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"Боруссия" - Шальке онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 24 октября 2020, 19:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Рейтинг матча:
"Боруссия"
Дортмунд
2 - 0
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76'
Шальке
Гельзенкирхен
Ход матча
13' Омар Маскарель
56' Мануэль Аканджи 57' Ахмед Кутуджу 57' Кан Боздоган 60' Haland Erling
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Боруссия"
33%
Ничья
33%
Шальке
33%
П1: 1.27 Х: 6.5 П2: 13 ТБ 3: 1.01 ТМ 3: 18
Интересные факты
  • Schalke have conceded at least 4 goals in their last 3 away matches (Bundesliga).
  • Schalke have failed to win their last 20 matches (Bundesliga).
  • Schalke have been losing at both half time and full time in 6 of their last 8 away matches (Bundesliga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 7 of Schalke's last 8 away games (Bundesliga).
  • Schalke have failed to score in their last 3 away matches (Bundesliga).
  • Borussia Dortmund have seen over 2.5 goals in 5 of their last 6 home matches against Schalke in all competitions.
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в последних 3 домашних матчах команды Боруссия
  • Borussia Dortmund have scored at least 2 goals in 5 of their last 6 home matches against Schalke in all competitions.
Личные встречи
"Боруссия"
7
Побед
19
Игр
6
Побед
Шальке
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 "Боруссия" 4 - 0 Завершен Шальке
Чемпионат Германии 2019/2020
26.10.2019 - 16:30 Шальке 0 - 0 Завершен "Боруссия"
Чемпионат Германии 2018
27.04.2019 - 17:45 "Боруссия" 2 - 4 Завершен Шальке
Чемпионат Германии 2018
27.04.2019 - 16:30 "Боруссия" 2 - 4 Завершен Шальке
Последние матчи - "Боруссия"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен "Боруссия" П
Чемпионат Германии 2019/2020
17.10.2020 - 16:45 Хоффенхайм 0 - 1 Завершен "Боруссия" В
Чемпионат Германии 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 "Боруссия" 4 - 0 Завершен Фрайбург В
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 "Бавария" 3 - 2 Завершен "Боруссия" П
Чемпионат Германии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Аугсбург 2 - 0 Завершен "Боруссия" П
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Последние матчи - Шальке
Чемпионат Германии 2019/2020
18.10.2020 - 18:45 Шальке 1 - 1 Завершен "Унион" Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 15:00 Шальке 0 - 0 Завершен "Падерборн" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
03.10.2020 - 19:15 "РБ Лейпциг" 4 - 0 Завершен Шальке П
Чемпионат Германии 2019/2020
26.09.2020 - 19:15 Шальке 1 - 3 Завершен Вердер П
Чемпионат Германии 2021
18.09.2020 - 21:30 "Бавария" 8 - 0 Завершен Шальке П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Боруссия"
33%
Ничья
33%
Шальке
33%
П1: 1.27 Х: 6.5 П2: 13 ТБ 3: 1.01 ТМ 3: 18
Главные события
ГООЛ! Haland Erling
60'
ГООЛ! Мануэль Аканджи
56'
13'
Омар Маскарель
Составы команд
0
Роман Бюрки
6
Томас Делейни
0
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
13
Рафаэль Геррейру
19
Юлиан Брандт
8
Махмуд Дауд
24
Томас Менье
32
Reyna G. (C
0
Марко Ройс
0
Джейдон Санчо
0
Haland Erling
0
Фредерик Реннов
18
Гонсало Пасьенса
14
Рабби Матондо
2
Килиан Людвиг
25
Амин Харит
6
Омар Маскарель
10
Набиль Бенталеб
24
Бастиан Очипка
33
Мохамед Тиав
26
Салиф Сане
5
Матия Настасич
Стартовый состав
  • 0
    Haland Erling
    60
  • 32
    Reyna G. (C
  • 0
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 0
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэль Геррейру
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 6
    Томас Делейни
  • 0
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
    56
  • 0
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 33
    Мохамед Тиав
  • 26
    Салиф Сане
    Полузащитник
  • 5
    Матия Настасич
    Защитник
  • 2
    Килиан Людвиг
  • 25
    Амин Харит
  • 6
    Омар Маскарель
    13
  • 10
    Набиль Бенталеб
    Полузащитник
  • 24
    Бастиан Очипка
    Защитник
  • 18
    Гонсало Пасьенса
  • 14
    Рабби Матондо
  • 0
    Фредерик Реннов
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 20
    Рейнир Хесус Карвальо
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 2
    Матеу Морей
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 22
    Джуд Беллингхем
  • 10
    Торган Азар
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 40
    Кан Боздоган
    57
  • 11
    Ведад Ибишевич
    Нападающий
  • 15
    Ахмед Кутуджу
    57
  • 34
    Михаэль Лангер
  • 3
    Хамза Мендил
  • 9
    Бенито Раман
    Нападающий
  • 22
    Стивенн Скрзибски
  • 17
    Бенжамен Стамбули
    Защитник
  • 28
    Алессандро Шёпф
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
73'
Замена
А вместо Рамана вышел Матондо.
72'
Замена
Пасслак сменил Рейну.
72'
Замена
Дауда заменил Витсель.
69'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Рикошет от затылка Настасича при дальнем ударе от Рейны отправил мяч в верхний каркас ворот!
68'
Опасный момент
РОННОВ! Холанд прорвался в левый фланг штрафной, после чего пробил под дальнюю штангу, однако голкипер Шальке парировал угрозу на угловой.
66'
Перехвачена подача Геррейру с левого фланга в адрес Холанда.
63'
Маскарель заблокировал прострел с правого фланга от Санчо.
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Холанд изящно перебросил Роннова с правого угла вратарской, получив пас на ход от Санчо!
57'
Замена
Кутуджу вышел на замену Пасиенсии.
57'
Замена
Боздоган вышел вместо Бенталеба.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Аканжи протолкнул мяч в сетку из-под двух соперников на правом углу вратарской, замкнув отскок от Роннова, который до этого справился с ударом Геррейру с правого фланга штрафной!
55'
Красивый парашют за шиворот Роннову мог бы быть, но Сане опустил мяч на сетку собственных ворот после подачи со штрафного от Санчо.
54'
Рейна был сбит в левом полуфланге атаки.
52'
Офсайд у Пасиенсии, который в центре поля боролся за длинный пас Роннова.
50'
Удар Санчо с правого фланга пришелся в корпус соперника, как и был доставлен мяч на голову игроку Шальке при последующей подаче с правого фланга.
48'
Тиав в очередной раз не дал развернуться на левом фланге Рейне.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Трое партнеров уже в штрафной, но Рейна все равно бьет с левого фланга из неудобной позиции. Странное решение.
41'
Тиав выиграл борьбу за мяч у Рейны в правом фланге штрафной своей команды.
38'
Рейна получил по ногам от Маскареля на левом фланге атаки, но при этом штрафной будет в сторону Дортмунда — игрок Боруссии налетел первым.
36'
Опасный момент
Неудачно завершил Рейна ударом головой подачу с правого фланга внешней стороной стопы в исполнении Менье.
34'
Уголовой
Подача Арита с углового на левом фланге оказалась неточной.
31'
Опасный момент
Дауд, без особой подготовки выстрелил из-за пределов штрафной в верхний каркас ворот! Ух!
30'
Настасич не дал Холанду пробить с левого фланга вратарской. Угловой.
28'
Санчо закрутился в дриблинге на правом фланге, однако так и не смог прострелить.
26'
Офсайд
Настасич в явный офсайд скинул мяч головой для Матондо в завершении подачи углового с правого фланга.
25'
Пасиенсия с правого фланга штрафной пробивал после дриблинга, но трех соперников перед собой не смог обогнуть.
23'
Дилейни пошел в агрессивный отбор мяча у Арита в центре поля. Обошелся без карточки, но игроку Шальке от этого не легче.
20'
Рвался в атаку через левый фланг Рейна, однако Тиав не пропустил его в зону перед штрафной фолом.
16'
Опасный момент
РОННОВ! В гандбольном выходе он отразил попытку удара от Менье с правого фланга штрафной!
13'
Желтая карточка
Подкат Маскареля в центре поля пришелся точно в ноги Дауду.
11'
Над перекладиной отправил мяч Санчо из-за пределов штрафной. Хороший розыгрыш, но удар неточный.
8'
Опасный момент
А не толкал ли в спину Рейну Тиав, после заброса от Дилейни в левый фланг штрафной?!
5'
Рейна отдавал скидку в левый фланг штрафной, однако Брандту не дал пробить подкат от Сане.
2'
Пасиенсия с фолом догнал на правом фланге Дилейни.
1'
Дортмунд ведет медленный розыгрыш на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лангер, Мендил, Раман, Кутуджу, Стамбули, Шкржибски, Ибишевич, Шопф, Боздоган.
Шальке: Реннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб, Ощипка — Пасиенсия, Матондо.
Запасные: Хитц, Морей, Азар, Ройс, Рейнир, Беллингэм, Пищек, Витсель, Пасслак.
Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье, Дауд, Брандт, Геррейру — Санчо, Рейна — Холанд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Цвайер (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) сыграют дортмундская Боруссия и гельзенкирхенский Шальке.
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Анонс матча "Боруссия" - Шальке 24.10.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Шальке в предыдущем футбольном матче 16.05.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Шальке можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Шальке, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Лацио - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Мануэль Баум

Прошедший поединок команды Шальке был сыгран против "Унион" - 18.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Боруссия" - Шальке онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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