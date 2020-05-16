"Боруссия" - Шальке онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Шальке в предыдущем футбольном матче 16.05.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Лацио - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.
Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Мануэль Баум
Прошедший поединок команды Шальке был сыгран против "Унион" - 18.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.
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