник
    3
  • 0
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 0
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 0
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 0
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 0
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
    11
  • 0
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 0
    Адриан
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
47'
Опасный момент
Фабиньо пробил в падении с 20-ти метров после передачи партнера во второй темп! Выше!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+5'
Свисток
Перерыв.
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
45'
Желтая карточка
Хамес влетел в Мане и получил желтую за этот фол.
42'
Офсайд
Гомеш в положении вне игры.
39'
Инфо
Статистика ударов в створ - 4:3 в пользу "Ливерпуля".
36'
Аллан сфолил против Тиаго. Свободный для гостей.
35'
Опасный момент
Мане пробил после передачи Робертсона. Выше цели.
34'
Опасный момент
Тиаго подкрутил в ближний верхний угол. Мимо штанги мяч летит.
32'
Замена
Замена у "Эвертона". Годфри сменил Коулмана.
31'
Коулман получил повреждение и будет заменен. Пауза в игре.
29'
Достаточно равную игру мы наблюдаем в эти минуты. "Эвертон" владеет мячом.
27'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Ливерпуля".
25'
Опасный момент
Трент нанес удар со штрафного! Пикфорд! Сейвище!
21'
Опасный момент
Салах пробил низом с правого фланга. Пикфорд внимателен в эпизоде.
19'
Гоооол!!!
Хамес навесил с углового. Кин здорово пробил головой! 1:1!
17'
Тиаго навесил с левого фланга. Пикфорд забрал мяч в руки.
14'
Неудачный удар головой от Фирмино после навеса Робертсона.
12'
Опасный момент
Калверт-Льюин пробил головой после подачи Диня с левого фланга. Мяч летит над перекладиной.
11'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Гомес сменил ван Дейка.
9'
Готовится замена у "Ливерпуля". Ван Дейк не сможет продолжать игру.
7'
Ван Дейк получает помощь медиков. Пауза в игре.
6'
Офсайд
Офсайд у ван Дейка.
3'
Гоооол!!!
Коулман ошибся позиционно. Робертсон прострелил с левого фланга на ближнюю штангу! Мане отправил мяч в сетку! 0:1!
2'
Ван Дейк сфолил в центре поля. Свобдный для хозяев.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майкл Оливер.
Запасные: Ольсен, Годфри, Делф, Сигурдссон, Дэвис, Ивоби, Бернард.
"Эвертон", стартовый состав: Пикфорд — Коулман, Мина, Майкл Кин, Динь — Дукуре, Аллан, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Келлехер, Гомес, Вейналдум, Милнер, Джонс, Минамино, Жота.
"Ливерпуль", стартовый состав: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Тиаго — Салах, Фирмино, Мане.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура АПЛ: "Эвертон" - "Ливерпуль". Начало поединка - 14:30.
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Анонс матча Эвертон - "Ливерпуль" 17.10.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 21.06.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Ливерпуль" можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 03.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 04.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Астон Вилла.

Следите за результатами матча Эвертон - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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